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    «Мельбурн Сити» начнет без раскачки

    «Мельбурн Сити» — «Брисбен Роар». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, чемпионат Австралии, 28 декабря 2023 года

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    «Мельбурн Сити»
    «Мельбурн Сити» сыграет на своем поле с «Брисбен Роар» в рамках 10-го тура чемпионата Австралии. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 11:45 мск. «Мельбурн Сити» — «Брисбен Роар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Мельбурн Сити»

    «Мельбурн Сити» в нынешнем сезоне выглядит не столь выгодно. Сейчас команда находится на скромном 7 месте турнирной таблицы.

    Причем в 9 матчах чемпионата выиграно всего лишь три матча. Да и атака явно не блистает: всего 13 забитых мячей.

    В минувшем туре чемпионата команда снова не победила. «Мельбурн Сити» дома не сумел переиграть «Мельбурн Виктори» (0:0).

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    Причем эта ничья стала для «Мельбурн Сити» уже третьей кряду. А вот отставание от лидера уже выросло до 8 очков.

    В этом поединке хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Команда намерена быстро вскрыть оборону оппонента.

    «Брисбен Роар»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает относительно неплохо. Сейчас «Брисбен Роар» находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Вот только с надежностью тылов имеются проблемы. В 9 поединках чемпионата Австралии в воротах «Брисбен Роар» побывало уже 15 мячей.

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    • Свой последний поединок команда откровенно провалила. «Брисбен Роар» дома был бит «Централ Кост Маринерс» (0:3).

    Это поражение стало для команды вторым подряд. Так что с морально-психологической стороны дела у гостей идут не лучшим образом.

    Наверняка «Брисбен Роар» будет действовать вторым номером. Гости постараются сдержать натиск соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мельбурн Сити» предлагают — 1.73.

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    На викторию «Брисбен Роар» дают — 4.27, ничья оценена — в 4.20.

    «Мельбурн Сити» выглядит сильнее соперника, и уж точно постарается быстро вскрыть оборонительные редуты гостей.

    Наш прогноз — Победа «Мельбурн Сити» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.38.

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    «Мельбурн Сити» — «Брисбен Роар»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 28.12.2023. Прогнозы на футбол. «Мельбурн Сити» начнет без раскачки
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