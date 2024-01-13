13 января в рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги «Дармштадт» сыграет против «Боруссии». Начало игры запланировано на 20:30 по мск. «Дармштадт» — «Боруссия» Дортмунд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Дармштадт»

«Лилии» является главным аутсайдером текущего сезона чемпионата Германии. В настоящий момент вторая команда прошлого сезона Второй Бундеслиги занимает последнее место в турнирной таблице. «Сине-белые» имеют в своем активе десять очков.

Команда из Дармштадта имеет одинаковое количество очков и «Кельном» и «Майнцем», но на три балла отстает от «Униона», который занимает спасительное, пятнадцатое место. Коллектив из одноименного города смог 20 раз поразить ворота соперника и 41 раз пропустил в свои.

Коэффициенты матча Дармштадт 98 — Боруссия Д 1X2Новым игрокам 5.404.801.55Бонус$9500

Также «Дармштадт» уже давно прекратил участие в Кубке Германии, еще на первой стадии турнира крупно уступив скромному «Хомбургу». Главной задачей команды является сохранение прописки в элите, за что они и будут бороться до конца сезона.

Все прогнозы на Бундеслигу

В последней игре подопечные Торстена Либеркнехта сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (3:3), а до этого уступили «Вольфсбургу» (0:1), «Хайденхайму» (2:3) и «Кельну» (0:1). Перед этим же были ничейные исходы с «Фрайбургом» (1:1) и «Майнцем» (0:0).

«Боруссия» Д

Команда из Дортмунда продолжает борьбу за самые высокие места в текущем сезоне Бундеслиги. В шестнадцати матчах дортмундцы смогли добыть семь побед, шесть раз сыграли вничью и три раза проиграли. Дортмундский коллектив 30 раз поразил ворота соперника и 25 раз пропустил в свои.

В итоге «черно-желтые» сейчас имеют в своем активе 27 очков и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице. «Шмели» на целых пятнадцать пунктов отстают от лидирующего «Байера» и на одиннадцать — от второй «Баварии». Вся борьба еще впереди.

Также «Боруссия» Д уже провела матчи группового этапа Лиги чемпионов. Она набрала одиннадцать пунктов за шесть игр в поединках с «ПСЖ», «Миланом» и «Ньюкаслом» и с первого места вышла в плей-офф. А вот из Кубка Германии дортмундцы вылетели, уступив «Штутгарту» (0:2).

Во время паузы в чемпионате подопечные Эдина Терзича в товарищеских матчах сыграли вничью со «Стандардом» (3:3) и «АЗ Алкмаром» (2:2). До этого команда из Дортмунда также поделила очки в чемпионате с «Майнцем» (1:1) и «Аугсбургом» (1:1), а последняя победа была еще 25 ноября в матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха (4:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Боруссии» предлагают поставить за 1.55.

На викторию «Дармштадта» дают 5.30, ничья оценена в 4.90.

Сделаем ставку на то, что команды смогут пробить тотал и забьют три мяча на двоих.

Также поставим на то, что «Боруссия» не сможет выиграть уверенно.