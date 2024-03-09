«РБ Лейпциг» на своем поле сыграет против «Дармштадта» в 25-м туре первой немецкой Бундеслиги. Матч пройдет 9 марта и начнется в 17:30 по мск. «Лейпциг» — «Дармштадт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лейпциг»

Турнирное положение: В таблице немецкого чемпионата подопечные Марко Розе с 43 баллами идут пятыми, но от четвертой лигачемпиновской строки отстают всего на пункт.

«РБ Лейпциг» отпраздновал в данном первенстве 13 викторий, семь раз уступал и четыре поединка завершил миром, забил 53 мяча при 31 пропущенном.

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Последние матчи: В преддверии этой игры «быки» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов сыграли вничью 1:1 в Мадриде против «Реала», но вылетели из турнира, так как дома уступили 0:1. В последнем же туре чемпионата страны они разгромили на выезде «Бохум» 4:1

Не сыграют: Лукас Клостерманн пребывает в лазарете.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: «РБ Лейпциг» в отрезке последних пяти встреч чемпионата Германии смог победить в трех из них. Также «красно-белые» в этот период расписали одну мировую и потерпели одно фиаско. И во всех этих поединках они неизменно забивали.

«Дармштадт»

Турнирное положение: Коллектив Торстена Либеркнехта с 13 очками занимает последнее место в таблице. Отставание от безопасной строки составляет аж 12 пунктов.

«Дармштадт» в текущем сезоне выиграл всего два поединка, семь встреч он еще свел вничью и 14 раз проиграл, разница мячей составляет 24:58.

Последние матчи: В прошлом туре первенства «лилии» на своей территории были разбиты «Аугсбургом», проиграв ему со счетом 0:6. А игровым днем ранее они смогли отобрать очки у «Вердера» на его поле, сыграв вничью 1:1.

Не сыграют: Брэйдон Ману, Геррит Хольтманн, Матиас Хонсак и Фрейзер Хорнби находятся в лазарете команды.

Состояние команды: «Дармштадт» пребывает в плохой форме и смог набрать всего пять пунктов за последние 17 игр первенства. В новом году у него три ничьи и пять фиаско. Причем в пяти поединках этого периода он даже не забивал.

Статистика для ставок

«РБ Лейпциг» дома в чемпионате выиграл шесть встреч из восьми предыдущих при двух фиаско

У «Дармштадта» только одна гостевая победа за 11 встреч в текущем розыгрыше Бундеслиги

«РБ Лейпциг» обыграл «Дармштадт» в четырех минувших очных противостояниях

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «РБ Лейпциг» — 1.17, победа «Дармштадта» — 19.00, ничья — 9.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.39 и 3.00 соответственно.

Прогноз: «Быки» после вылета из Лиги чемпионов будут настроены реабилитироваться перед своими фанами и наверняка разнесут главного аутсайдера лиги.

Рекомендуемая ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-2,5) за 2.20.

Прогноз: Также ожидаем здесь еще очень результативный исход и рекомендуем ставить на тотал больше четырех, ведь теперь «Лейпциг» полностью сконцентрируется на чемпионате и будет стараться улучшить разницу мячей.

Ставка: ТБ 4,0 за 2.54.