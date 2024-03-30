«Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм». Матч пройдет в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги, начало — 18:00 (мск) «Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: По итогам 28 матчей АПЛ «Шеффилд Юнайтед» занимает последнее, 20-е место с 14 очками и разницей мячей 24-74.

Команда на восемь очков отстает от безопасной 17-й позиции, поэтому уже можно говорить, что она по сути обречена на понижение в классе.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. «Клинки» поделили очки с «Борнмутом» (2:2), обменявшись двумя голами.

Эта неудача прервала серию поражений коллектива в три поединка, которые также пришлись на английскую Премьер-лигу.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Травмированные — Лоу, Норрингтон-Дэвис, Иган, Бен Симане, Арчер, Брюстер, Бэшем, Джеббисон. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках «Шеффилд Юнайтед» одержал лишь одну победу при шести поражениях и двух ничьих.

Если спасение хозяев еще возможно каким-либо чудесным образом, то уже в грядущем поединке им необходимо побеждать.

Арчер и Макберни — лучшие бомбардир клуба в АПЛ с четырьмя голами, но первый из-за травмы не поможет клубу в грядущей игре.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» занимает 12-е место, отставая на один 11 очков от зоны еврокубков. Он забил 43 мяча, пропустил — 44.

Очевидно, что в такой ситуации команде нельзя терять очки, если она всерьез рассчитывает на участие в континентальных турнирах.

Последние матчи: «Дачники» в последней игре АПЛ взяли важные три очка. На своем поле они разгромили «Тоттенхэм» (3:0).

Эта победа стала третьей в четырех последних поединках (все — в рамках АПЛ), что говорит о том, что клуб все еще рассчитывает на участие в еврокубках.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних играх во всех турнирах «Фулхэм» потерпел лишь два поражения при четырех победах и двух ничьих.

Очевидно, что коллективу необходимо серьезно прибавлять, чтобы проявить нужную стабильность для достижения своих турнирных целей.

Родриго Мунис — самый результативный игрок «Фулхэма» в АПЛ с семью голами.

Статистика для ставок

в восьми из девяти последних матчей «Шеффилд Юнайтед» было забито больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Шеффилд Юнайтед» не забивал

в четырех из шести последних матчей «Фулхэм» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.95, победа «Шеффилд Юнайтед» — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.20.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. При этом было забито больше 1,5 голов.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяева проиграли при таком же минимуме забитых мячей.

Ставка: «Фулхэм» выиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован такой сценарий.

Ставка: «Фулхэм» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.40