Шотландия
Турнирное положение: «Скотты» наконец-то вышли в финальную часть Евро. Причем в своей отборочной группе команда финишировала на 2 месте.
При этом Шотландия пропустила вперед только испанцев. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч: 17 мячей в 8 поединках.
Шотландия — Северная Ирландия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда провалилась. Шотландия разгромно уступила голландцам (0:4).
До того Шотландия расписала мировую в перестрелке с Норвегией (3:3). Да и грузин «скотты» одолеть не сумели (2:2).
В 5 последних матчах команда не выиграла ни разу при 3 коллизиях. В этих встречах она отличилась 6 голами при 15 пропущенных.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядела откровенно бледновато. При этом Шотландия крайне слабо выглядит в обороне.
А вот не выигрывают шотландцы еще с сентября минувшего года. Тогда «скотты» нанесли поражение сборной Кипра (3:0).
Безусловно, Шотландия постарается сыграть как можно агрессивнее в атаке. Номинальные хозяева явно начнут матч активно.
Северная Ирландия
Турнирное положение: Североирландцы не смогли выйти на чемпионат Европы. В 10 матчах отбора команда выиграла всего трижды.
Более того, Северная Ирландия заняла лишь 5 место в группе. Да и забивала команда в среднем менее гола за матч: 9 мячей в 10 встречах.
Последние матчи: в своем последнем матче команда сумела добыть ничью. Североирландцы не дали себя в обиду в поединке с Румынией (1:1).
До того команда переиграла сборную Дании (2:0). А вот с финнами вышла форменная коллизия (0:4).
В 5 своих последних поединках Северная Ирландия добыла 2 виктории. В них игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Североирландцам явно не хватает стабильности в игре и результатах. Да и матчи с крепкими оппонентами даются команде сложно.
Более того, Северная Ирландия проиграла шотландцам в двух последних очных поединках. Причем в них команде не удалось отличиться ни разу.
А вот последняя виктория над «скоттами» случилась еще 56 (!) лет назад. Нужно ли придумать еще более неудобного оппонента?!
И уж совсем очевидно, что гости будут действовать вторым номером. Северная Ирландия постарается преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Шотландия не побеждала в 6 своих последних матчах
- Североирландцы не обыгрывали Шотландию уже 56 лет
- Шотландия обыграла североирдландцев в двух последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Шотландия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 5.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.28 и 1.61.
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Прогноз: Шотландцы явно сильнее оппонента, и наверняка будут активны в атаке.
«Скотты» наверняка постараются реабилитироваться за последние неудачи, и уж точно начнут матч агрессивно.
Ставка: Победа Шотландии в 1 тайме за 2.21.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют 2 и более мячей на двоих.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.28