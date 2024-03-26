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    «Скотты» начнут без прелюдий

    Шотландия — Северная Ирландия. Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шотландия — Северная Ирландия
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    Шотландия
    В рамках международного товарищеского поединка 26 марта пройдет матч Шотландия — Северная Ирландия. Начало — 22:45 (мск). Шотландия — Северная Ирландия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 26 Марта 2024 года
    Шотландия
  • Евро-2024. Квалификация. Группа A
    •  Шотландия 22:45 Северная Ирландия Северная Ирландия
  • Евро-2024. Квалификация. Группа H
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    Шотландия

    Турнирное положение: «Скотты» наконец-то вышли в финальную часть Евро. Причем в своей отборочной группе команда финишировала на 2 месте.

    При этом Шотландия пропустила вперед только испанцев. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч: 17 мячей в 8 поединках.

    Шотландия — Северная Ирландия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда провалилась. Шотландия разгромно уступила голландцам (0:4).

    До того Шотландия расписала мировую в перестрелке с Норвегией (3:3). Да и грузин «скотты» одолеть не сумели (2:2).

    В 5 последних матчах команда не выиграла ни разу при 3 коллизиях. В этих встречах она отличилась 6 голами при 15 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела откровенно бледновато. При этом Шотландия крайне слабо выглядит в обороне.

    А вот не выигрывают шотландцы еще с сентября минувшего года. Тогда «скотты» нанесли поражение сборной Кипра (3:0).

    Безусловно, Шотландия постарается сыграть как можно агрессивнее в атаке. Номинальные хозяева явно начнут матч активно.

    Северная Ирландия

    Турнирное положение: Североирландцы не смогли выйти на чемпионат Европы. В 10 матчах отбора команда выиграла всего трижды.

    Более того, Северная Ирландия заняла лишь 5 место в группе. Да и забивала команда в среднем менее гола за матч: 9 мячей в 10 встречах.

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    • Последние матчи: в своем последнем матче команда сумела добыть ничью. Североирландцы не дали себя в обиду в поединке с Румынией (1:1).

    До того команда переиграла сборную Дании (2:0). А вот с финнами вышла форменная коллизия (0:4).

    В 5 своих последних поединках Северная Ирландия добыла 2 виктории. В них игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Североирландцам явно не хватает стабильности в игре и результатах. Да и матчи с крепкими оппонентами даются команде сложно.

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    Более того, Северная Ирландия проиграла шотландцам в двух последних очных поединках. Причем в них команде не удалось отличиться ни разу.

    А вот последняя виктория над «скоттами» случилась еще 56 (!) лет назад. Нужно ли придумать еще более неудобного оппонента?!

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать вторым номером. Северная Ирландия постарается преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Шотландия не побеждала в 6 своих последних матчах

    • Североирландцы не обыгрывали Шотландию уже 56 лет

    • Шотландия обыграла североирдландцев в двух последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Шотландия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 5.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.28 и 1.61.

    Прогноз: Шотландцы явно сильнее оппонента, и наверняка будут активны в атаке.

    «Скотты» наверняка постараются реабилитироваться за последние неудачи, и уж точно начнут матч агрессивно.

    Ставка: Победа Шотландии в 1 тайме за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют 2 и более мячей на двоих.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.28

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    Ставка и прогноз на матч Шотландия — Северная Ирландия с коэффициентом 2.21. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на футбол. «Скотты» начнут без прелюдий
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