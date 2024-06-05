5 июня в 1/8 финала Кубка Японии по футболу сыграют «Серезо Осака» и «Матида Зельвия». Начало игры — в 13:00 мск. «Серезо Осака» — «Матида Зельвия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Серезо Осака»

Турнирное положение: Эта команда проводит далеко не самый яркий свой сезон. На данный момент она находится на 9 строчке турнирной таблицы японского чемпионата.

При этом «Серезо Осака» ныне отстает от 3 места на 6 очков. Да и пропускает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла один балл. «Серезо Осака» не сумела одолеть «Киото» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Серезо Осака» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Беспроигрышная серия команды составляет 4 матча кряду. Причем два последних поединка команда завершила вничью.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: сейчас «Серезо Осака» смотрится достаточно выгодно. Да и дать бой лидеру чемпионата — прекрасная мотивация!

Поединки с «Матида Зельвией» для команды традиционно проходят неудачно. Из трех очных встреч «Серезо Осака» выиграла 1 раз при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Плюс нужно отомстить за поражение полумесячной давности.

«Матида Зельвия»

Турнирное положение: «Матида Зельвия» нынче ходит в лидерах японского чемпионата. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Матида Зельвия» не особо сильна в плане реализации. В 17 матчах игроки команды настреляли 28 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. Дома она уступила «Альбирекс Ниигате» (1:3).

Причем до того команда добыла 4 победы подряд. Причем в тех поединках меньше двух мячей она не забивала.

Вот только оборона команды выглядит словно бетон. В 17 матчах чемпионата она дала результативный сбой 15 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: команда выиграла в 11 матчах чемпионата из 17. Да и на Кубок страны явно настроится надлежащим образом.

Между тем, «Матида Зельвия» явно провалила свой последний поединок. Обнажились проблемы в организации игры.

Наверняка «Матида Зельвия» постарается реабилитироваться в Кубке. Да и цели на этот турнир у клуба максимальные.

Номинальные гости будут стремиться соорудить голевой задел перед ответной встречей. Да и в атаке нужно прибавлять!

Статистика для ставок

«Матида Зельвия» обыгрывала «Серезо Осаку» в 2 последних очных поединках

«Серезо Осака» имеет действующую четырехматчевую беспроигрышную серию

«Матида Зельвия» до последней неудачи победила в 5 матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Матида Зельвия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.96 и 1.82.

Прогноз: Гости явно сильнее оппонента, к тому же прекрасно обороняются.

«Матида Зельвия», несмотря на последнюю коллизию, проводит весьма продуктивный игровой цикл.

Ставка: Победа «Матида Зельвии» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.04