КПР сыграет на своем поле с «Кардифф Сити» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 января, начало — в 18:00 мск. КПР — «Кардифф Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

КПР

«Рейнджеры» пока пребывают в зоне вылета. Естественно, амбициозному клубу такое положение дел срочно нужно исправлять.

Что говорить, если в 25 поединках чемпионата игроки команды отличились всего 20 голами. Да и выиграл КПР всего 5 раз.

В своем предыдущем поединке команда добыла один балл. На выезде «рейнджеры» не дали обыграть себя «Ипсвичу» (0:0).

Все прогнозы на футбол

Поединки с «Кардифф Сити» для команды традиционно проходят весьма успешно. Из пяти последних матчей выиграно три при одном поражении.

И уж точно хозяева постараются добыть три очка. В родных стенах КПР явно будет максимально агрессивно атаковать.

«Кардифф Сити»

Эта команда проводит откровенно блеклый сезон. «Кардифф Сити» ни за что не борется, находясь на 14 месте.

При этом забивают валлийцы столько же, сколько и пропускают (32:32). Да и с победами относительный порядок — 10 викторий.

В предыдущем туре «Кардифф Сити» снова потерпел неудачу. Дома команда со счетом 0:2 уступила «Лестеру».

А вот до того команда не сумела переиграть «Плимут» (2:2). Так что в этой встрече нужно срочно цепляться за очки.

И уж точно «Кардифф Сити» не собирается отсиживаться в тылах. Валлийцы способны поднатореть в атаке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу КПР предлагают — 2.30.

На викторию «Кардифф Сити» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.10.

Обе команды максимальным образом мотивированы поправить свое турнирное положение .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.35.