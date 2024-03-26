В рамках международного товарищеского поединка 26 марта пройдет матч Шотландия — Северная Ирландия. Начало — 22:45 (мск). Шотландия — Северная Ирландия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шотландия

Турнирное положение: «Скотты» наконец-то вышли в финальную часть Евро. Причем в своей отборочной группе команда финишировала на 2 месте.

При этом Шотландия пропустила вперед только испанцев. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч: 17 мячей в 8 поединках.

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Последние матчи: в своем предыдущем матче команда провалилась. Шотландия разгромно уступила голландцам (0:4).

До того Шотландия расписала мировую в перестрелке с Норвегией (3:3). Да и грузин «скотты» одолеть не сумели (2:2).

В 5 последних матчах команда не выиграла ни разу при 3 коллизиях. В этих встречах она отличилась 6 голами при 15 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: в последних матчах команда выглядела откровенно бледновато. При этом Шотландия крайне слабо выглядит в обороне.

А вот не выигрывают шотландцы еще с сентября минувшего года. Тогда «скотты» нанесли поражение сборной Кипра (3:0).

Безусловно, Шотландия постарается сыграть как можно агрессивнее в атаке. Номинальные хозяева явно начнут матч активно.

Северная Ирландия

Турнирное положение: Североирландцы не смогли выйти на чемпионат Европы. В 10 матчах отбора команда выиграла всего трижды.

Более того, Северная Ирландия заняла лишь 5 место в группе. Да и забивала команда в среднем менее гола за матч: 9 мячей в 10 встречах.

Последние матчи: в своем последнем матче команда сумела добыть ничью. Североирландцы не дали себя в обиду в поединке с Румынией (1:1).

До того команда переиграла сборную Дании (2:0). А вот с финнами вышла форменная коллизия (0:4).

В 5 своих последних поединках Северная Ирландия добыла 2 виктории. В них игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Североирландцам явно не хватает стабильности в игре и результатах. Да и матчи с крепкими оппонентами даются команде сложно.

Более того, Северная Ирландия проиграла шотландцам в двух последних очных поединках. Причем в них команде не удалось отличиться ни разу.

А вот последняя виктория над «скоттами» случилась еще 56 (!) лет назад. Нужно ли придумать еще более неудобного оппонента?!

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать вторым номером. Северная Ирландия постарается преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Шотландия не побеждала в 6 своих последних матчах

Североирландцы не обыгрывали Шотландию уже 56 лет

Шотландия обыграла североирдландцев в двух последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Шотландия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 5.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.28 и 1.61.

Прогноз: Шотландцы явно сильнее оппонента, и наверняка будут активны в атаке.

«Скотты» наверняка постараются реабилитироваться за последние неудачи, и уж точно начнут матч агрессивно.

Ставка: Победа Шотландии в 1 тайме за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют 2 и более мячей на двоих.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.28