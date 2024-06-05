В рамках товарищеского матча 5 июня пройдет игра Словакия — Сан-Марино. Начало — 19:00 (мск). Словакия — Сан-Марино: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Словакия

Турнирное положение: Словакия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в группе.

По итогам 10-ти матчей команда набрала 22 очка и опередила своего ближайшего преследователя Люксембург на пять баллов, а также отстала на восемь пунктов от победителя Португалии.

Словакия — Сан-Марино: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.0415.0064.00Бонус$9500

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече сыграла вничью на выезде с Норвегией (1:1).

Эта мировая оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые, правда, пришлись на товарищеские встречи этого года.

Все прогнозы на Евро-2024

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 13 матчах в разных турнирах Румыния проиграла лишь раз при семи победах и пяти ничьих.

Такие результаты, в целом, говорят о хорошей форме хозяев, но в любом случае уровень соперника позволяет ему не думать о своих осечках.

Лукаш Гараслин — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.

Сан-Марино

Турнирное положение: Сан-Марино традиционно провалился в очередной квалификации — на чемпионат Европы 2024 года, заняв последнее, шестое место в группе.

По итогам 10-ти матчей команда не набрала ни одного балла, потерпев 10 поражений. В этих играх она забила лишь три мяча при 31-м пропущенном.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи сыграла вничью с Сент-Китс и Невис (1:1) на своем поле.

Эта мировая прервала серию поражений коллектива в 12 поединков, которые пришлись на квалификацию континентального первенства и контрольные игры.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: вот уже 10 лет — с 30 июля 2014 года — Сан-Марино ни разу не выиграл в самых разных турнирах и товарищеских встречах.

Очевидно, что такая форма не сулит гостям по сути никаких шансов, особенно на выезде против сборной, которая стала участником континентального первенства.

Три гола команды в отборе на Евро-2024 забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей Словакии забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Сан-Марино забивали обе команды

в четырех из шести последних матчей Сан-Марино забивали меньше 3,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Словакия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.02. Ничья — в 14.00, победа Сан-Марино — в 35.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 не принимаются букмекерами, тогда как ТБ 3,5 считается ими более вероятным, чем ТМ 3,5 — 1.74 и 1.98.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали меньше 3,5 голов. Эти игры демонстрируют их способность пропускать не более трех голов.

При этом в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют 1-й тайм и матч при тотал меньше 3,5 голов, ведь в 11 из 12 последних матчей гости проиграли.

Ставка: Словакия выиграет 1-й тайм и матч при тотал меньше 3,5 голов за 2.65.