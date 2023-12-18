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    «Жирона» не испытает проблем с «Алавесом»

    «Жирона» — «Алавес». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Примера, 18 декабря 2023 года

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    «Жирона»
    «Жирона» сыграет на своем поле с «Алавесом» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 23:00 мск. «Жирона» — «Алавес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Декабря 2023 года
    Жирона
  • Испания. Примера
    •  Жирона 23:00 Алавес Алавес
  • Витория
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    «Жирона»

    Команда из из одноимённого города является главной сенсацией сезона, пожалуй, во всем европейском футболе. «Жиронцам» удается удерживаться на верху турнирной таблицы испанской Примеры, показывать хороший футбол и бороться за золотые медали.

    Сейчас «бело-красные» имеют в своем активе 41 очков и занимают первое место в турнирной таблице, опережая на два балла «Реал». Также они на семь пунктов опережают «Барселону» и «Атлетико». Коллектив из Жироны смог забить 38 мячей (больше всех в лиге), а пропустил всего 20.

    Коэффициенты матча Жирона — Алавес

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    В еврокубках «Жирона» не выступает, но уже успела пройти две стадии Кубка страны. Сначала она одолела скромную «Сан-Року» (2:1), а затем переиграла и «Ориуэлу» (5:2). В 1/16 финала коллектив уже ждет противостояние с «Эльче».

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    В последних играх чемпионата подопечные Мичела на выезде переиграли «Барселону» (4:2) и в волевом стиле одолели «Валенсию» (2:1), а до этого была ничья с «Атлетиком» (1:1). Перед этим же жиронцы добыли пять побед подряд. Последнее поражение было еще от «Реала» (0:3) 30 сентября.

    «Алавес»

    Команда из города Витория-Гастейс, в провинции Алава, в автономном сообществе Страна Басков выступает в этом сезоне средне. В настоящий момент четвертые по итогам минувшего сезона Сегунды занимают тринадцатое место в турнирной таблице.

    Сейчас в активе «славных» лишь шестнадцать пунктов. От еврокубковой зоны они отстают на тринадцать пунктов, а зону вылета опережают на шесть очков. В принципе, могут чувствовать себя комфортно. «Уничтожители бобов» забили четырнадцать мячей, а пропустили двадцать.

    Также «Алавес» продолжает борьбу в Кубке Испании. Он уже успел пройти две стадии турнира. Сначала разнес «Депортиво Мурсию» (10:0), а затем скромно одолел «Террасу» (1:0). Теперь же коллективу будет противостоять уже коллектив Примеры — «Бетис».

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    • Подопечные Луиса Гарсии Пласы в последней игре дома проиграли «Лас-Пальмасу» (0:1), а до этого на выезде сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1). Лишь перед этим команда в родных стенах смогла сломить сопротивление «Гранады» (3:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают поставить за 1.56.

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    На викторию «Алавеса» дают 5.90, ничья оценена в 4.40.

    Наши прогноз и ставка — команды смогут забить друг другу.

    Также поставим на победу «Жироны» минимум в два мяча.

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    «Жирона» — «Алавес»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 18.12.2023. Прогнозы на футбол. «Жирона» не испытает проблем с «Алавесом»
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