«Ницца»
Турнирное положение: «Ницца» в нынешнем сезоне сражается за самые высокие места. Ныне команда находится на 3 месте таблицы.
При этом атака команды выглядит просто ужасающе. В 22 матчах игроки «Ниццы» смогли забить всего лишь 22 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться заветными баллами. «Ницца» минимально уступила «Лиону».
Вообще, в 5 своих матчах «Ницца» выиграл 2 раза при 2 поражениях. Причем в рамках Лиги 1 команда не выигрывала уже в трех матчах к ряду.
Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 7 мячей. Причем в свои ворота «Ницца» пропустила 5 раз.
Не сыграют: Хишам Будауи, Софиан Диоп — травмированы.
Состояние команды: сейчас команда на один пункт отстает от идущего вторым «Бреста». А вот за чемпионский титул побороться вряд ли получится.
Поединки против «Клермона» для команды проходят традиционно неудачно. В 5 последних очных встречах «Ницца» выиграла дважды при 3 поражениях.
«Ницце» пора возвращаться на победный путь. Конкуренты не дремлют, и такими темпами можно вообще выпасть из еврокубковой зоны.
«Клермон»
Турнирное положение: «Клермон» в нынешнем сезоне сражается за сохранение места в Лиге 1. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.
Команда забила 16 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 36.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды всего 2 ничьих, да и оборона не выдерживает никакой критики.
Не сыграют: Эльбасан Рашани, Максимилиано Кофрие — дисквалифицированы.
Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается крайне неудачно. В 22 матчах набрано всего 16 очков, и пока непонятно, за счет чего «Клермону» удастся подняться со дна.
При этом выиграла команда всего 3 раза в чемпионате. Причем последняя виктория была добыта еще в середине января, когда удалось одолеть «Нант» (2:1).
В своем предыдущем поединке «Клермон» снова остался с носом. Команда по всем статьям уступила «Ренну» (1:3).
И уж точно гости в этой встрече будут довольны даже ничьей. Соперник явно сильнее, да и собственные кадровые проблемы не могут не сказаться.
Статистика для ставок
- «Клермон» забил меньше всех в лиге — 16 мячей
- «Ницца» не выигрывала в 3 своих последних матчах Лиги 1
- «Ницца» пропускает реже всех в лиге — всего 15 мячей в 22 матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 7.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.12 и 1.84.
Ницца — Клермон: коэффициенты букмекеров
Прогноз: Хозяева на две головы сильнее соперника, и явно мотивированы вернуться на 2 место.
«Ницца» наверняка начнет поединок максимально активно, так что стоит ожидать от хозяев блицкрига.
Ставка: Победа «Ниццы» в 1 тайме за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече проявят высокую атакующую активность.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.12