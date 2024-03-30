ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис Бояринцев«Футболист не может, как певец, петь под фанеру до самой старости». Денис Бояринцев — о РПЛ, «Спартаке» и быстрых ногах Роналду Фабьен БартезОдиннадцать верных. Игроки, которые не бросили свои вылетевшие из «вышки» клубы Игорь Семшов«Нужно быть настоящим». Игорь Семшов — о своих правилах жизни, влиянии Хиддинка, звездной болезни и о том, чему научил футбол
    Все новости спорта

    Окажется ли «Фулхэм» в верхней половине таблицы?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм». Ставка за 1.95 и прогноз на АПЛ 30 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Фулхэм Прогнозы на Шеффилд Юнайтед Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фулхэм» — фаворит матча
    «Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм». Матч пройдет в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги, начало — 18:00 (мск) «Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Марта 2024 года
    Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 18:00 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
    •

    «Шеффилд Юнайтед»

    Турнирное положение: По итогам 28 матчей АПЛ «Шеффилд Юнайтед» занимает последнее, 20-е место с 14 очками и разницей мячей 24-74.

    Команда на восемь очков отстает от безопасной 17-й позиции, поэтому уже можно говорить, что она по сути обречена на понижение в классе.

    Шеффилд Юнайтед — Фулхэм: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 4.704.001.75Бонус$9500
    •

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. «Клинки» поделили очки с «Борнмутом» (2:2), обменявшись двумя голами.

    Эта неудача прервала серию поражений коллектива в три поединка, которые также пришлись на английскую Премьер-лигу.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Травмированные — Лоу, Норрингтон-Дэвис, Иган, Бен Симане, Арчер, Брюстер, Бэшем, Джеббисон. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних поединках «Шеффилд Юнайтед» одержал лишь одну победу при шести поражениях и двух ничьих.

    Если спасение хозяев еще возможно каким-либо чудесным образом, то уже в грядущем поединке им необходимо побеждать.

    Арчер и Макберни — лучшие бомбардир клуба в АПЛ с четырьмя голами, но первый из-за травмы не поможет клубу в грядущей игре.

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: «Фулхэм» занимает 12-е место, отставая на один 11 очков от зоны еврокубков. Он забил 43 мяча, пропустил — 44.

    Очевидно, что в такой ситуации команде нельзя терять очки, если она всерьез рассчитывает на участие в континентальных турнирах.

  • Одиннадцать верных. Игроки, которые не бросили свои вылетевшие из «вышки» клубы
  • Вспоминаем игроков, которые остались в своих клубах несмотря на внезапное и позорное понижение в классе
  • 27/03/2024

    • Последние матчи: «Дачники» в последней игре АПЛ взяли важные три очка. На своем поле они разгромили «Тоттенхэм» (3:0).

    Эта победа стала третьей в четырех последних поединках (все — в рамках АПЛ), что говорит о том, что клуб все еще рассчитывает на участие в еврокубках.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних играх во всех турнирах «Фулхэм» потерпел лишь два поражения при четырех победах и двух ничьих.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Очевидно, что коллективу необходимо серьезно прибавлять, чтобы проявить нужную стабильность для достижения своих турнирных целей.

    Родриго Мунис — самый результативный игрок «Фулхэма» в АПЛ с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в восьми из девяти последних матчей «Шеффилд Юнайтед» было забито больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Шеффилд Юнайтед» не забивал

    • в четырех из шести последних матчей «Фулхэм» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.95, победа «Шеффилд Юнайтед» — в 4.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. При этом было забито больше 1,5 голов.

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяева проиграли при таком же минимуме забитых мячей.

    Ставка: «Фулхэм» выиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован такой сценарий.

    Ставка: «Фулхэм» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.40

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Алдиер — Кара-Балта
  • Футбол
  • Сегодня в 10:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Шагадам — Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Миллуолл — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Днепр Могилев — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Кызылкум — Локомотив Ташкент
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.54
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Престон — Ротерхэм Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч КПР — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Норвич — Плимут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Халл Сити — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 30.03.2024. Прогнозы на футбол. Окажется ли «Фулхэм» в верхней половине таблицы?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры