«Мельбурн Сити» сыграет на своем поле с «Брисбен Роар» в рамках 10-го тура чемпионата Австралии. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 11:45 мск. «Мельбурн Сити» — «Брисбен Роар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Мельбурн Сити»

«Мельбурн Сити» в нынешнем сезоне выглядит не столь выгодно. Сейчас команда находится на скромном 7 месте турнирной таблицы.

Причем в 9 матчах чемпионата выиграно всего лишь три матча. Да и атака явно не блистает: всего 13 забитых мячей.

В минувшем туре чемпионата команда снова не победила. «Мельбурн Сити» дома не сумел переиграть «Мельбурн Виктори» (0:0).

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Причем эта ничья стала для «Мельбурн Сити» уже третьей кряду. А вот отставание от лидера уже выросло до 8 очков.

В этом поединке хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Команда намерена быстро вскрыть оборону оппонента.

«Брисбен Роар»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает относительно неплохо. Сейчас «Брисбен Роар» находится на 5 месте турнирной таблицы.

Вот только с надежностью тылов имеются проблемы. В 9 поединках чемпионата Австралии в воротах «Брисбен Роар» побывало уже 15 мячей.

Свой последний поединок команда откровенно провалила. «Брисбен Роар» дома был бит «Централ Кост Маринерс» (0:3).

Это поражение стало для команды вторым подряд. Так что с морально-психологической стороны дела у гостей идут не лучшим образом.

Наверняка «Брисбен Роар» будет действовать вторым номером. Гости постараются сдержать натиск соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мельбурн Сити» предлагают — 1.73.

На викторию «Брисбен Роар» дают — 4.27, ничья оценена — в 4.20.

«Мельбурн Сити» выглядит сильнее соперника, и уж точно постарается быстро вскрыть оборонительные редуты гостей .

Наш прогноз — Победа «Мельбурн Сити» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.38.