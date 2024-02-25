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    «Ницца» совершит блицкриг

    «Ницца» — «Клермон». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Лига 1, 25 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Клермон»
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    Гаэтан Лаборде
    В рамках 23-го тура чемпионата Франции 25 февраля пройдет матч «Ницца» — «Клермон». Начало — 17:00 (мск). «Ницца» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 25 Февраля 2024 года
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    «Ницца»

    Турнирное положение: «Ницца» в нынешнем сезоне сражается за самые высокие места. Ныне команда находится на 3 месте таблицы.

    При этом атака команды выглядит просто ужасающе. В 22 матчах игроки «Ниццы» смогли забить всего лишь 22 мяча в ворота соперников.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться заветными баллами. «Ницца» минимально уступила «Лиону».

    Вообще, в 5 своих матчах «Ницца» выиграл 2 раза при 2 поражениях. Причем в рамках Лиги 1 команда не выигрывала уже в трех матчах к ряду.

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 7 мячей. Причем в свои ворота «Ницца» пропустила 5 раз.

    Не сыграют: Хишам Будауи, Софиан Диоп — травмированы.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: сейчас команда на один пункт отстает от идущего вторым «Бреста». А вот за чемпионский титул побороться вряд ли получится.

    Поединки против «Клермона» для команды проходят традиционно неудачно. В 5 последних очных встречах «Ницца» выиграла дважды при 3 поражениях.

    «Ницце» пора возвращаться на победный путь. Конкуренты не дремлют, и такими темпами можно вообще выпасть из еврокубковой зоны.

    «Клермон»

    Турнирное положение: «Клермон» в нынешнем сезоне сражается за сохранение места в Лиге 1. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

    Команда забила 16 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 36.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды всего 2 ничьих, да и оборона не выдерживает никакой критики.

    Не сыграют: Эльбасан Рашани, Максимилиано Кофрие — дисквалифицированы.

    Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается крайне неудачно. В 22 матчах набрано всего 16 очков, и пока непонятно, за счет чего «Клермону» удастся подняться со дна.

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    При этом выиграла команда всего 3 раза в чемпионате. Причем последняя виктория была добыта еще в середине января, когда удалось одолеть «Нант» (2:1).

    В своем предыдущем поединке «Клермон» снова остался с носом. Команда по всем статьям уступила «Ренну» (1:3).

    И уж точно гости в этой встрече будут довольны даже ничьей. Соперник явно сильнее, да и собственные кадровые проблемы не могут не сказаться.

    Статистика для ставок

    • «Клермон» забил меньше всех в лиге — 16 мячей

    • «Ницца» не выигрывала в 3 своих последних матчах Лиги 1

    • «Ницца» пропускает реже всех в лиге — всего 15 мячей в 22 матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 7.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.12 и 1.84.

    Ницца — Клермон: коэффициенты букмекеров

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  • 1.454.408.50Бонус$9500
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    Прогноз: Хозяева на две головы сильнее соперника, и явно мотивированы вернуться на 2 место.

    «Ницца» наверняка начнет поединок максимально активно, так что стоит ожидать от хозяев блицкрига.

    Ставка: Победа «Ниццы» в 1 тайме за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече проявят высокую атакующую активность.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.12

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    «Ницца» — «Клермон»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 25.02.2024. Прогнозы на футбол. «Ницца» совершит блицкриг
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