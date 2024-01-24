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    Разгромит ли Ирак Вьетнам?

    Ирак — Вьетнам. Ставка (к. 1.75) и прогноз на Кубок Азии 24 января 2024 года

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    Ирак уже вышел в плей-офф
    Ирак сыграет с Вьетнамом в рамках 3-го тура группового раунда Кубка Азии. Матч пройдет 24 января, начало — в 14:30 мск. Ирак — Вьетнам: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа D 24 Января 2024 года
    Ирак
  • Багдад
    •  Ирак 14:30 Вьетнам Вьетнам
  • Ханой
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    Ирак

    По итогам двух туров группового раунда Кубка Азии Ирак набрал шесть очков и уже вышел в плей-офф с первого места в группе.

    В первом туре ближневосточная сборная обыграла Индонезию (3:1), после чего во втором — победила своего главного конкурента Японию (2:1).

    В отборе на ЧМ-2026 команда выступает также успешно. В двух стартовых турах группового раунда она набрала шесть баллов, благодаря чему также лидирует в своем квартете.

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    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал пять побед при одном поражении, так что у хозяев отличная форма, а значит и шансы на очередной успех.

    Вьетнам

    Вьетнам не набрал ни одного балла и по итогам двух туров занимает последнее, четвертое место в своей группе Кубка Азии, поэтому уже не имеет шансов на плей-офф.

    В первом туре сборная уступила Японии (2:4), забив два мяча, после чего во втором — проиграла Индонезии (0:1), не сумев отличиться хотя бы одним голом.

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    • В отборе на ЧМ-2026 команда выступает куда успешнее. В двух стартовых турах группового раунда она набрала три балла, так что занимает второе место в своем квартете.

    На сегодня у коллектива серия поражений в четыре поединка во всех турнирах, включая товарищеские встречи, так что с такой формой ему сложно как минимум не проиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Ирак, коэффициент на победу которого равен 1,75. Успех Вьетнама оценивается в 4,80, ничья — в 3,85.

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    В четырех последних матчах номинальные гости проиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Ирак выиграет за 1,75.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,05, ведь в четырех из шести последних матчей номинальных хозяев был реализован именно такой сценарий.

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    Ирак — Вьетнам: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 24.01.2024. Прогнозы на футбол. Разгромит ли Ирак Вьетнам?
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