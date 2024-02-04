«Эспаньол»
«Эспаньол», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 38 набранными баллами на шестой строке и на балл опережает седьмое место.
Каталонский коллектив в прошлом туре проиграл на выезде новичку «Эльденсе» со счетом 2:3. И тем самым он прервал свою 5-матчевую серию без фиаско в чемпионате.
Коэффициенты матча Эспаньол — Леванте
В этот период «попугаи» сперва четыре поединка подряд свели мировыми исходами, а затем на своей территории смогли переиграть дубль «Вильярреала» со счетом 2:1. Всего же в отрезке семи минувших встреч у них только одна виктория.
Календарь и таблица испанской Примеры
В родных стенах клуб из Барселоны в этом чемпионате выиграл семь поединков из 12 проведенных, четыре матча он еще свел вничью и потерпел одно фиаско.
«Леванте»
«Леванте» после 24 игр в текущем чемпионате второй испанской лиги с 37 зачетными пунктами находится на восьмой строчке. И от шестой отстает всего на балл.
Клуб из Валенсии к данной игре подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией в рамках Сегунды. В этот удачный для себя период он расписал четыре мировые и трижды победил.
В прошлом туре «Леванте» на своем поле поделил очки с «Тенирифе» 0:0. И эта ничья стала второй кряду для них. Ранее состоялся мир с «Мирандесом» 1:1, а перед этим была победа над «Альбасете» 3:2.
Вне родных стенах «лягушки» в текущем чемпионате шесть из 12 встреч свели вничью, а также по три раза побеждали и терпели фиаско.
«Эспаньол» выиграл у «Леванте» в трех из пяти последних очных противостояний, в том числе в первом круге в Валенсии — 4:1.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эспаньола» предлагают — 1.87.
На викторию «Леванте» дают — 4.44, ничья оценена — в 3.42.
В данном противостоянии прогнозируем, что «Эспаньол» и во второй раз в сезоне возьмет верх над «Леванте», обыграв соперника и на своем поле.
И еще в этой встрече рекомендуем ставить на верховой исход.