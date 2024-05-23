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    «Аль-Таавун» утвердится на четвертом месте

    «Аль-Фейха» — «Аль-Таавун». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 23 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига
    Прогноз и ставки на «Аль-Фейха» — «Аль-Таавун»
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    Перикл Чамуска
    23 мая в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Фейха» и «Аль-Таавун». Начало игры — в 21:00 мск. «Аль-Фейха» — «Аль-Таавун»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 23 Мая 2024 года

    Аль-Фейха

  • Эль-Маджмаа
    •  Аль-Фейха 21:00 Аль-Таавун

    Аль-Таавун

  • Бурайда
    •

    «Аль-Фейха»

    Турнирное положение: «Аль-Фейха» нынешний чемпионат проводит на пределе своих возможностей. На данный момент команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Аль-Фейха» в 32 матчах забила лишь 43 мяча. Зато оборона команды ошибается не достаточно часто: 50 пропущенных мячей.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда снова не сумела победить. «Аль-Фейха» расписал мировую с «Дамаком» (1:1).

    Причем чуть ранее «Аль-Фейха» расписала мировую с «Аль-Фатом» (2:2). А вот до того в активе команды значились 2 виктории подряд.

    Вообще же, команда выиграла в 2 из 5 своих последних поединков. В них ей удалось забить 7 мячей при 7 же пропущенных в собственные ворота.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит достаточно выгодно. «Аль-Фейха» не проигрывает 4 матча кряду.

    Матчи против «Аль-Таавуна» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Аль-Фейха» дважды уступила при 3 ничьих.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться сохранить за собой нынешнюю позицию. При этом «Аль-Фейху» вполне устроит и ничья.

    «Аль-Таавун»

    Турнирное положение: Эта команда проводит продуктивный сезон. Ныне «Аль-Таавун» располагается на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аль-Таавун» на 4 очка опережает идущий следом «Аль-Иттихад». Да и проиграла команда только в 7 матчах чемпионата.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Дома она минимально переиграла «Аль-Шабаб».

    А вот до того команда не сумела одолеть «Аль-Рияд» (0:0). Да и с «Аль-Хилялем» пободаться не удалось — поражение 0:3.

    Зато до этих неудач команда с минимальным счетом переиграла «Дамак». Да и сохранить за собой 4 строчку — задача вполне выполнимая.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аль-Таавун» выглядит достаточно неплохо. Да и не пропускает команда в 2 матчах кряду.

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    Последнее поражение от «Аль-Фейхи» случилось еще 5 лет назад. Да и в первом круге чемпионата «Аль-Таавун» выиграл (4:1).

    Плюс ко всему «Аль-Таавун» в среднем пропускает в районе гола за матч. Да и потери очков на ровном месте давно не удивляют.

    Наверняка гости будут действовать максимально активно. В случае победы в этой встрече 4 место от них уже никуда не денется.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Фейха» уже 5 лет не обыгрывает «Аль-Таавун»

    • «Аль-Таавун» не пропускал в 2 своих последних матчах

    • «Аль-Таавун» в среднем пропускает гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Таавун» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 2.96.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.68 и 2.11.

    Прогноз: Номинальные гости смотрятся сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    «Аль-Таавун» пытается сохранить за собой 4 место, и явно воспользуется проблемами оппонента.

    Ставка: Победа «Аль-Таавуна» за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют менее 3 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.11

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    «Аль-Фейха» — «Аль-Таавун». 23 мая в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Фейха» и «Аль-Таавун». Начало игры — в 21:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Аль-Фейха» — «Аль-Таавун» с коэффициентом 2.18.
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