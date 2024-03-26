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    Ставим на викторию Люксембурга!

    Люксембург — Казахстан. Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Люксембург — Казахстан
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    В рамках международного товарищеского поединка 26 марта пройдет матч Люксембург — Казахстан. Начало — 22:45 (мск). Люксембург — Казахстан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 26 Марта 2024 года
    Люксембург
  • Люксембург
    •  Люксембург 22:45 Казахстан Казахстан
  • Астана
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    Люксембург

    Турнирное положение: Люксембуржцы свой последний отбор на Евро провели достаточно неплохо. Команда пропустила вперед только Португалию и Словакию.

    При этом Люксембург занял 3 место в своей отборочной группе. В 10 матчах она сумела забить всего лишь 13 мячей.

    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда уступила. Люксембург в плей-офф квалификации на Евро уступил грузинам (0:2).

    До того команда минимально переиграла Лихтенштейн. Да и с боснийцами команде удалось справиться эффектно (4:1).

    В 5 последних матчах команда выиграла 2 раза. В них Люксембург настрелял 6 мячей при 5 пропущенных в собственные ворота.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела вполне себе прилично. При этом Люксембург забивает с заметной натугой.

    А вот оборона команды частенько совершает результативные сбои. В 10 матчах отбора в воротах люксембуржцев побывало 19 мячей.

    И уж совсем очевидно, что Люксембург постарается сыграть как можно активнее в атаке. Да и соперника сложно назвать грандом.

    Казахстан

    Турнирное положение: Эта сборная снова не поедет на чемпионат Европы. Казахстан уступил грекам в плей-офф (0:5).

    А вот в своей отборочной группе команда выступила относительно неплохо. Казахстан финишировал на 4 месте.

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    • Последние матчи: в своем последнем матче команда потерпела неудачу. Да и вообще, греки были явно сильнее.

    До того команда переиграла сборную Туркменистана (2:0). А вот словенцам казахи уступили со счетом 1:2.

    Вот только атака команды выглядит достаточно неплохо. В 5 своих последних поединках Казахстан забил 8 мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде Казахстан вряд ли способен на подвиг. Казахам явно нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

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    Главным бичом команды является отсутствие стабильности в игре и результатах. Да и оборона частенько ошибается на ровном месте.

    Между тем, иногда команду по-настоящему прорывает. Например, финнов команда обыграла со счетом 2:1.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать первым номером. Казахстан постарается преуспеть в атаке.

    Статистика для ставок

    • Обе команды уступили в плей-офф квалификации на Евро

    • До последнего поражения Люксембург выиграл в 2 матчах кряду

    • Люксембург в своей отборочной группе пропустил 19 мячей в 10 матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Люксембург — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.86.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.69.

    Прогноз: Люксембург выглядит сильнее оппонента, и наверняка сразу будут активны в атаке.

    Казахстан крайне нестабилен, да и вообще испытывает сложности в организации игры.

    Ставка: Победа Люксембурга за 2.43.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют 2 и более мячей на двоих.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.23

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    Ставка и прогноз на матч Люксембург — Казахстан с коэффициентом 2.43. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на викторию Люксембурга!
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