«Лейпциг» сыграет на выезде против «Вердера» в рамках 16-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 20:30 мск. «Вердер» — «Лейпциг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вердер»

«Вердер» занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги после 15 сыгранных матчей, в которых набрал 15 очков.

В прошлую пятницу «музыканты» сыграли на выезде вничью с менхенгладбахской «Боруссией» — 2:2. Примечательно, что это был всего лишь второй случай в сезоне, когда им удалось набрать очки в гостях.

Коэффициенты матча Вердер — РБ Лейпциг 1X2Новым игрокам 5.004.701.60Бонус$9500

На своем поле команда Оле Вернера играет значительно лучше. Здесь у нее четыре победы и ничья в восьми матчах при разнице мячей 14:13.

До сих пор в Бременем смогли выиграть только «Бавария», «Байер» и «Хоффенхайм».

Также стоит отметить, что дома «Вердер» не забил только лидерам — «Баварии» и «Байеру».

«Лейпциг»

«Лейпциг» находится на третьей, строчке набрав в 15 турах 32 очка. Отставание от идущего первым «Байера» составляет семь очков.

«Лейпциг» выигрл четыре из пяти предыдущих матчей в рамках Бундеслиги, забив при этом 12 мячей.

В декабре команда Марко Розе одержала победы над «Хайденхаймом», дортмундской «Боруссией» и «Хоффенхаймом».

Все прогнозы на Бундеслигу

На выезде «Лейпциг» до сих пор набрал 12 очков, одержав четыре победы при трех поражениях.

В восьми предыдущих матчах «Лейпцига» сыграли ставки на «обе забьют» и «тотал больше 2,5».

Прогноз и ставка

На «Вердер» в этом матче можно поставить за 5.00, ничью букмекеры предлагают за 4.65, а победу «Лейпцига» — за 1.59.

В прошлом сезоне «Лейпциг» дважды выиграл у «Вердера» со счетом 2:1. Скорее всего, в предстоящем матче команды снова обменяются забитыми мячами.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.34.

Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 3.48.