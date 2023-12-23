23 декабря в матче 18-го тура чемпионата Англии сыграют «Тоттенхэм» и «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Тоттенхэм» — «Эвертон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Тоттенхэм»

В декабре «Тоттенхэм» играет довольно успешно. Сначала команда неожиданно отобрала очки в гостевом матче с «Манчестер Сити». Встреча закончилась вничью 3:3.

В последних двух матчах АПЛ у «шпор» две победы. 10 декабря «Тоттенхэм» дома разгромил «Ньюкасл» со счетом 4:1. Затем лондонцы на выезде взяли верх над «Ноттингем Форест» (2:0).

Коэффициенты матча Тоттенхэм — Эвертон 1X2Новым игрокам 1.804.304.05Бонус$9500

На данный момент «шпоры» занимают 5-е место в АПЛ. Набрано 33 очка в 17 играх. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет шесть баллов.

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В нынешнем сезоне «Тоттенхэм» часто теряет очки в родных стенах. В восьми домашних матчах команда потерпела три поражения.

«Эвертон»

«Эвертон» на текущий момент занимает в АПЛ лишь 16-е место. По итогам 17 матчей в активе команды 16 очков.

«Ириски» должны находиться в таблице выше. Виной всему — жесткое наказание за нарушение финансового фэйр-плей. Ранее с «Эвертона» были сняты 10 очков.

Мерсисайдский клуб идеально проводит декабрь. В пяти матчах одержаны четыре победы и зафиксирована одна ничья. В этом месяце «Эвертон» одолел «Ноттингем Форест», «Ньюкасл», «Челси» и «Бернли».

«Ириски» прекрасно наладили игру в обороне. В декабре клуб пропустил лишь один мяч. Последний раз «Эвертон» проигрывал 26 ноября. Это случилось в домашней игре с «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Тоттенхэму». Победа команды доступна за 1.80. Выигрыш «Эвертона» идет с коэффициентом 4.00. Ничья оценена — в 4.10.

Можно сделать ставку на победу «Тоттенхэма» с коэффициентом 1.80.

Еще один наш прогноз — будет забито не больше трех голов за 1.78.