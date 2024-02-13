«Панетоликос»
Турнирное положение:: Эта команда не столь уверенно выглядит в нынешнем чемпионате Греции, занимая скромное 11 место.
В 22 матчах чемпионата «Панетоликос» выиграл всего в 4 матчах. При этом в пассиве у команды уже 12 поражений.
Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда с минимальным счетом переиграла «Атромитос».
В 5 своих последних матчах «Панетоликос» добыл 3 победы при одном поражении. Правда, 2 из 3 викторий были в рамках Кубка страны.
Тем не менее, команда мечтает выйти в финал Кубка Греции. Вот только забивает она в среднем меньше гола за матч.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Панетоликос» явно более ориентирован на Кубок Греции, чем на чемпионат.
При этом в первом полуфинальном матче команда явно настроена добыть положительный результат.
Правда, матчи с «Арисом» для команды традиционно складываются неудачно. Три последних очных встречи завершились коллизиями.
«Арис» Салоники
Турнирное положение: «Арис» Салоники в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки.
Нынче клуб из Салоник находится на 5 строчке турнирной таблицы.
Последние матчи: в пяти последних встречах добыто всего лишь 2 победы при трех паритетах.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Арис» Салоники вполне способен побороться за трофей.
Последняя коллизия с клубом из Салоник случилась в матче с «Олимпиакосом» (1:2).
Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Арис» Салоники расписал мировую с ПАС Янниной (0:0).
Статистика для ставок
- «Панетоликос» проиграл «Арису» в трех последних очных встречах
- «Арис» Салоники три своих последних поединка свел к ничьим
- «Панетоликос» полтора года не забивал в ворота «Ариса»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арис» Салоники — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.48, а победа соперника — в скромные 3.77.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.10 и 1.74.
Прогноз: Гости явно сильнее соперника, который к тому же забивает с огромной натугой.
«Арис» Салоники в последних матчах выглядит весьма неплохо, к тому же имеет качественный подбор исполнителей.
Ставка: Победа «Ариса» Салоники за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды будут активно атаковать и сообразят на двоих больше 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10