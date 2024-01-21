Замбия
Эта команда сражается за 2 место в группе. Причем в этом поединке замбийцы имеют все шансы приблизиться в цели.
Сборная Замбии неплохо выглядит в плане реализации. Например, в контрольной встрече с камерунцами (1:1) команда смотрелась выгодно.
Коэффициенты матча Замбия — Танзания
В стартовом туре Кубка африканских наций команда добыла один балл. Замбия расписала мировую с ДР Конго (1:1).
Матчи против Танзании для команды складываются удачно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при одной коллизии.
В этой встрече замбийцы явно будут действовать первым номером. Да и в двух последних очных поединках команда уверенно обыгрывала Танзанию.
Танзания
Эта команда считается андердогом группы F. Танзания едва ли сможет потянуть борьбу даже за третье место.
В последних своих четырех матчах команда трижды уступила при одной ничьей. Причем в этих поединках Танзания не забивала.
Свой последний поединок команда провела неудачно. Танзания по всем статьям уступила марокканцам (0:3).
Тем не менее, команда явно постарается дать бой замбийцам. Да и пора бы прерывать затянувшийся безголевой сериал!
Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Танзания может найти свой шанс на контратаках.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Замбии предлагают — 2.18.
На викторию Танзании дают — 3.62, ничья оценена — в 3.16.
Замбия явно
Наш прогноз — Победа Замбии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.08.