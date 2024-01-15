ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичДжокович выиграет 11-й титул в Мельбурне? Свентек не дойдет даже до 1/4 финала? Главные вопросы Australian Open-2024 Одилон КоссунуТоп-клубам на заметку. Десять молодых звезд Кубка Африки-2023 Фрэнсис НганнуНганну добился боксерского боя с Джошуа. «Хищник» окончательно забросил карьеру в ММА
  • 01:06
    • Кот-д'Ивуар переиграл Гвинею-Бисау в стартовом матче Кубка африканских наций
  • 00:41
    • «Интер» на выезде разгромил «Монцу»
  • 22:50
    • «Манчестер Сити» вырвал победу у «Ньюкасла»
  • 22:30
    • «Боруссия» разгромила «Дармштадт», Санчо отметился ассистом
  • 21:00
    • «Монако» проиграл «Реймсу», у Головина — ассист
    Все новости спорта

    Долгожданная виктория Камеруна?

    Камерун — Гвинея. Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 15 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Камеруна
    Прогноз и ставки на Камерун — Гвинея
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Венсан Абубакар
    Камерун сыграет на своем поле с Гвинеей в рамках 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 15 января, начало — в 20:00 мск. Камерун — Гвинея: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа C 15 Января 2024 года
    Камерун
  • Яунде
    •  Камерун 20:00 Гвинея Гвинея
  • Конакри
    •

    Камерун

    Эта команда явно намеревается выиграть турнир. Смена поколений несколько затянулась, но и опытных мастеров у Камеруна предостаточно.

    В последних своих поединках команда выглядела не столь ярко. Например, ей не удалось одолеть сборную Ливии (1:1).

    Коэффициенты матча Камерун — Гвинея

    1X2Новым игрокам
  • 2.152.954.00Бонус$9500
    •

    В свое последней контрольной встрече Камерун снова остался без победы. «Неукротимые львы» не сумели переиграть Замбию (1:1).

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи против Гвинеи для команды складываются неудачно. Из трех последних очных поединков проиграны два при одной ничьей.

    В этой встрече Камерун явно будет максимально активно атаковать. Состав у камерунцев по именам весьма крепкий, да и амбиций громадье.

    Гвинея

    Эта команда по азиатским меркам считается крепким середняком. Правда, пресловутой стабильности ей явно недостает.

    Не так давно гвинейцы сенсационно уступили сборной Ботсваны (0:1). Да и победа над Угандой вышла крайне натужной (2:1).

  • Кубок Африки-2023: Осимхен, Салах и Мане в борьбе за корону континента
  • Все, что нужно знать о 34-м розыгрыше Кубка африканских наций
  • 11/01/2024

    • Свой последний поединок команда провела великолепно. Гвинея переиграла традиционно мощных нигерийцев (2:0).

    Последнее поражение от камерунцев случилось еще 11 лет назад. Так что некоторое психологическое преимущество у сборной Гвинеи будет.

    Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Да и потенциал у игроков команды весьма высокий.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Камеруна предлагают — 2.16.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию Гвинеи дают — 3.84, ничья оценена — в 2.98.

    Камерунцы давненько не обыгрывали Гвинею, и явно мотивированы стартовать в Кубке африканских наций с виктории.

    Наш прогноз — Победа Камеруна. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Самсонова — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Адмирал — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Джокович — Прижмич
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Тиафо — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Зайдель — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лацио — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Япония — Вьетнам
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Лилль — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Альмерия — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Андорра — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Эвертон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Камерун — Гвинея: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 15.01.2024. Прогнозы на футбол. Долгожданная виктория Камеруна?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры