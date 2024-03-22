В рамках квалификации на Молодежный чемпионат Европы 22 марта пройдет матч Люксембург U21 — Сербия U21. Начало — 21:30 (мск). Люксембург U21 — Сербия U21: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Люксембург U21

Турнирное положение: молодежная сборная Люксембурга, по сути, уже не имеет шансов на выход на европейское первенство.

По итогам 6 проведенных встреч в активе Люксембурга U21 всего 3 очка и четвертое место в турнирной таблице. Команда одержала только одну победу.

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В итоге люксембургская «молодежка» опережает только Северную Ирландию и Азербайджан, но уступает Украине, Англии и Сербии.

Последние матчи: последними матчами подопечных Мануэля Кардони были прошлогодние встречи с Сербией (0:2) и Украиной (0:4).

Перед этим Люксембург также уступил Азербайджану (2:3), Украине (0:3) и Англии (0:3).

Все прогнозы на футбол

Только до этого молодежная команда Люксембурга смогла одолеть Северную Ирландию.

Не сыграют: тренерский штаб вызвал в команду всех здоровых и готовых к выходу на поле футболистов.

Состояние команды: коллектив из Люксембурга не смог совершить сенсацию и побороться за выход на Евро. От них этого и не ждали.

По сути, в этом отборе любые набранные очки будут для люксембуржцев за счастье, поскольку, у команды нет никаких задач.

Сербия U21

Турнирное положение: к сербов пока еще остаются шансы на то, чтобы побороться за выход на континентальный форум.

Сербская «молодежка» сейчас имеет в своем активе 9 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице.

Коллектив из Сербии на 6 пунктов отстает от лидирующей Украины и на три — от второй Англии. «Белым орлам» нужно побеждать, чтобы составить им конкуренцию.

Последние матчи: в этом году Сербия на поле еще не выходила, а вот прошлый год завершила победой над Люксембургом (2:0).

До этого сборная Сербии U21 уступила Англии (0:3), но переиграла Северную Ирландию (1:2).

Перед этим также было еще одно поражение от Англии (1:9) и победа над Азербайджаном (2:0).

Не сыграют: все, кого вызвал в ряды молодежной команды своей страны тренер Любинко Друлович, готовы выйти на поле.

Состояние команды: молодежной сборной Сербии будет крайне трудно претендовать на выход на Евро, но пока что это еще реально.

Чтобы попасть в двойку сильнейших сербам, по сути, больше нельзя терять очки и нужно побеждать абсолютно во всех поединках.

А впереди у сербов еще две игры с лидирующей Украиной.

Статистика для ставок

Люксембург U21 проиграл 5 последних матчей

Команды провели между собой только одну игру — Сербия U21 победила со счетом 2:1

Сербия U21 выиграла только 1 из последних 8 матчей на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сербия U21 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.60, а победа Люксембурга U21 — в 7.40.

ТБ 2,5 оценивается в 1.67, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.07.

Прогноз: сербы намного сильнее оппонента и им очень нужна победа в плане борьбы за два первых места, поэтому они ее должно без проблем добыть.

Ставка: победа Сербии U21 с форой-1,5 за 2.05.

Прогноз: Люксембургу U21 крайне сложно даются голы в последнее время и команда играет не результативно, поэтому и в этот вряд ли сможет поразить ворота соперника.

Ставка: Люксембург не забьет за 1.92.