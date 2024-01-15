Камерун
Эта команда явно намеревается выиграть турнир. Смена поколений несколько затянулась, но и опытных мастеров у Камеруна предостаточно.
В последних своих поединках команда выглядела не столь ярко. Например, ей не удалось одолеть сборную Ливии (1:1).
Коэффициенты матча Камерун — Гвинея
В свое последней контрольной встрече Камерун снова остался без победы. «Неукротимые львы» не сумели переиграть Замбию (1:1).
Матчи против Гвинеи для команды складываются неудачно. Из трех последних очных поединков проиграны два при одной ничьей.
В этой встрече Камерун явно будет максимально активно атаковать. Состав у камерунцев по именам весьма крепкий, да и амбиций громадье.
Гвинея
Эта команда по азиатским меркам считается крепким середняком. Правда, пресловутой стабильности ей явно недостает.
Не так давно гвинейцы сенсационно уступили сборной Ботсваны (0:1). Да и победа над Угандой вышла крайне натужной (2:1).
Свой последний поединок команда провела великолепно. Гвинея переиграла традиционно мощных нигерийцев (2:0).
Последнее поражение от камерунцев случилось еще 11 лет назад. Так что некоторое психологическое преимущество у сборной Гвинеи будет.
Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Да и потенциал у игроков команды весьма высокий.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Камеруна предлагают — 2.16.
На викторию Гвинеи дают — 3.84, ничья оценена — в 2.98.
Камерунцы
Наш прогноз — Победа Камеруна. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.98.