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    Сможет ли «Росарио Сентраль» обыграть «Платенсе»?

    «Росарио Сентраль» — «Платенсе». Ставка (к. 2.56) и прогноз на футбол, Кубок Профессиональной лиги, 17 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Росарио Сентраль» — «Платенсе»
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    «Платенсе»
    «Росарио Сентраль» сыграет на своем поле с «Платенсе» в рамках финала плей-офф Кубка Профессиональной лиги Аргентины. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 03:00 мск. «Росарио Сентраль» — «Платенсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Росарио Сентраль»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма неплохо. «Росарио Сентраль» занял 4 месте в регулярном чемпионате.

    Причем с реализацией у команды складывается не слишком оптимистично. В 14 поединках чемпионата удалось отличиться лишь 17 раз.

    В своем предыдущем матче команда выиграла в серии пенальти. «Росарио Сентраль» в полуфинале таким образом справился с «Ривер Плейтом».

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    Поединки с «Платенсе» для команды складываются сложно. Из четырех очных встреч соперники по разу огорчили друг друга.

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Росарио Сентраль» постарается найти свои шансы у ворот соперника.

    «Платенсе»

    Эта команда регулярный чемпионат также провела успешно. «Платенсе» занял четвертое место в таблице.

    Причем в 14 поединках команда сумела отличиться лишь 13 голами. А вот оборона дала результативный сбой 16 раз.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. «Платенсе» в серии послематчевых пенальти переиграл «Годой Крус».

    Причем и до того команда выиграла таким же образом. Так что умение пробивать пенальти уже пригодилось, да и вполне может оказаться нужным в финале.

    Наверняка «Платенсе» не будет лишь отсиживаться в обороне. Свои шансы у ворот соперника номинальные гости уж точно создадут.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Росарио Сентраль» предлагают — 2.56.

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    На викторию «Платенсе» дают — 3.05, ничья оценена — в 2.95.

    «Росарио Сентраль» явно намеревается найти бреши в оборонительных порядках гостей, и уж точно будет активен в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Росарио Сентраль». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.56. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.95.

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    «Росарио Сентраль» — «Платенсе»: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Росарио Сентраль» обыграть «Платенсе»?
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