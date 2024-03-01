«Шавиш» — «Арока». Матч пройдет в рамках 24-го тура португальской Примейры, начало — 23:15 (мск) «Шавиш» — «Арока»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Шавиш»

Турнирное положение: «Шавиш» занимает 17-е место в зоне вылета португальского первенства. В его активе 23 забитых мячей, в пассиве — 49 пропущенных.

Команда находится на предпоследнем месте. В случае поражения и хотя бы ничьей его конкурента «Визелы» она опустится на последнюю строчку.

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Последние матчи: в предыдущем туре клуб потерял очки. На чужом поле он разошелся миром с другим конкурентом «Эстрелой» (1:1).

На сегодня у коллектива беспроигрышная мини-серия в два поединка, которые пришлись на Примейру, при одной победе и одной ничьей.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на национальную лигу, «Шавиш» потерпел лишь одно поражение при четырех ничьих и одной победе.

Вопреки статусу одного из аусайдеров, он отличается неуступчивостью, но все же побеждает крайне редко.

Самый результативный игрок команды — Эктор Эрнандес, у которого 12 голов в чемпионате Португалии и шестое место в списке топ-снайперов лиги.

«Арока»

Турнирное положение: По итогам 23 матчей Суперлиги «Арока» занимает седьмое место с 371 очком и разницей мячей 38-32.

Команда отстает на 15 очков от зоны еврокубков — четвертой позиции, так что она имеет призрачные шансы на участие в континентальных турнирах.

Последние матчи: в предыдущем туре клуб крупную одержал победу. На своем поле ему удалось обыграть «Фамаликао» (3:2).

В шести последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, коллектив одержал пять побед и только в одном случае проиграл.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в пяти из шести последних поединков (все — в Суперлиге) «Арока» выиграла при одном поражении.

Даже такая неплохая форма не сулит особых шансов на еврокубков, с учетом отставания в 15 очков, но все равно делает клуб явным фаворитом.

Рафа Мухика — лучший бомбардир команды в Примейре с 14-ю голами. Это третий результат в списке снайперов чемпионата.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Шавиша» было забито меньше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Шавиша» зафиксирована ничья

в шести из семи последних матчей «Ароки» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арока» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.17. Ничья — в 3.35, победа «Шавиша» — в 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали обе команды. Хозяева не только регулярно пропускают, но и огорчают соперников голами.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

Ставка: обе команды забьют за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости победят, ведь в пяти из шести последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Арока» победит за 2.17