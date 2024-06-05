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    «Серезо Осака» останется ни с чем?!

    «Серезо Осака» — «Матида Зельвия». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Кубок Японии, 5 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Серезо Осака» — «Матида Зельвия»
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    «Серезо Осака»
    5 июня в 1/8 финала Кубка Японии по футболу сыграют «Серезо Осака» и «Матида Зельвия». Начало игры — в 13:00 мск. «Серезо Осака» — «Матида Зельвия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Серезо Осака»

    Турнирное положение: Эта команда проводит далеко не самый яркий свой сезон. На данный момент она находится на 9 строчке турнирной таблицы японского чемпионата.

    При этом «Серезо Осака» ныне отстает от 3 места на 6 очков. Да и пропускает команда в среднем гол за матч.

    Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла один балл. «Серезо Осака» не сумела одолеть «Киото» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Серезо Осака» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Беспроигрышная серия команды составляет 4 матча кряду. Причем два последних поединка команда завершила вничью.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: сейчас «Серезо Осака» смотрится достаточно выгодно. Да и дать бой лидеру чемпионата — прекрасная мотивация!

    Поединки с «Матида Зельвией» для команды традиционно проходят неудачно. Из трех очных встреч «Серезо Осака» выиграла 1 раз при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Плюс нужно отомстить за поражение полумесячной давности.

    «Матида Зельвия»

    Турнирное положение: «Матида Зельвия» нынче ходит в лидерах японского чемпионата. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Матида Зельвия» не особо сильна в плане реализации. В 17 матчах игроки команды настреляли 28 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. Дома она уступила «Альбирекс Ниигате» (1:3).

    Причем до того команда добыла 4 победы подряд. Причем в тех поединках меньше двух мячей она не забивала.

    Вот только оборона команды выглядит словно бетон. В 17 матчах чемпионата она дала результативный сбой 15 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: команда выиграла в 11 матчах чемпионата из 17. Да и на Кубок страны явно настроится надлежащим образом.

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    Между тем, «Матида Зельвия» явно провалила свой последний поединок. Обнажились проблемы в организации игры.

    Наверняка «Матида Зельвия» постарается реабилитироваться в Кубке. Да и цели на этот турнир у клуба максимальные.

    Номинальные гости будут стремиться соорудить голевой задел перед ответной встречей. Да и в атаке нужно прибавлять!

    Статистика для ставок

    • «Матида Зельвия» обыгрывала «Серезо Осаку» в 2 последних очных поединках

    • «Серезо Осака» имеет действующую четырехматчевую беспроигрышную серию

    • «Матида Зельвия» до последней неудачи победила в 5 матчах кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Матида Зельвия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.96 и 1.82.

    Прогноз: Гости явно сильнее оппонента, к тому же прекрасно обороняются.

    «Матида Зельвия», несмотря на последнюю коллизию, проводит весьма продуктивный игровой цикл.

    Ставка: Победа «Матида Зельвии» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.04

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    «Серезо Осака» — «Матида Зельвия». 5 июня в 1/8 финала Кубка Японии по футболу сыграют «Серезо Осака» и «Матида Зельвия». Начало игры — в 13:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Серезо Осака» — «Матида Зельвия» с коэффициентом 2.30.
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