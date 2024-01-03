ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» не проигрывает в течение пяти матчейПерестановка сил на Западе, оживающая интрига в нижней половине таблицы Востока КаземироКаземиро и еще пять игроков, которые пригодятся «ПСЖ» этой зимой «Ливерпуль» Юргена Клоппа выиграл первый круг АПЛ АПЛ. «Ман Сити» победил «Шеффилд Юнайтед», «Арсенал» проиграл «Фулхэму», «Ливерпуль» одолел «Ньюкасл»
  • 01:00
    • Дубль Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Ньюкасл»
    Все новости спорта

    АЕК снова обыграет «Волос»?

    АЕК — «Волос». Ставки (к. 2.11) и прогноз на чемпионат Греции 3 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АЕК Афины
    Прогноз и ставки на АЕК — «Волос»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стивен Цубер
    3 января в Афинах АЕК примет «Волос» в рамках 16-го тура греческой Суперлиги. Начало игры в 20:00 по мск. АЕК — «Волос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    АЕК

    Для хозяева первая половина декабря выдалась напряженной. Клуб вел борьбу на два турнира. По итогу в Лиге Европы он не смог добиться желаемого и заняв последнее место в своей группе, закончил выступления в еврокубках.

    В последнем туре ЛЕ АЕК проиграл 1:3 «Аяксу». После этого он дважды сыграл вничью в Суперлиге. С одинаковым результатом 2:2 завершились матчи с «Пансеррайкосом» и «Панетоликосом».

    Последний раз клуб побеждал 4 декабря. В домашнем матче он выиграл у «Ариса» 1:0. В его активе уже 5 побед дома из семи сыгранных.

    Все прогнозы на футбол

    У себя АЕК ни разу в этом сезоне не проиграл. В последних матчах он победил «Арис» (1:0), «Ламию» (3:0) и ПАОК (2:0). В таблице клуб идет 4-м с 32 очками на счету.

    «Волос»

    «Волос» является 10-й командой турнира. На его счету 14 набранных балла в 15 сыгранных поединках.

    Клуб не смог пробиться в четвертьфинал Кубка Греции. Он уступил дорогу ПАОКу (0:1). При этом ранее гости сыграли вничью с «Олимпиакосом» (2:2) в чемпионате. Далее в турнире «Волос» победил «Ламию» 2:1.

  • Требл «Ман Сити», Месси в Майами и миграция в Саудовскую Аравию. Топ-10 событий 2023 года
  • Год получился максимально насыщенным
  • 26/12/2023

    • В последнем туре у клуба было поражение от «Панатинаикоса» с разгромным счетом 0:3. Оно стало 7-м по счету в сезоне. При этом из 15 матчей «Волос» выиграл только 3.

    Отметим, что на выезде «горожане» не проигрывают уже три тура подряд, имея две ничьи и победу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не верят в победу «Волоса» и дают 23.0 на его победу, тогда как победа АЕКа оценивается котировкой 1.13.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    АЕК без особого труда обыграл «Волос» в предыдущих четырех матчах турнира. В трех случаях он забил не менее трех мячей. Клуб ведет борьбу за 2-е и 3-е место. Ему нужно прервать безвыигрышную серию в турнире.

    Ставка на победу АЕКа с форой -2.5 с коэффициентом 2.11.

    Также поставим на индивидуальный тотал АЕКа больше 2.5. Этот вариант котируется за 1.79.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Чорич — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кудерметова — Шмидлова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Андреева — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Тим — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Словакия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Индонезия — Ливия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Канада — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Хиберниан — Мотеруэлл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Аполлон — АПОЭЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Данди — Сент-Джонстон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ливингстон — Хартс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Килмарнок
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч США — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Хетафе — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    АЕК — «Волос»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 03.01.2024. Прогнозы на футбол. АЕК снова обыграет «Волос»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры