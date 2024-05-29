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    «Йокогама Ф-Маринос» прервет беспроигрышную серию «Касива Рейсол»?

    «Йокогама Ф-Маринос» — «Касива Рейсол». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 29 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Йокогама Ф-Маринос» — «Касива Рейсол»
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    «Йокогама Ф-Маринос»
    «Йокогама Ф-Маринос» на своем поле сыграет против «Касива Рейсол» в перенесенном матче 9-го тура японской J-лиге. Поединок состоится 29 мая и начнется в 13:00 по мск. «Йокогама Ф-Маринос» — «Касива Рейсол»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Йокогама Ф-Маринос»

    Турнирное положение: На текущий момент этот коллектив в таблице находится на 14 строке в таблице с 17 очками и на три пункта опережает зону вылета, но имеет аж три игры в запасе.

    «Йокогама Ф-Маринос» выиграла в текущем чемпионате лишь четыре игры из 13 проведенных, пять встреч свела вничью и потерпела четыре фиаско, забила и пропустила по 18 мячей.

    Последние матчи: Несколько дней тому назад 7-кратный чемпион Японии проиграл на выезде со счетом 1:5 «Аль-Аин» из ОАЭ в ответном финальном матче азиатской Лиги чемпионов и упустил трофей, так как дома победил только 2:1. В последней же игре чемпионата он расписал гостевую мировую 1:1 с «Токио».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Йокогама Ф-Маринос» к этой игре подходит не в лучшем состоянии, ведь коллектив смог выиграть только один поединок из семи предыдущих. Также в этот период времени он расписал три мировые и потерпел три фиаско. Однако в каждом поединке данного отрезка он и забивал, и пропускал.

    «Касива Рейсол»

    Турнирное положение: Эта команда сейчас в таблице с 22 очками идет на девятой позиции, уступая четыре пункта пятой.

    «Касива Рейсол» выиграла пять встреч из 15 проведенных, трижды терпела фиаско и аж семь игр свела вничью, разница мячей составляет 17:17.

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    • Последние матчи: К этому поединку «желто-черные» подходят после гостевой мировой против «Кавасаки» 1:1. А до этой ничьи они смогли отпраздновать три виктории кряду, каждый раз побеждая с одинаковым счетом по 2:1.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

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    Состояние команды: «Касива Рейсол» на текущий момент имеет 5-матчевую беспроигрышную серию. В этот удачный для себя период команда расписала две мировые и трижды победила. Причем во всех этих поединках играла ставка обе забьют.

    Статистика для ставок

    • У «Йокогама Ф-Маринос» сейчас 7-матчевая беспроигрышная домашняя серия с учетом всех турниров, где было четыре победы

    • «Касива Рейсол» в гостях выиграла лишь один поединок из шести предыдущих при четырех мировых

    • «Йокогама Ф-Маринос» выиграла у «Касива Рейсол» в двух последних домашних встречах

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Йокогама Ф-Маринос» — 2.32, победа «Касива Рейсол» — 2.88, ничья — 3.73.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.24 соответственно.

    Прогноз: «Йокогама Ф-Маринос» теперь полностью может сконцентрироваться на чемпионате и наверняка сможет дома одолеть такого удобного для себя соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа «Йокогама Ф-Маринос» за 2.32.

    Прогноз: а вторым вариантом ставки здесь будет верховой тотал, ведь данные команды зачастую выдают уж очень результативные матчи.

    Ставка: ТБ 3,5 за 2.55.

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    «Йокогама Ф-Маринос» — «Касива Рейсол». «Йокогама Ф-Маринос» на своем поле сыграет против «Касива Рейсол» в перенесенном матче 9-го тура японской J-лиге. Поединок состоится 29 мая и начнется в 13:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Йокогама Ф-Маринос» — «Касива Рейсол» с коэффициентом 2.32.
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