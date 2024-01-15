Камерун сыграет на своем поле с Гвинеей в рамках 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 15 января, начало — в 20:00 мск. Камерун — Гвинея: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Камерун

Эта команда явно намеревается выиграть турнир. Смена поколений несколько затянулась, но и опытных мастеров у Камеруна предостаточно.

В последних своих поединках команда выглядела не столь ярко. Например, ей не удалось одолеть сборную Ливии (1:1).

Коэффициенты матча Камерун — Гвинея 1X2Новым игрокам 2.152.954.00Бонус$9500

В свое последней контрольной встрече Камерун снова остался без победы. «Неукротимые львы» не сумели переиграть Замбию (1:1).

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи против Гвинеи для команды складываются неудачно. Из трех последних очных поединков проиграны два при одной ничьей.

В этой встрече Камерун явно будет максимально активно атаковать. Состав у камерунцев по именам весьма крепкий, да и амбиций громадье.

Гвинея

Эта команда по азиатским меркам считается крепким середняком. Правда, пресловутой стабильности ей явно недостает.

Не так давно гвинейцы сенсационно уступили сборной Ботсваны (0:1). Да и победа над Угандой вышла крайне натужной (2:1).

Свой последний поединок команда провела великолепно. Гвинея переиграла традиционно мощных нигерийцев (2:0).

Последнее поражение от камерунцев случилось еще 11 лет назад. Так что некоторое психологическое преимущество у сборной Гвинеи будет.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Да и потенциал у игроков команды весьма высокий.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Камеруна предлагают — 2.16.

На викторию Гвинеи дают — 3.84, ничья оценена — в 2.98.

Камерунцы давненько не обыгрывали Гвинею , и явно мотивированы стартовать в Кубке африканских наций с виктории.

Наш прогноз — Победа Камеруна. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.98.