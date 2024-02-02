«Страсбург» — «ПСЖ». Матч пройдет в рамках 20-го тура французской Лиги 1, начало — 23:00 (мск) «Страсбург» — «ПСЖ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Страсбург»

Команда из одноименного города продолжает быть крепким середняком текущего розыгрыша Лиги 1. Коллектив из Страсбурга занимает десятую строчку в турнирной таблице. «Сине-белые» смогли 20 раз забить в ворота соперника и 24 раза пропустили в свои.

В настоящий момент страсбургцы имеют в своем активе 25 пунктов и только на пять баллов отстают от зоны еврокубков, где расположился «Реймс». Также команда на девять очков опережает зону вылета, поэтому пока что может не переживать по поводу борьбы за выживание.

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Также «Страсбург» продолжает борьбу в Кубке Франции. Сначала команда смогла разгромить «Эвиан» (4:0), а затем разобралась с «Клермоном» (3:1). Следующим соперником подопечных Патрика Виейра станет «Гавр».

Все прогнозы на Лигу 1

В последних играх чемпионата «Страсбург» сыграл вничью с «Клермоном» (1:1) и «Марселем» (1:1), а до этого переиграл «Лилль» (2:1), «Лорьян» (2:1) и «Гавр» (2:1). Перед этим же была ничья с «Брестом» (1:1) и поражение от «Реймса» (1:2).

«ПСЖ»

Парижане являются главным фаворитом в борьбе за титул. В настоящий момент «красно-синие» располагаются на первой позиции в турнирной таблице. В активе команды из Парижа 44 пункта и она уже на целых шесть баллов опережает вторую «Ниццу» и на девять — третий «Брест».

Парижский коллектив за девятнадцать матчей смог добыть тринадцать побед, пять раз сыграл вничью и один раз проиграл. За это время команда из столицы Франции 46 раз (больше всех в лиге) поразила ворота соперника, а в свои пропустила лишь шестнадцать мячей.

Также столичный коллектив смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, став вторым в группе с «Боруссией», «Ньюкаслом» и «Миланом» (3:0, 1:2). Следующим соперником станет «Реал Сосьедад». Подопечные Луиса Энрике также вышли в 1/8 финала Кубка Франции, обыграв «Ревель» (9:0) и «Орлеан» (4:1).

В последней игре чемпионата «ПСЖ» сыграл вничью с «Брестом» (2:2), а до этого переиграл «Ланс» (2:0) и «Метц» (3:1). Перед этим же была ничья с «Лиллем» (1:1). Также парижане смогли выиграть Суперкубок Франции, переиграв «Тулузу» (2:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «ПСЖ» предлагают поставить за 1.55.

На викторию «Страсбурга» дают 5.90, ничья оценена в 4.60.

Прогноз: уверенная победа «ПСЖ» минимум в два мяча.

Также сделаем ставку на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.