25 мая в 38-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Альмерия» и «Кадис». Начало игры — в 19:30 мск. «Альмерия» — «Кадис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Альмерия»

Турнирное положение: По итогам 37 матчей Ла Лиги «Альмерия» занимает последнее, 20-е место с 18 очками и разницей мячей 37-74.

Команда уже давно лишилась даже теоретических шансов избежать понижения в классе, а перед последним туром на 19 баллов отстает от безопасной 17-й позиции.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства сыграл вничью. На выезде он поделил очки с «Мальоркой» — 2:2.

Эта мировая прервала мини-серию поражений андалузцев в два поединка, которые пришлись на Ла Лигу.

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Не сыграют: Лопи и Баба — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Альмерия» одержала лишь одну победу при пяти поражениях и двух ничьих.

Такие результаты только подтверждают то, что коллектив уже давно не имеет турнирной мотивации и просто доигрывает сезон перед понижением в классе.

Серхио Аррибас — лучший бомбардир команды в Ла Лиги с семью голами.

«Кадис»

Турнирное положение: По итогам 37 матчей Ла Лиги «Кадис» занимает 18-ю строчку с 33 баллами и разницей мячей 25-49.

Команда уже оформила вылет во второй испанский дивизион, поскольку отстает от спасительной 17-й позиции на четыре очка за тур до конца первенства.

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства сыграл вничью. На своем поле он поделил очки с «Лас-Пальмасом» — 0:0.

Эта мироая прервала победную мини-серию андалузцев в два поединка, которые пришлись на испанское первенство.

Не сыграют: травмированы — Айсам Усу, Куаме, Эрнандес, Эметерио, Мере, Мари, дисквалифицированы — Крис Рамос и Виктор Хуст.

Состояние команды: в трех последних поединках в (все — в рамках Ла Лиги) «Кадис» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Такие результаты все равно не позволили коллективу выбраться на безопасные позиции — слишком уж много очков было потеряно перед этим.

Крис Рамос — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами, но не сыграет в грядущем матче из-за травмы.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Альмерия» проиграла

в шести из восьми последних матчей «Альмерии» было забито больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Кадиса» было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Альмерия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.60, победа «Кадиса» — в 3.45.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Такой же сценарий был реализован в их пяти из шести последних домашних поединков.

И хотя в четырех из пяти последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов, фактор хозяев, которые много пропускают, обещает стать здесь решающим фактором.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника при тотал больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Альмерии».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10