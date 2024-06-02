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    Сумеет ли «Пахтакор» вернуться на победный путь?

    «Андижан» — «Пахтакор». Ставка (к. 2.94) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 2 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана Прогнозы на Пахтакор
    Прогноз и ставки на «Андижан» — «Пахтакор»
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    Максим Шацких
    2 июня в 10-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Андижан» и «Пахтакор». Начало игры — в 17:00 мск. «Андижан» — «Пахтакор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 02 Июня 2024 года

    Андижан

  • Андижан
    •  Андижан 17:00 Пахтакор

    Пахтакор

  • Ташкент
    •

    «Андижан»

    Турнирное положение: «Андижан» старт чемпионата проводит успешно. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Андижан» в нынешнем чемпионате проиграл всего 1 раз. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч: 14 мячей в 9 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. «Андижан» расписал мировую с «Олимпиком» (0:0).

    А вот до того команда не смогла одолеть «Металлург» Бекабад (1:1). Да и вообще, «Андижан» пропустил в свои ворота уже 9 мячей.

    В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Андижан» забил 5 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

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    Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует не самые яркие результаты. Да и оборона ошибается регулярно.

    Матчи против ташкентцев для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков она выиграла 2 раза при 2 поражениях.

    Несомненно, «Андижан» постарается приблизиться к лидеру. Отставание от идущего первым «Навбахора» ныне составляет 3 очка.

    «Пахтакор»

    Турнирное положение: Эта команда непривычно ходит в середняках. Ныне «Пахтакор» располагается на скромном 7 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Пахтакор» уже на 5 очков отстает от лидера. Плюс команда выиграла всего в 3 матчах чемпионата из 8.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Ташкентцы в серии пенальти уступили «Насафу» в финале Суперкубка страны.

    А вот до того команда расписала мировую с «Кызылкумом» (1:1). Да и поединок с «Динамо» Самарканд завершился досадной ничьей (1:1).

    Забивает команда в среднем более гола за матч. Зато пропускает «Пахтакор» многовато: уже 12 мячей в 8 поединках.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Пахтакор» не блещет стабильностью. Между тем, ташкентцы свое вполне могут догнать.

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    При этом «Пахтакор» не может выиграть 3 матча кряду. Так что Максим Шацких явно настроит подопечных на этот поединок.

    По своему потенциалу команда явно находится не на своем месте. Ташкентцы умудрились потерять несколько важных очков на ровном месте.

    Нет сомнений, что номинальные гости едут за тремя очками. Да и опытнейший Драган Черан должен улучшить свои голевые показатели.

    Статистика для ставок

    • «Андижан» не проигрывает 3 матча кряду

    • Обе команды в среднем забивают чуть меньше 2 голов за матч

    • «Пахтакор» уже 3 года не может одолеть «Андижан»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Андижан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.37, а победа оппонента — в скромные 2.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.11 и 1.62.

    Прогноз: Номинальные гости постараются приблизиться к лидерам, и уж точно активно сыграют в атаке.

    «Пахтакор» давненько не побеждал, а ведь потенциально команда Шацких обязана догонять лидеров.

    Ставка: Победа «Пахтакора» за 2.94.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.11

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    «Андижан» — «Пахтакор». 2 июня в 10-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Андижан» и «Пахтакор». Начало игры — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Андижан» — «Пахтакор» с коэффициентом 2.94.
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