«Тоттенхэм»
В декабре «Тоттенхэм» играет довольно успешно. Сначала команда неожиданно отобрала очки в гостевом матче с «Манчестер Сити». Встреча закончилась вничью 3:3.
В последних двух матчах АПЛ у «шпор» две победы. 10 декабря «Тоттенхэм» дома разгромил «Ньюкасл» со счетом 4:1. Затем лондонцы на выезде взяли верх над «Ноттингем Форест» (2:0).
Коэффициенты матча Тоттенхэм — Эвертон
На данный момент «шпоры» занимают 5-е место в АПЛ. Набрано 33 очка в 17 играх. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет шесть баллов.
В нынешнем сезоне «Тоттенхэм» часто теряет очки в родных стенах. В восьми домашних матчах команда потерпела три поражения.
«Эвертон»
«Эвертон» на текущий момент занимает в АПЛ лишь 16-е место. По итогам 17 матчей в активе команды 16 очков.
«Ириски» должны находиться в таблице выше. Виной всему — жесткое наказание за нарушение финансового фэйр-плей. Ранее с «Эвертона» были сняты 10 очков.
Мерсисайдский клуб идеально проводит декабрь. В пяти матчах одержаны четыре победы и зафиксирована одна ничья. В этом месяце «Эвертон» одолел «Ноттингем Форест», «Ньюкасл», «Челси» и «Бернли».
«Ириски» прекрасно наладили игру в обороне. В декабре клуб пропустил лишь один мяч. Последний раз «Эвертон» проигрывал 26 ноября. Это случилось в домашней игре с «Манчестер Юнайтед» (0:3).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Тоттенхэму». Победа команды доступна за 1.80. Выигрыш «Эвертона» идет с коэффициентом 4.00. Ничья оценена — в 4.10.
Можно сделать ставку на победу «Тоттенхэма» с коэффициентом 1.80.
Еще один наш прогноз — будет забито не больше трех голов за 1.78.