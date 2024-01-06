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    «Брага» — «Витория Гимарайнш». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол 6 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Витория Гимарайнш»
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    «Брага»
    «Брага» в домашнем поединке сыграет против «Витории Гимарайнш» в 16-м туре португальской Примейры. Встреча состоится 6 января и начнется в 23:30 по мск. «Брага» — «Витория Гимарайнш»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Португалия. Примера 06 Января 2024 года
    Брага
  • Брага
    •  Брага 23:30 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш
  • Гимарайнш
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    «Брага»

    «Брага» на данный момент в турнирной таблице португальского чемпионата с 32 очками идет четвертой. От третьей строки она отстает на два балла.

    «Архиепископы» в этом первенстве выиграли десять встреч из 15 проведенных, два матча еще свели вничью и трижды проиграли. Разница мячей составляет 39:22.

    Коэффициенты матча Брага — Витория Гимарайнш

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    Свою последнюю игру в рамках чемпионата страны «оружейники» выиграли на выезде 3:1 у «Каса Пиа», а туром ранее они проиграли дома 0:1 «Бенфике». И этим фиаско они прервали свою 8-матчевую беспроигрышную серию в Примейре, в которой семь раз победили.

    Все прогнозы на футбол

    На своем поле «Брага» в текущем чемпионате Португалии добилась четырех викторий в семи проведенных встречах, раз сыграла вничью и дважды терпела фиаско.

    «Витория Гимарайнш»

    «Витория Гимарайнш» в турнирной таблице текущего чемпионата Португалии на данный момент идет на строку ниже предстоящего противника, имея на три очка в активе меньше.

    «Завоеватели» выиграли девять матчей из 15 проведенных, два поединка свели вничью и четыре раза уходили с поля поверженными, забили 25 мячей при 17 пропущенных.

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    • К этой встрече «черно-белые» подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой раз сыграли вничью и трижды победили. В прошлом туре они дома одолели 1:0 «Риу Аве».

    Гостевая статистика «Витории Гимарайнш» в этом чемпионате выглядит следующим образом: три виктории, две ничьи и столько же поражений.

    В четырех последних очных противостояниях этих клубов они неизменно обменивались домашними победами. Причем в трех случаях забивали обе стороны и были верхи.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Браги» предлагают — 1.59.

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    На викторию «Витории Гимарайнш» дают — 5.25, ничья оценена — в 4.35.

    Учитывая тот факт, что между собой эти команды зачастую играют результативно и забивают друг другу, то именно на такой исходи рекомендуем ставить и на этот раз.

    И также еще рекомендуем ставить и на такой исход — победа «Браги» в один мяч или ничья.

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