«Милан»
«Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А после 15 сыгранных матчей, в которых набрал 29 очков.
Ранее на этой неделе «россонери» одержали волевую победу над «Ньюкаслом» (2:1), благодаря чем заняли третьем место в своей группе Лиги чемпионов и квалифицировались в Лигу Европу.
Коэффициенты матча Милан — Монца
Надо признать, что команда Стефано Пиоли удивила, совершив камбэк на поле «сорок». После первого тайма ситуация выглядела безнадежной, но две шикарные атаки и невероятная игра французского вратаря Майка Меньяна продлили «Милану» еврокампанию.
При этом в Серии А «Милан» за предыдущие полтора месяца выиграл лишь два матча из семи. В минувшую субботу «россонери» уступили на выезде «Аталанте» со счетом 2:3, пропустив третий мяч уже компенсированное время.
«Милан» забил лишь 11 мячей в семи предыдущих матчах чемпионата Италии на своем поле.
«Монца»
«Монца» находится на девятой строчке, набрав в 15 турах 21 очко.
«Монца» потерпела лишь одно поражение в шести предыдущих матчах. При этом в трех случаях на этом отрезке была зафиксирована ничья, во всех случаях — 1:1.
Более того, с таким счетом в этом сезоне завершились уже пять матчей с участием клуба из пригорода Милана.
Ранее в декабре команда Раффаэле Палладино уступила на своем поле «Ювентусу» (1:2) и одержала победу над «Дженоа» (1:0).
«Монца» пропустила девять мячей в семи гостевых матчах Серии А.
Прогноз и ставка
На «Милан» в этом матче можно поставить за 1.63, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Монцы» — за 5.30.
В прошлом сезоне «Милан» дважды обыграл «Монцу» — 4:1 дома и 1:0 на выезде. Скорее всего, «россонери» снова поставят на место дерзких гостей.
Команда Пиоли сейчас на эмоциональном подъеме после успешного визита в Англию. Этот момент нельзя не учитывать.
Ставка — победа «Милана» + тотал больше 1,5 за 1.95.
Также можно рассмотреть смелую ставку на голы «Милана» в обоих таймах за 2.49.