В пятницу, 29 декабря, в рамках 25-го тура английского Чемпионшипа «Ротерхэм» на своем поле сыграет против «Сандерленда». Начало поединка запланировано на 22:45 по мск. «Ротерхэм» — «Сандерленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ротерхэм»

«Ротерхэм» с 16 зачетными пунктами замыкает турнирную таблицу второго английского дивизиона. От безопасной позиции команду отделяет девять баллов.

«Мельники» в текущем первенстве выиграли всего три игры из 24. И последняя их виктория состоялась в минувшем туре первенства, когда они на своем поле одолели «Мидлсбро» со счетом 1:0.

Перед этим «красно-белые» имели 11-матчевую безвыигрышню серию, в которой расписали четыре мировые и потерпели семь фиаско. Причем четыре из них пришлись на минувшие пять встреч первенства.

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В домашних поединках в данном розыгрыше Чемпионшипа «Ротерхэм» набрал 14 баллов из 16 общих. У команды три виктории, пять мировых и четыре поражения.

«Сандерленд»

«Сандерленд» с 36 зачетными пунктами расположился на шестой позиции в турнирной таблице второго английского дивизиона. Седьмую строку он опережает лишь по разнице мячей.

В прошлом туре «черные коты» смогли нанести гостевое поражение соседу по турнирке «Халлу» со счетом 1:0. И данной викторией они прервали серию из двух сухих поражений кряду.

Перед этой неудачной серией коллектив не уступал на протяжении трех встреч подряд. В этот период он сперва расписал гостевую мировую, а затем выиграл две домашние игры с минимальным счетом.

На выезде в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Сандерленд» выиграл только четыре поединка из 12 проведенных, три матча еще свел вничью и пять раз проиграл.

В первом круге этого чемпионата «Сандерленд» на своем поле обыграл предстоящего противника со счетом 2:1, а в прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:3.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Сандерленда» — 1.61, победа «Ротерхэма» — 5.35, ничья — 4.15.

В этом поединке рекомендуем ставить на непроигрыш «Ротерхэма», ведь он не уступил в своем последнем домашнем матче и на своем поле неплохо играет против предстоящего противника.

И также от данного противостоянии ждем верхового исхода и ставим здесь на тотал больше 2,5.