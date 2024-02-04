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    Смогут ли «Реал» и «Атлетико» определить сильнейшего в дерби?

    «Реал» Мадрид — «Атлетико». Ставка (к. 4.10) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 4 февраля 2024 года

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    «Реал»
    4 февраля в 23-м туре испанской Примеры «Реал» на своем поле примет «Атлетико». Начало игры — в 23:00 по мск. «Реал» Мадрид — «Атлетико»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Февраля 2024 года
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    «Реал»

    Клуб из Мадрида продолжает борьбу за чемпионство. По итогам 22 сыгранных матчей в активе мадридцев 57 очков и первая строчка в турнирной таблице. Мадридский коллектив на два балла опережает «Жирону» и на целых десять очков — «Атлетико» и «Барселону».

    «Реал» уже 47 раз поразил ворота соперников, а в свои пропустил всего четырнадцать (меньше всех в лиге) мячей. «Королевский клуб» считается главным претендентом на завоевание золотых медалей. Также «сливочные» совсем недавно выиграли Суперкубок Испании, переиграв «Атлетико» (5:3) и «Барселону» (4:1).

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Атлетико

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    Помимо этого, команда из столицы Испании успешно выступает в Лиге чемпионов. Столичный коллектив с первого места вышел в плей-офф самого престижного клубного турнира Старого Света. Он выступал в группе с «Унионом», «Наполи» и «Брагой». А вот из Кубка Испании подопечные Карло Анчелотти вылетели, уступив как раз «Атлетико» (2:4).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В последних играх Примеры «Реал» одолел «Хетафе» (2:0), «Лас-Пальмас» (2:1), «Альмерию» (3:2), «Мальорку» (1:0), «Алавес» (1:0) и «Вильярреал» (4:1), поделил очки с «Бетисом» (1:1), переиграл «Гранаду» (2:0), «Кадис» (3:0) и «Валенсию» (5:1). Последнее поражение в чемпионате было еще в 6-м туре, 24 сентября, от того же «Атлетико» (1:3).

    «Атлетико»

    Еще одна мадридская команда неплохо выступает в этом сезоне, но уже, скорее всего, не сможет претендовать на чемпионство. Ее предел — борьба за место в зоне Лиги чемпионов. Мадридцы в настоящий момент занимают третье место в турнирной таблице. В активе коллектива из Мадрида 47 пунктов.

    Сейчас столичная команда на десять пунктов отстает от лидирующего «Реала» и на восемь — от второй «Жироны». Отрыв же от пятого места составляет пять баллов. Коллектив из столицы Испании смог 44 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустил 24 мяча.

    Также «Атлетико» уверенно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Соперниками по группе были «Лацио», «Фейеноорд» и «Селтик». Теперь команда сыграет с «Интером». В Кубке Испании коллектив также продолжает свою борьбу и в полуфинале сыграет с «Атлетиком», а вот в полуфинале Суперкубка уступил «Реалу» (3:5).

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  • 28/01/2024

    • В последних играх чемпионата страны подопечные Диего Симеоне переиграли «Райо Вальекано» (2:1), «Валенсию» (2:0) и «Гранаду» (1:0), а до этого уступили «Жироне» (3:4), а одолели «Севилью» (1:0) и сыграли вничью с «Хетафе» (3:3).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реала» предлагают поставить за 1.79.

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    На викторию «Атлетико» дают 4.30, ничья оценена в 4.10.

    Наши прогноз и ставка - ничья.

    Также поставим на то, что обе команды смогут забить в этой игре.

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    «Реал» Мадрид — «Атлетико»: прогноз, ставка (4.10), статистика, коэффициенты матча 04.02.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Реал» и «Атлетико» определить сильнейшего в дерби?
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