ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Дайер Дайер в «Баварии», Эчеверри в «Ман Сити». Топ-10 главных трансферов января Алджамейн Стерлинг5 причин, почему Алджамейн Стерлинг провалится в полулегком весе UFC Сборная АвстралииАвстралия — Южная Корея 1:2. Онлайн
  • 01:00
    • Голы Мбаппе и Асенсио принесли «ПСЖ» победу в матче со «Страсбургом»
  • 00:57
    • Сборная ДР Конго победила Гвинею и вышла в полуфинал Кубка Африки
  • 00:24
    • «Хайденхайм» и дортмундская «Боруссия» поделили очки
    Все новости спорта

    «Попугаи» возьмут верх над «лягушками»

    «Эспаньол» — «Леванте». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол 4 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Эспаньол Прогнозы на Леванте
    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Леванте»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эспаньол»
    4 февраля в 25-м туре испанской Сегунды «Эспаньол» на своем поле примет «Леванте». Начало игры — в 20:30 по мск. «Эспаньол» — «Леванте»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 04 Февраля 2024 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 20:30 Леванте Леванте
  • Валенсия
    •

    «Эспаньол»

    «Эспаньол», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 38 набранными баллами на шестой строке и на балл опережает седьмое место.

    Каталонский коллектив в прошлом туре проиграл на выезде новичку «Эльденсе» со счетом 2:3. И тем самым он прервал свою 5-матчевую серию без фиаско в чемпионате.

    Коэффициенты матча Эспаньол — Леванте

    1X2Новым игрокам
  • 1.853.404.60Бонус$9500
    •

    В этот период «попугаи» сперва четыре поединка подряд свели мировыми исходами, а затем на своей территории смогли переиграть дубль «Вильярреала» со счетом 2:1. Всего же в отрезке семи минувших встреч у них только одна виктория.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В родных стенах клуб из Барселоны в этом чемпионате выиграл семь поединков из 12 проведенных, четыре матча он еще свел вничью и потерпел одно фиаско.

    «Леванте»

    «Леванте» после 24 игр в текущем чемпионате второй испанской лиги с 37 зачетными пунктами находится на восьмой строчке. И от шестой отстает всего на балл.

    Клуб из Валенсии к данной игре подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией в рамках Сегунды. В этот удачный для себя период он расписал четыре мировые и трижды победил.

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом туре «Леванте» на своем поле поделил очки с «Тенирифе» 0:0. И эта ничья стала второй кряду для них. Ранее состоялся мир с «Мирандесом» 1:1, а перед этим была победа над «Альбасете» 3:2.

    Вне родных стенах «лягушки» в текущем чемпионате шесть из 12 встреч свели вничью, а также по три раза побеждали и терпели фиаско.

    «Эспаньол» выиграл у «Леванте» в трех из пяти последних очных противостояний, в том числе в первом круге в Валенсии — 4:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эспаньола» предлагают — 1.87.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Леванте» дают — 4.44, ничья оценена — в 3.42.

    В данном противостоянии прогнозируем, что «Эспаньол» и во второй раз в сезоне возьмет верх над «Леванте», обыграв соперника и на своем поле.

    И еще в этой встрече рекомендуем ставить на верховой исход.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.22
  • Прогноз на матч Динамо — Ботев
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Иран — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Трактор — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Фортуна
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эвертон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Валенсия — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Джазира — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Эмполи — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Удинезе — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  4.50
  • Экспресс дня 3 февраля
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Дармштадт — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Фрайбург — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бохум — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эспаньол» — «Леванте»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 04.02.2024. Прогнозы на футбол. «Попугаи» возьмут верх над «лягушками»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры