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    «Арис» Салоники переиграет «Панетоликос»

    «Панетоликос» — «Арис» Салоники. Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Кубок Греции, 13 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Панетоликос» — «Арис» Салоники
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    «Арис» Салоники
    В рамках 1/2 финала Кубка Греции 13 февраля пройдет матч «Панетоликос» — «Арис» Салоники. Начало — 20:30 (мск). «Панетоликос» — «Арис» Салоники: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Панетоликос»

    Турнирное положение:: Эта команда не столь уверенно выглядит в нынешнем чемпионате Греции, занимая скромное 11 место.

    В 22 матчах чемпионата «Панетоликос» выиграл всего в 4 матчах. При этом в пассиве у команды уже 12 поражений.

    Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда с минимальным счетом переиграла «Атромитос».

    В 5 своих последних матчах «Панетоликос» добыл 3 победы при одном поражении. Правда, 2 из 3 викторий были в рамках Кубка страны.

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    Тем не менее, команда мечтает выйти в финал Кубка Греции. Вот только забивает она в среднем меньше гола за матч.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Панетоликос» явно более ориентирован на Кубок Греции, чем на чемпионат.

    При этом в первом полуфинальном матче команда явно настроена добыть положительный результат.

    Правда, матчи с «Арисом» для команды традиционно складываются неудачно. Три последних очных встречи завершились коллизиями.

    «Арис» Салоники

    Турнирное положение: «Арис» Салоники в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки.

    Нынче клуб из Салоник находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    Последние матчи: в пяти последних встречах добыто всего лишь 2 победы при трех паритетах.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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  • 10/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Арис» Салоники вполне способен побороться за трофей.

    Последняя коллизия с клубом из Салоник случилась в матче с «Олимпиакосом» (1:2).

    Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Арис» Салоники расписал мировую с ПАС Янниной (0:0).

    Статистика для ставок

    • «Панетоликос» проиграл «Арису» в трех последних очных встречах

    • «Арис» Салоники три своих последних поединка свел к ничьим

    • «Панетоликос» полтора года не забивал в ворота «Ариса»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арис» Салоники — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.48, а победа соперника — в скромные 3.77.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.10 и 1.74.

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    Прогноз: Гости явно сильнее соперника, который к тому же забивает с огромной натугой.

    «Арис» Салоники в последних матчах выглядит весьма неплохо, к тому же имеет качественный подбор исполнителей.

    Ставка: Победа «Ариса» Салоники за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды будут активно атаковать и сообразят на двоих больше 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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