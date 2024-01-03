3 января в Афинах АЕК примет «Волос» в рамках 16-го тура греческой Суперлиги. Начало игры в 20:00 по мск. АЕК — «Волос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

АЕК

Для хозяева первая половина декабря выдалась напряженной. Клуб вел борьбу на два турнира. По итогу в Лиге Европы он не смог добиться желаемого и заняв последнее место в своей группе, закончил выступления в еврокубках.

В последнем туре ЛЕ АЕК проиграл 1:3 «Аяксу». После этого он дважды сыграл вничью в Суперлиге. С одинаковым результатом 2:2 завершились матчи с «Пансеррайкосом» и «Панетоликосом».

Последний раз клуб побеждал 4 декабря. В домашнем матче он выиграл у «Ариса» 1:0. В его активе уже 5 побед дома из семи сыгранных.

Все прогнозы на футбол

У себя АЕК ни разу в этом сезоне не проиграл. В последних матчах он победил «Арис» (1:0), «Ламию» (3:0) и ПАОК (2:0). В таблице клуб идет 4-м с 32 очками на счету.

«Волос»

«Волос» является 10-й командой турнира. На его счету 14 набранных балла в 15 сыгранных поединках.

Клуб не смог пробиться в четвертьфинал Кубка Греции. Он уступил дорогу ПАОКу (0:1). При этом ранее гости сыграли вничью с «Олимпиакосом» (2:2) в чемпионате. Далее в турнире «Волос» победил «Ламию» 2:1.

В последнем туре у клуба было поражение от «Панатинаикоса» с разгромным счетом 0:3. Оно стало 7-м по счету в сезоне. При этом из 15 матчей «Волос» выиграл только 3.

Отметим, что на выезде «горожане» не проигрывают уже три тура подряд, имея две ничьи и победу.

Прогноз и ставка

Букмекеры не верят в победу «Волоса» и дают 23.0 на его победу, тогда как победа АЕКа оценивается котировкой 1.13.

АЕК без особого труда обыграл «Волос» в предыдущих четырех матчах турнира. В трех случаях он забил не менее трех мячей. Клуб ведет борьбу за 2-е и 3-е место. Ему нужно прервать безвыигрышную серию в турнире.

Ставка на победу АЕКа с форой -2.5 с коэффициентом 2.11.

Также поставим на индивидуальный тотал АЕКа больше 2.5. Этот вариант котируется за 1.79.