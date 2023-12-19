«Вердер»
«Вердер» занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги после 15 сыгранных матчей, в которых набрал 15 очков.
В прошлую пятницу «музыканты» сыграли на выезде вничью с менхенгладбахской «Боруссией» — 2:2. Примечательно, что это был всего лишь второй случай в сезоне, когда им удалось набрать очки в гостях.
Коэффициенты матча Вердер — РБ Лейпциг
На своем поле команда Оле Вернера играет значительно лучше. Здесь у нее четыре победы и ничья в восьми матчах при разнице мячей 14:13.
До сих пор в Бременем смогли выиграть только «Бавария», «Байер» и «Хоффенхайм».
Также стоит отметить, что дома «Вердер» не забил только лидерам — «Баварии» и «Байеру».
«Лейпциг»
«Лейпциг» находится на третьей, строчке набрав в 15 турах 32 очка. Отставание от идущего первым «Байера» составляет семь очков.
«Лейпциг» выигрл четыре из пяти предыдущих матчей в рамках Бундеслиги, забив при этом 12 мячей.
В декабре команда Марко Розе одержала победы над «Хайденхаймом», дортмундской «Боруссией» и «Хоффенхаймом».
На выезде «Лейпциг» до сих пор набрал 12 очков, одержав четыре победы при трех поражениях.
В восьми предыдущих матчах «Лейпцига» сыграли ставки на «обе забьют» и «тотал больше 2,5».
Прогноз и ставка
На «Вердер» в этом матче можно поставить за 5.00, ничью букмекеры предлагают за 4.65, а победу «Лейпцига» — за 1.59.
В прошлом сезоне «Лейпциг» дважды выиграл у «Вердера» со счетом 2:1. Скорее всего, в предстоящем матче команды снова обменяются забитыми мячами.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.34.
Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 3.48.