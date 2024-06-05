ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеЛебединая песня Мбаппе и сенсационный «Брест»: итоги сезона в Лиге 1 Виктор ГончаренкоКлубная легенда, «бывший» или иностранец. Кто возглавит ЦСКА? Владимир ФедотовЦСКА начал перезагрузку. Армейцы уволили Владимира Федотова
  • 23:55
    • Германия и Украина не выявили сильнейшего
  • 23:41
    • Англия уверенно справилась с Боснией и Герцеговиной в спарринге
  • 23:30
    • Рууд выиграл у Фритца и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 22:00
    • Джокович в пяти сетах обыграл Черундоло и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Сколько Словакия забьет Сан-Марино?

    Словакия — Сан-Марино. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Словакии Прогнозы на Сборная Сан-Марино
    Прогноз и ставки на Словакия — Сан-Марино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Милан Шкриньяр
    В рамках товарищеского матча 5 июня пройдет игра Словакия — Сан-Марино. Начало — 19:00 (мск). Словакия — Сан-Марино: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 05 Июня 2024 года

    Словакия

  • Братислава
    •  Словакия 19:00 Сан-Марино

    Сан-Марино

  • Сан-Марино
    •

    Словакия

    Турнирное положение: Словакия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в группе.

    По итогам 10-ти матчей команда набрала 22 очка и опередила своего ближайшего преследователя Люксембург на пять баллов, а также отстала на восемь пунктов от победителя Португалии.

    Словакия — Сан-Марино: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.0415.0064.00Бонус$9500
    •

    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече сыграла вничью на выезде с Норвегией (1:1).

    Эта мировая оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые, правда, пришлись на товарищеские встречи этого года.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 13 матчах в разных турнирах Румыния проиграла лишь раз при семи победах и пяти ничьих.

    Такие результаты, в целом, говорят о хорошей форме хозяев, но в любом случае уровень соперника позволяет ему не думать о своих осечках.

    Лукаш Гараслин — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.

    Сан-Марино

    Турнирное положение: Сан-Марино традиционно провалился в очередной квалификации — на чемпионат Европы 2024 года, заняв последнее, шестое место в группе.

    По итогам 10-ти матчей команда не набрала ни одного балла, потерпев 10 поражений. В этих играх она забила лишь три мяча при 31-м пропущенном.

  • Трансферный дайджест. 28 мая-3 июня
  • Хуммельс переедет в Серию А, Ройс в шаге от перехода в МЛС, «Барселона» хочет усилить состав Хави Геррой
  • Вчера

    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи сыграла вничью с Сент-Китс и Невис (1:1) на своем поле.

    Эта мировая прервала серию поражений коллектива в 12 поединков, которые пришлись на квалификацию континентального первенства и контрольные игры.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: вот уже 10 лет — с 30 июля 2014 года — Сан-Марино ни разу не выиграл в самых разных турнирах и товарищеских встречах.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Очевидно, что такая форма не сулит гостям по сути никаких шансов, особенно на выезде против сборной, которая стала участником континентального первенства.

    Три гола команды в отборе на Евро-2024 забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей Словакии забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей Сан-Марино забивали обе команды

    • в четырех из шести последних матчей Сан-Марино забивали меньше 3,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Словакия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.02. Ничья — в 14.00, победа Сан-Марино — в 35.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 не принимаются букмекерами, тогда как ТБ 3,5 считается ими более вероятным, чем ТМ 3,5 — 1.74 и 1.98.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали меньше 3,5 голов. Эти игры демонстрируют их способность пропускать не более трех голов.

    При этом в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют 1-й тайм и матч при тотал меньше 3,5 голов, ведь в 11 из 12 последних матчей гости проиграли.

    Ставка: Словакия выиграет 1-й тайм и матч при тотал меньше 3,5 голов за 2.65.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Гауфф — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Шаповалов — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Свентек — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Микельсен — Джабб
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Димитров — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Финляндия (жен) — Нидерланды (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Польша (жен) — Германия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Словения — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Италия (жен) — Норвегия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  3.25
  • Прогноз на матч Швеция (жен) — Ирландия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Швейцария — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.51
  • Прогноз на матч Циципас — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  2.08
  • Прогноз на матч Румыния — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Португалия — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Словакия — Сан-Марино. В рамках товарищеского матча 5 июня пройдет игра Словакия — Сан-Марино. Начало — 19:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч Словакия — Сан-Марино с коэффициентом 1.98.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры