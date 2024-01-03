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    «Гранада» — «Кадис». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 3 января 2024 года

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    «Кадис» пять раз сыграл вничью в последних шести матчах
    3 января в матче чемпионата Испании сыграют «Гранада» и «Кадис». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Гранада» — «Кадис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Января 2024 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 19:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    «Гранада»

    По итогам 18-ти матчей испанской Ла Лиги «Гранада» находится в зоне вылета на предпоследней 19-й строчке, отставая от безопасной 17-й строчки на семь очков.

    При этом команда уже не выступает в Кубке Испании, где хотя разгромила в первом раунде турнира «Аросу» (3:0) из пятого дивизиона страны, но из-за нарушения правил заявки игроков на матч получила техническое поражение.

    Коэффициенты матча Гранада — Кадис

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    В своем предыдущем матче клуб в рамках Ла Лиги потерпел очередное поражение. На своем поле он крупно уступил «Севилье» (0:3), на этот раз пропустив три безответных мяча.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в семь поединков, которые пришлись на испанское первенство, при пяти поражениях и двух ничьих, так что форма хозяев откровенно плохая.

    «Кадис»

    «Кадис» после 18-ти туров занимает ту самую безопасную 17-ю строчку с отрывом в два очка от зоны вылета, так что андалузцы в самой гуще борьбы за выживание.

    При этом команда уже не выступает в Кубке Испании, где она дошла до второго раунда, в котором уступила главному аутсайдеру четвертого дивизиона страны «Арандине» (1:2) на выезде.

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    • В своем последнем матче на своем поле клуб сыграл вничью в рамках Ла Лиги. На своем поле в предыдущем туре он сумел отобрать очки у одного из лидеров — «Реал Сосьедада» (0:0).

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в семь поединков во всех турнирах при пяти ничьих и двух поражениях, так что гостям остается рассчитывать лишь на еще более слабую форму соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Гранаду», коэффициент на победу которой равен 2,20. Успех «Кадиса» оценивается в 3,45, ничья — в 3,20.

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    В пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,95.

    Еще один вариант ставки — ничья за 3,20, ведь в пяти из шести последних матчей «Кадиса» был зафиксирован именно такой результат.

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    «Гранада» — «Кадис»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 03.01.2024. Прогнозы на футбол. Кто выиграет адалузское дерби?
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