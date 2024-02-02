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    Ждем много голов и уверенную победу «ПСЖ»

    «Страсбург» — «ПСЖ». Ставка (к. 2.20) и прогноз на чемпионат Франции, 2 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «ПСЖ»
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    «ПСЖ»
    «Страсбург» — «ПСЖ». Матч пройдет в рамках 20-го тура французской Лиги 1, начало — 23:00 (мск) «Страсбург» — «ПСЖ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Февраля 2024 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Страсбург»

    Команда из одноименного города продолжает быть крепким середняком текущего розыгрыша Лиги 1. Коллектив из Страсбурга занимает десятую строчку в турнирной таблице. «Сине-белые» смогли 20 раз забить в ворота соперника и 24 раза пропустили в свои.

    В настоящий момент страсбургцы имеют в своем активе 25 пунктов и только на пять баллов отстают от зоны еврокубков, где расположился «Реймс». Также команда на девять очков опережает зону вылета, поэтому пока что может не переживать по поводу борьбы за выживание.

    Коэффициенты матча Страсбург — ПСЖ

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    Также «Страсбург» продолжает борьбу в Кубке Франции. Сначала команда смогла разгромить «Эвиан» (4:0), а затем разобралась с «Клермоном» (3:1). Следующим соперником подопечных Патрика Виейра станет «Гавр».

    Все прогнозы на Лигу 1

    В последних играх чемпионата «Страсбург» сыграл вничью с «Клермоном» (1:1) и «Марселем» (1:1), а до этого переиграл «Лилль» (2:1), «Лорьян» (2:1) и «Гавр» (2:1). Перед этим же была ничья с «Брестом» (1:1) и поражение от «Реймса» (1:2).

    «ПСЖ»

    Парижане являются главным фаворитом в борьбе за титул. В настоящий момент «красно-синие» располагаются на первой позиции в турнирной таблице. В активе команды из Парижа 44 пункта и она уже на целых шесть баллов опережает вторую «Ниццу» и на девять — третий «Брест».

    Парижский коллектив за девятнадцать матчей смог добыть тринадцать побед, пять раз сыграл вничью и один раз проиграл. За это время команда из столицы Франции 46 раз (больше всех в лиге) поразила ворота соперника, а в свои пропустила лишь шестнадцать мячей.

    Также столичный коллектив смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, став вторым в группе с «Боруссией», «Ньюкаслом» и «Миланом» (3:0, 1:2). Следующим соперником станет «Реал Сосьедад». Подопечные Луиса Энрике также вышли в 1/8 финала Кубка Франции, обыграв «Ревель» (9:0) и «Орлеан» (4:1).

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  • 25/01/2024

    • В последней игре чемпионата «ПСЖ» сыграл вничью с «Брестом» (2:2), а до этого переиграл «Ланс» (2:0) и «Метц» (3:1). Перед этим же была ничья с «Лиллем» (1:1). Также парижане смогли выиграть Суперкубок Франции, переиграв «Тулузу» (2:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «ПСЖ» предлагают поставить за 1.55.

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    На викторию «Страсбурга» дают 5.90, ничья оценена в 4.60.

    Прогноз: уверенная победа «ПСЖ» минимум в два мяча.

    Также сделаем ставку на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.

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    «Страсбург» — «ПСЖ»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 02.02.2024. Прогнозы на футбол. Ждем много голов и уверенную победу «ПСЖ»
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