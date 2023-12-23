ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флорентино ПересСуперлига возвращается? Проект, который УЕФА надеялся похоронить до Рождества, был снова открыт Суперлига вернуласьОт плохого к худшему. Идея Суперлиги не умрет, пока футбольная система сломана Яромир ЯгрТоп-6 случаев в истории НХЛ, когда фанаты, ожидая подписание суперзвезды, были обмануты
    Все новости спорта

    «Шпоры» завоюют три очка в домашней игре

    «Тоттенхэм» — «Эвертон». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 23 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Тоттенхэм Прогнозы на Эвертон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Эвертон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эвертон»
    23 декабря в матче 18-го тура чемпионата Англии сыграют «Тоттенхэм» и «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Тоттенхэм» — «Эвертон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Декабря 2023 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 18:00 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
    •

    «Тоттенхэм»

    В декабре «Тоттенхэм» играет довольно успешно. Сначала команда неожиданно отобрала очки в гостевом матче с «Манчестер Сити». Встреча закончилась вничью 3:3.

    В последних двух матчах АПЛ у «шпор» две победы. 10 декабря «Тоттенхэм» дома разгромил «Ньюкасл» со счетом 4:1. Затем лондонцы на выезде взяли верх над «Ноттингем Форест» (2:0).

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Эвертон

    1X2Новым игрокам
  • 1.804.304.05Бонус$9500
    •

    На данный момент «шпоры» занимают 5-е место в АПЛ. Набрано 33 очка в 17 играх. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет шесть баллов.

    Все прогнозы на АПЛ

    В нынешнем сезоне «Тоттенхэм» часто теряет очки в родных стенах. В восьми домашних матчах команда потерпела три поражения.

    «Эвертон»

    «Эвертон» на текущий момент занимает в АПЛ лишь 16-е место. По итогам 17 матчей в активе команды 16 очков.

    «Ириски» должны находиться в таблице выше. Виной всему — жесткое наказание за нарушение финансового фэйр-плей. Ранее с «Эвертона» были сняты 10 очков.

  • Суперлига возвращается? Проект, который УЕФА надеялся похоронить до Рождества, был снова открыт
  • Разбираемся, что знаковое решение Европейского суда означает для мирового футбола
  • Сегодня

    • Мерсисайдский клуб идеально проводит декабрь. В пяти матчах одержаны четыре победы и зафиксирована одна ничья. В этом месяце «Эвертон» одолел «Ноттингем Форест», «Ньюкасл», «Челси» и «Бернли».

    «Ириски» прекрасно наладили игру в обороне. В декабре клуб пропустил лишь один мяч. Последний раз «Эвертон» проигрывал 26 ноября. Это случилось в домашней игре с «Манчестер Юнайтед» (0:3).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Тоттенхэму». Победа команды доступна за 1.80. Выигрыш «Эвертона» идет с коэффициентом 4.00. Ничья оценена — в 4.10.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Можно сделать ставку на победу «Тоттенхэма» с коэффициентом 1.80.

    Еще один наш прогноз — будет забито не больше трех голов за 1.78.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Кливленд — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Чикаго — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Оклахома — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Милуоки — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Мемфис — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Даллас — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Миннесота — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барселона — Америка Мехико
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Портленд — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Габала — Сабах
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аль-Ахли Каир — Урава Ред Даймондс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аль-Хазм — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 23.12.2023. Прогнозы на футбол. «Шпоры» завоюют три очка в домашней игре
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры