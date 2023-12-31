«Фулхэм» — «Арсенал». Матч пройдет в рамках 20-го тура АПЛ 31 декабря, начало — 17:00 (мск). «Фулхэм» — «Арсенал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фулхэм»

«Дачники» сильно сдали в последних матчах и опустились уже на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. В 19-м туре команда потерпела разгромное поражение от сильно прибавившего в последнее время «Борнмута» со счетом 0:3.

Соперник играл лучше, владел инициативой, но смог забить лишь в конце первого тайма, после чего спокойно довел матч до победы, поразив ворота Бернда Лено еще дважды.

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Всего же серия поражений «Фулхэма» достигла уже трех матчей. А ведь не так давно все восторгались дружиной Марко Силвы, которая дважды подряд громила своих соперников со счетом 5:0 (пострадали «Ноттингем» и «Вест Хэм»).

Одной из причин поражений «Фулхэма» является отсутствие дисквалифицированного за грубый фол на несколько матчей мексиканского нападающего Рауля Хименеса, замыкавшего на себе большинство атак «дачников» и отлично цеплявшегося за мячи. Его сменщик бразилец Родриго Муньис является лишь бледной тенью бомбардира.

«Арсенал»

В последнем туре «канониры» владели огромным преимуществом в матче против «Вест Хэма», нанесли более 30 ударов по воротам соперника, но все равно умудрились проиграть со счетом 0:2.

Это поражение опустило команду Микеля Артеты на второе место в таблице АПЛ. Лидером теперь стал «Ливерпуль», опережающий на два очка. Также не стоит забывать о группе преследователей в лице «Астон Виллы» и «Манчестер Сити», «Тоттенхэма», которые только и ждут, чтобы сместить бывшего лидера.

Календарь и таблица АПЛ

Вообще игра «Арсенала» в последнее время сильна поблекла, ушла легкость, уверенность да и везение, которое очень часто сопутствовало в нескольких матчах, когда команда не заслуживала три очка, но все равно их брала.

Также сказывается отсутствие результативного нападающего, все-таки Габриэль Жезус не самый забивной футболист, а его сменщик Эдди Нкетиа явно не тянет на роль ведущего форварда в топ-команде. Но все равно, «Арсенал» даже при этих проблемах остается одним из лидеров АПЛ абсолютно по делу.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, «Фулхэм» является абсолютным андердогом в этой встрече, на его победу дают 6,0, на «Арсенал» — 1,60. Ничья же оценивается в 4,30.

Даже при всех сложностях, которые сейчас имеются в игре «канониров» слабо верится, что они смогут потерять очки в столь важный момент, против находящегося не в лучшем состоянии соперника.

На наш взгляд, «Арсенал» должен в этой встрече взять три очка и хорошим вариантом для прогноза и ставки станет победа команды Артеты с форой минус 1 за 1,96.

Более рисковыми вариантом является ставка на победу «Арсенала» плюс тотал больше 3,5 за 3,3. «Фулхэм» не будет сидеть сзади, а станет огрызаться.