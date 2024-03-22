ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманЕвро-2024: Как Англия, Франция, Испания и другие фавориты готовы к турниру Жоау ФеликсЧто ждет Жоау Феликса: контракт с «Барселоной», возвращение в «Атлетико» или переезд в Саудовскую Аравию? Василий Уткин Талантливый и неоднозначный. Умер Василий Уткин
    Все новости спорта

    Сербия U21 победит и не пропустит

    Люксембург U21 — Сербия U21. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, молодежный чемпионат Европы U21, 22 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21 Прогнозы на Сборная Люксембурга Прогнозы на сборную Сербии
    Прогноз и ставки на Люксембург U21 — Сербия U21
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сербия U21
    В рамках квалификации на Молодежный чемпионат Европы 22 марта пройдет матч Люксембург U21 — Сербия U21. Начало — 21:30 (мск). Люксембург U21 — Сербия U21: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа F 22 Марта 2024 года
    Люксембург U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа F
    •  Люксембург U21 21:30 Сербия U21 Сербия U21
  • Белград
    •

    Люксембург U21

    Турнирное положение: молодежная сборная Люксембурга, по сути, уже не имеет шансов на выход на европейское первенство.

    По итогам 6 проведенных встреч в активе Люксембурга U21 всего 3 очка и четвертое место в турнирной таблице. Команда одержала только одну победу.

    Люксембург U21 — Сербия U21: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 7.404.601.37Бонус$9500
    •

    В итоге люксембургская «молодежка» опережает только Северную Ирландию и Азербайджан, но уступает Украине, Англии и Сербии.

    Последние матчи: последними матчами подопечных Мануэля Кардони были прошлогодние встречи с Сербией (0:2) и Украиной (0:4).

    Перед этим Люксембург также уступил Азербайджану (2:3), Украине (0:3) и Англии (0:3).

    Все прогнозы на футбол

    Только до этого молодежная команда Люксембурга смогла одолеть Северную Ирландию.

    Не сыграют: тренерский штаб вызвал в команду всех здоровых и готовых к выходу на поле футболистов.

    Состояние команды: коллектив из Люксембурга не смог совершить сенсацию и побороться за выход на Евро. От них этого и не ждали.

    По сути, в этом отборе любые набранные очки будут для люксембуржцев за счастье, поскольку, у команды нет никаких задач.

    Сербия U21

    Турнирное положение: к сербов пока еще остаются шансы на то, чтобы побороться за выход на континентальный форум.

    Сербская «молодежка» сейчас имеет в своем активе 9 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице.

  • Что ждет Жоау Феликса: контракт с «Барселоной», возвращение в «Атлетико» или переезд в Саудовскую Аравию?
  • Будущее одного из самых дорогих футболистов в истории по-прежнему остается неопределенным
  • Вчера

    • Коллектив из Сербии на 6 пунктов отстает от лидирующей Украины и на три — от второй Англии. «Белым орлам» нужно побеждать, чтобы составить им конкуренцию.

    Последние матчи: в этом году Сербия на поле еще не выходила, а вот прошлый год завершила победой над Люксембургом (2:0).

    До этого сборная Сербии U21 уступила Англии (0:3), но переиграла Северную Ирландию (1:2).

    Перед этим также было еще одно поражение от Англии (1:9) и победа над Азербайджаном (2:0).

    Не сыграют: все, кого вызвал в ряды молодежной команды своей страны тренер Любинко Друлович, готовы выйти на поле.

    Состояние команды: молодежной сборной Сербии будет крайне трудно претендовать на выход на Евро, но пока что это еще реально.

    Чтобы попасть в двойку сильнейших сербам, по сути, больше нельзя терять очки и нужно побеждать абсолютно во всех поединках.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    А впереди у сербов еще две игры с лидирующей Украиной.

    Статистика для ставок

    • Люксембург U21 проиграл 5 последних матчей

    • Команды провели между собой только одну игру — Сербия U21 победила со счетом 2:1

    • Сербия U21 выиграла только 1 из последних 8 матчей на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Сербия U21 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.60, а победа Люксембурга U21 — в 7.40.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.67, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.07.

    Прогноз: сербы намного сильнее оппонента и им очень нужна победа в плане борьбы за два первых места, поэтому они ее должно без проблем добыть.

    Ставка: победа Сербии U21 с форой-1,5 за 2.05.

    Прогноз: Люксембургу U21 крайне сложно даются голы в последнее время и команда играет не результативно, поэтому и в этот вряд ли сможет поразить ворота соперника.

    Ставка: Люксембург не забьет за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Австралия — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 12:10
    •  2.02
  • Прогноз на матч Тайвань — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Гонконг — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кипр — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Северная Македония (U21) — Гибралтар (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Черногория — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Таусон — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Галан — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Кудерметова — Синьюй Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Калинская — Сиюй Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шнайдер — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Офнер — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Люксембург U21 — Сербия U21 с коэффициентом 2.05. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на футбол. Сербия U21 победит и не пропустит
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры