В рамках международного товарищеского поединка 26 марта пройдет матч Люксембург — Казахстан. Начало — 22:45 (мск). Люксембург — Казахстан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Люксембург

Турнирное положение: Люксембуржцы свой последний отбор на Евро провели достаточно неплохо. Команда пропустила вперед только Португалию и Словакию.

При этом Люксембург занял 3 место в своей отборочной группе. В 10 матчах она сумела забить всего лишь 13 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда уступила. Люксембург в плей-офф квалификации на Евро уступил грузинам (0:2).

До того команда минимально переиграла Лихтенштейн. Да и с боснийцами команде удалось справиться эффектно (4:1).

В 5 последних матчах команда выиграла 2 раза. В них Люксембург настрелял 6 мячей при 5 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на Евро-2024

Состояние команды: в последних матчах команда выглядела вполне себе прилично. При этом Люксембург забивает с заметной натугой.

А вот оборона команды частенько совершает результативные сбои. В 10 матчах отбора в воротах люксембуржцев побывало 19 мячей.

И уж совсем очевидно, что Люксембург постарается сыграть как можно активнее в атаке. Да и соперника сложно назвать грандом.

Казахстан

Турнирное положение: Эта сборная снова не поедет на чемпионат Европы. Казахстан уступил грекам в плей-офф (0:5).

А вот в своей отборочной группе команда выступила относительно неплохо. Казахстан финишировал на 4 месте.

Последние матчи: в своем последнем матче команда потерпела неудачу. Да и вообще, греки были явно сильнее.

До того команда переиграла сборную Туркменистана (2:0). А вот словенцам казахи уступили со счетом 1:2.

Вот только атака команды выглядит достаточно неплохо. В 5 своих последних поединках Казахстан забил 8 мячей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде Казахстан вряд ли способен на подвиг. Казахам явно нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

Главным бичом команды является отсутствие стабильности в игре и результатах. Да и оборона частенько ошибается на ровном месте.

Между тем, иногда команду по-настоящему прорывает. Например, финнов команда обыграла со счетом 2:1.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать первым номером. Казахстан постарается преуспеть в атаке.

Статистика для ставок

Обе команды уступили в плей-офф квалификации на Евро

До последнего поражения Люксембург выиграл в 2 матчах кряду

Люксембург в своей отборочной группе пропустил 19 мячей в 10 матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Люксембург — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.86.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.69.

Прогноз: Люксембург выглядит сильнее оппонента, и наверняка сразу будут активны в атаке.

Казахстан крайне нестабилен, да и вообще испытывает сложности в организации игры.

Ставка: Победа Люксембурга за 2.43.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют 2 и более мячей на двоих.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.23