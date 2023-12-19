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    «Лейпциг» снова обыграет «Вердер» со счетом 2:1?

    «Вердер» — «Лейпциг». Ставка (к. 3.48) и прогноз на чемпионат Германии 19 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Лейпциг»
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    В восьми предыдущих матчах «Лейпцига» сыграла ставка на «обе забьют»
    «Лейпциг» сыграет на выезде против «Вердера» в рамках 16-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 20:30 мск. «Вердер» — «Лейпциг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Декабря 2023 года
    Вердер
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  • Лейпциг
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    «Вердер»

    «Вердер» занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги после 15 сыгранных матчей, в которых набрал 15 очков.

    В прошлую пятницу «музыканты» сыграли на выезде вничью с менхенгладбахской «Боруссией» — 2:2. Примечательно, что это был всего лишь второй случай в сезоне, когда им удалось набрать очки в гостях.

    Коэффициенты матча Вердер — РБ Лейпциг

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    На своем поле команда Оле Вернера играет значительно лучше. Здесь у нее четыре победы и ничья в восьми матчах при разнице мячей 14:13.

    До сих пор в Бременем смогли выиграть только «Бавария», «Байер» и «Хоффенхайм».

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    • Также стоит отметить, что дома «Вердер» не забил только лидерам — «Баварии» и «Байеру».

    «Лейпциг»

    «Лейпциг» находится на третьей, строчке набрав в 15 турах 32 очка. Отставание от идущего первым «Байера» составляет семь очков.

    «Лейпциг» выигрл четыре из пяти предыдущих матчей в рамках Бундеслиги, забив при этом 12 мячей.

    В декабре команда Марко Розе одержала победы над «Хайденхаймом», дортмундской «Боруссией» и «Хоффенхаймом».

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    На выезде «Лейпциг» до сих пор набрал 12 очков, одержав четыре победы при трех поражениях.

    В восьми предыдущих матчах «Лейпцига» сыграли ставки на «обе забьют» и «тотал больше 2,5».

    Прогноз и ставка

    На «Вердер» в этом матче можно поставить за 5.00, ничью букмекеры предлагают за 4.65, а победу «Лейпцига» — за 1.59.

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    В прошлом сезоне «Лейпциг» дважды выиграл у «Вердера» со счетом 2:1. Скорее всего, в предстоящем матче команды снова обменяются забитыми мячами.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.34.

    Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 3.48.

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    «Вердер» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 19.12.2023. Прогнозы на футбол. «Лейпциг» снова обыграет «Вердер» со счетом 2:1?
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