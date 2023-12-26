В матче 19-го тура чемпионата Италии «Брешия» встретится с «Пармой» на «Марио Ригамонти». Встреча состоится 26 декабря в 17:00 по мск. «Брешия» — «Парма»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Брешия»

«Горожане» постепенно поднимаются по турнирной таблице. Они выиграли 3 матча из 4 последних, так что в целом их текущая форма сейчас на хорошем уровне.

В случае победы над «Пармой» «Брешия» выиграет третий раз подряд. Ранее команда победила «Комо» 2:0 и обыграла дома «Катанзаро» 3:2.

В начале месяца «Брешия» так же на своем поле выиграла у «Сампы» 3:1. Таким образом, дома она выиграла два раза подряд. При этом хозяева ни чуть не домашняя команда. В 9 домашних матчах они выиграли только трижды.

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В таблице клуб занимает 9-е место. На счету 25 очков. Победа также может позволить «Брешии» подняться в зону плей-офф, так как впереди идущая «Модена» опережает всего на 2 пункта.

«Парма»

Гости имеют 4-очковый запас, что позволит им даже в случае поражения остаться на 1-м месте. После победы над «Тернаной» «Парма» набрала 38 очков. Победа стала 11-й в сезоне для команды Фабио Пеккьи.

Перед этим результатом «Парма» не смогла обыграть «Палермо», матч с которым закончился вничью 3:3. Позже клуб расписал нулевую с «Козенцой».

Отметим также, что «крестоносцы» дошли до 1/8 Кубка Италии, где проиграли по пенальти «Фиорентине». При этом в Серии В коллектив не проигрывает 5 матчей подряд — 3 ничьи и две победы.

Последние выезды дались «Парме» нелегко. Она проиграла «Лекко» 2:3 и с трудом переиграла «Специю» (1:0).

Прогноз и ставка

«Парма» является фаворитом встречи за 2.28. Ставка на победу «Брешии» принимается с котировкой 3.25. На ничью можно поставить за 3.15.

«Парма» сейчас не в самой лучшей форме. Она стала чаще допускать ошибки в обороне и терять очки. С «Брешией» будет сложно, поскольку команда сейчас на ходу.

Однозначно «Парма» не уедет домой без пропущенных голов. Ставка на то, что обе забьют за 1.95.

Но так как «Парма» обыграла «Брешию» два раза подряд, предлагаем ставку на двойной исход + обе забьют за 2.38.