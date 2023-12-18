«Жирона» сыграет на своем поле с «Алавесом» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 23:00 мск. «Жирона» — «Алавес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Жирона»

Команда из из одноимённого города является главной сенсацией сезона, пожалуй, во всем европейском футболе. «Жиронцам» удается удерживаться на верху турнирной таблицы испанской Примеры, показывать хороший футбол и бороться за золотые медали.

Сейчас «бело-красные» имеют в своем активе 41 очков и занимают первое место в турнирной таблице, опережая на два балла «Реал». Также они на семь пунктов опережают «Барселону» и «Атлетико». Коллектив из Жироны смог забить 38 мячей (больше всех в лиге), а пропустил всего 20.

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В еврокубках «Жирона» не выступает, но уже успела пройти две стадии Кубка страны. Сначала она одолела скромную «Сан-Року» (2:1), а затем переиграла и «Ориуэлу» (5:2). В 1/16 финала коллектив уже ждет противостояние с «Эльче».

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В последних играх чемпионата подопечные Мичела на выезде переиграли «Барселону» (4:2) и в волевом стиле одолели «Валенсию» (2:1), а до этого была ничья с «Атлетиком» (1:1). Перед этим же жиронцы добыли пять побед подряд. Последнее поражение было еще от «Реала» (0:3) 30 сентября.

«Алавес»

Команда из города Витория-Гастейс, в провинции Алава, в автономном сообществе Страна Басков выступает в этом сезоне средне. В настоящий момент четвертые по итогам минувшего сезона Сегунды занимают тринадцатое место в турнирной таблице.

Сейчас в активе «славных» лишь шестнадцать пунктов. От еврокубковой зоны они отстают на тринадцать пунктов, а зону вылета опережают на шесть очков. В принципе, могут чувствовать себя комфортно. «Уничтожители бобов» забили четырнадцать мячей, а пропустили двадцать.

Также «Алавес» продолжает борьбу в Кубке Испании. Он уже успел пройти две стадии турнира. Сначала разнес «Депортиво Мурсию» (10:0), а затем скромно одолел «Террасу» (1:0). Теперь же коллективу будет противостоять уже коллектив Примеры — «Бетис».

Подопечные Луиса Гарсии Пласы в последней игре дома проиграли «Лас-Пальмасу» (0:1), а до этого на выезде сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1). Лишь перед этим команда в родных стенах смогла сломить сопротивление «Гранады» (3:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают поставить за 1.56.

На викторию «Алавеса» дают 5.90, ничья оценена в 4.40.

Наши прогноз и ставка — команды смогут забить друг другу.

Также поставим на победу «Жироны» минимум в два мяча.