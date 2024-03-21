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    Словения очень сильна, у Мальты нет ни единого шанса

    Мальта — Словения. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 21 марта 2024 года

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    Словения
    В рамках товарищеского матча 21 марта пройдет игра Мальта — Словения. Начало — 21:00 (мск). Мальта — Словения: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 21 Марта 2024 года
    Мальта
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    Мальта

    Положение команды: Сборная полностью провалила квалификацию на Евро-2024, не набрав ни одного балла в своей группе за 8 встреч и справедливо заняв последнее место.

    За эти 8 матчей Мальта забила всего лишь 2 гола при 20-и пропущенных. Это не самый худший результат среди всех сборных в квалификации, но точно один из худших.

    Мальта — Словения: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Мальта еще не провела ни одной встречи в 2024-м году. В прошедшем матче квалификации, который проводился в ноябре 2023-го сборная проиграла Англии (0:2), пропустив по голу в каждом тайме.

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    За последние 5 матчей Мальта обыграла только Гибралтар (1:0) в рамках товарищеского противостояния, а также четырежды проиграла в квалификации на Евро-2024.

    За этот период Мальта пропустила 11 голов при 2-х забитых. К слову, команда крупно уступила сборной Италии (0:4), а также провалилась в матче с Украиной (1:3).

    Состояние команды: Очевидно, что Мальта точно не будет считать фаворитом в предстоящей встрече со Словенией. У сборной нет надежной обороны и острой атакующей линии.

    Интересно, что в последних 7-и матчах на своем поле Мальта выигрывала только 1 раз, 5 раз проиграла, а также однажды сыграла вничью. Сможет ли сборная зацепиться за результат в матче против Словении? Большой вопрос.

    Словения

    Положение команды: У этой сборной дела идут на порядок лучше, чем у Мальты. Словения уже обеспечила себе место в основном этапе чемпионата Европы 2024-го года.

    По итогам группового этапа сборная заняла 2-е место с 22 очками в активе и напрямую вышла на Евро-2024. Стоит отметить, что Словения забила больше голов, чем остальные команды в группе Н (20), пропустив при этом меньше остальных (9).

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    • Последние матчи: Словения уже успела провести 1 контрольный матч в 2024-м году. В январе этого года сборная обыграла США (0:1), забив единственный гол на 26-й минуте встречи.

    В последних 5-и матчах квалификации Словения 4 раза победила и проиграла только Дании (1:2). За этот период сборная забила 11 голов при 3-х пропущенных.

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    Состояние команды: Судя по последним матчам, Словения — в полном порядке. У команды нет проблем в обороне, а также есть яркие футболиста в атакующей линии.

    Интересно, что Словения стабильно обыгрывала Мальту в очных противостояниях. За 6 встреч в 21-м веке сборная одолевала своего соперника все 6 раз.

    Статистика для ставок

    • Словения выиграла все 6 очных матча у Мальты

    • У Мальты продолжается серия поражения, которая насчитывает уже 4 встречи подряд

    • На групповом этапе квалификации Евро-2024 Словения забила больше остальных команд в своей группе (20 мячей)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:Словения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.30, а победа Мальты — в 8.50.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.95, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.85.

    Прогноз: Словения точно не оставит никаких шансов Мальте.

    Ставка: Победа Словении с форой (-1.5) за 2.20.

    Прогноз: Можно предположить, что атакующий потенциал Словении позволит рассчитывать на результативный матч.

    Ставка: Тотал 2.5 больше за 1.95.

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    Ставка и прогноз на матч Мальта — Словения с коэффициентом 2.20. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на футбол. Словения очень сильна, у Мальты нет ни единого шанса
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