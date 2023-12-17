«Росарио Сентраль» сыграет на своем поле с «Платенсе» в рамках финала плей-офф Кубка Профессиональной лиги Аргентины. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 03:00 мск. «Росарио Сентраль» — «Платенсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Росарио Сентраль»

Эта команда нынешний сезон проводит весьма неплохо. «Росарио Сентраль» занял 4 месте в регулярном чемпионате.

Причем с реализацией у команды складывается не слишком оптимистично. В 14 поединках чемпионата удалось отличиться лишь 17 раз.

В своем предыдущем матче команда выиграла в серии пенальти. «Росарио Сентраль» в полуфинале таким образом справился с «Ривер Плейтом».

Все прогнозы на футбол

Поединки с «Платенсе» для команды складываются сложно. Из четырех очных встреч соперники по разу огорчили друг друга.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Росарио Сентраль» постарается найти свои шансы у ворот соперника.

«Платенсе»

Эта команда регулярный чемпионат также провела успешно. «Платенсе» занял четвертое место в таблице.

Причем в 14 поединках команда сумела отличиться лишь 13 голами. А вот оборона дала результативный сбой 16 раз.

Свой последний поединок команда провела удачно. «Платенсе» в серии послематчевых пенальти переиграл «Годой Крус».

Причем и до того команда выиграла таким же образом. Так что умение пробивать пенальти уже пригодилось, да и вполне может оказаться нужным в финале.

Наверняка «Платенсе» не будет лишь отсиживаться в обороне. Свои шансы у ворот соперника номинальные гости уж точно создадут.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Росарио Сентраль» предлагают — 2.56.

На викторию «Платенсе» дают — 3.05, ничья оценена — в 2.95.

«Росарио Сентраль» явно намеревается найти бреши в оборонительных порядках гостей, и уж точно будет активен в атаке .

Наш прогноз — Победа «Росарио Сентраль». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.56. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.95.