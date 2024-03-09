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    Сможет ли «Валенсия» справиться с «Хетафе»?

    «Валенсия» — «Хетафе». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Примера, 9 марта 2024 года

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    Хосе Луис Гайя
    В рамках 28-го тура чемпионата Испании 9 марта пройдет матч «Валенсия» — «Хетафе». Начало — 16:00 (мск). «Валенсия» — «Хетафе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Марта 2024 года
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    «Валенсия»

    Турнирное положение: «Валенсия» в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Валенсия» отстает от искомой 6 позиции лишь на 5 очков. Да и вообще, плотность в таблице достаточно высокая.

    Валенсия — Хетафе: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. «Валенсия» не дала себя обыграть «Реалу» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Валенсия» добыла всего одну победу. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    В трех последних матчах команда забила всего 2 мяча. Да и форвард Роман Яремчук постепенно набирает свои лучшие кондиции.

    Не сыграют: Муктаб Диахаби — травмирован.

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    Состояние команды: в последних матчах команда явно не преуспевает. При этом «Валенсия» в среднем забивает чуть больше гола за матч.

    Матчи против «Хетафе» для команды исторически складываются довольно сложно. Из трех очных поединков «Валенсия» выиграла и проиграла по 2 раза.

    При этом «летучие мыши» проиграли в двух последних очных поединках. Оба раза команда уступила с минимальным счетом.

    «Хетафе»

    Турнирное положение: «Хетафе» в нынешнем сезоне является середняком лиги. На текущий момент команда пребывает на 11 строчке таблицы.

    Причем «Хетафе» уж слишком часто играет вничью — 11 раз. Да и пропускает команда частенько: 41 мяч в 27 поединках.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась одним зачетным пунктом. «Хетафе» подписал мировое соглашение с «Лас-Пальмасом» (3:3).

    Причем до того команда проиграла «Барселоне» (0:4). Да и серия из трех матчей без побед явно удручает игроков и тренерский штаб.

    Вообще, «Хетафе» явно будет не хватать Борхи Майорала. Форвард уже настрелял 15 мячей, но не вовремя получил травму.

    Не сыграют: Борха Майорал — травмирован.

    Состояние команды: ныне «Хетафе» нестабилен. Плюс чрезмерная зависимость от Майораля не дает возможностей для маневра.

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    Правда, с реализацией у команды относительный порядок. Игроки «Хетафе» наколотили 36 мячей в 27 поединках Примеры.

    Плюс ко всему, «Хетафе» давненько не побеждал в гостях. Последний выездной успех случился еще в начале января, когда в рамках Кубка был минимально обыгран «Эспаньол».

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. Вот только без Майораля «Хетафе» придется крайне несладко.

    Статистика для ставок

    • «Валенсия» проиграла «Хетафе» в 2 последних очных поединках

    • «Хетафе» имеет трехматчевую безвыигрышную серию

    • Лидер атак «Хетафе» Борха Майорал получил травму

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 4.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.57 и 1.44.

    Прогноз: Левантийцы отлично смотрелись в минувшем туре, к тому же явно намерены попасть в топ-6.

    «Валенсия» выглядит явно сильнее «Хетафе», и уж точно воспользуется кадровыми проблемами соперника.

    Ставка: Победа «Валенсии» за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

    Ставка: Ничья за 3.34

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    Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Хетафе» с коэффициентом 2.04. Дата матча: 09.03.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Валенсия» справиться с «Хетафе»?
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