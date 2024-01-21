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    Сумеет ли Замбия переиграть Танзанию?

    Замбия — Танзания. Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 21 января 2024 года

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    Замбия сыграет на своем поле с Танзанией в рамках 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 21 января, начало — в 20:00 мск. Замбия — Танзания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа F 21 Января 2024 года
    Замбия
  • Лусака
    •  Замбия 20:00 Танзания Танзания
  • Додома, Дар-эс-Салам
    •

    Замбия

    Эта команда сражается за 2 место в группе. Причем в этом поединке замбийцы имеют все шансы приблизиться в цели.

    Сборная Замбии неплохо выглядит в плане реализации. Например, в контрольной встрече с камерунцами (1:1) команда смотрелась выгодно.

    Коэффициенты матча Замбия — Танзания

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  • 2.053.304.10Бонус$9500
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    В стартовом туре Кубка африканских наций команда добыла один балл. Замбия расписала мировую с ДР Конго (1:1).

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи против Танзании для команды складываются удачно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при одной коллизии.

    В этой встрече замбийцы явно будут действовать первым номером. Да и в двух последних очных поединках команда уверенно обыгрывала Танзанию.

    Танзания

    Эта команда считается андердогом группы F. Танзания едва ли сможет потянуть борьбу даже за третье место.

    В последних своих четырех матчах команда трижды уступила при одной ничьей. Причем в этих поединках Танзания не забивала.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Танзания по всем статьям уступила марокканцам (0:3).

    Тем не менее, команда явно постарается дать бой замбийцам. Да и пора бы прерывать затянувшийся безголевой сериал!

    Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Танзания может найти свой шанс на контратаках.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Замбии предлагают — 2.18.

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    На викторию Танзании дают — 3.62, ничья оценена — в 3.16.

    Замбия явно постарается приблизиться к выходу в плей-офф, и наверняка будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа Замбии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.08.

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    Замбия — Танзания: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 21.01.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли Замбия переиграть Танзанию?
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