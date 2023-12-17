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    «Милан» и «Монца» сыграют вничью?

    «Милан» — «Монца». Ставка (к. 2.49) и прогноз на чемпионат Италии 17 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Монца»
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    Оливье Жиру
    «Милан» сыграет на своем поле против «Монцы» в 16-м туре чемпионата Италии. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 14:30 мск. «Милан» — «Монца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Декабря 2023 года
    Милан
  • Милан
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    «Милан»

    «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А после 15 сыгранных матчей, в которых набрал 29 очков.

    Ранее на этой неделе «россонери» одержали волевую победу над «Ньюкаслом» (2:1), благодаря чем заняли третьем место в своей группе Лиги чемпионов и квалифицировались в Лигу Европу.

    Коэффициенты матча Милан — Монца

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    Надо признать, что команда Стефано Пиоли удивила, совершив камбэк на поле «сорок». После первого тайма ситуация выглядела безнадежной, но две шикарные атаки и невероятная игра французского вратаря Майка Меньяна продлили «Милану» еврокампанию.

    При этом в Серии А «Милан» за предыдущие полтора месяца выиграл лишь два матча из семи. В минувшую субботу «россонери» уступили на выезде «Аталанте» со счетом 2:3, пропустив третий мяч уже компенсированное время.

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    • «Милан» забил лишь 11 мячей в семи предыдущих матчах чемпионата Италии на своем поле.

    «Монца»

    «Монца» находится на девятой строчке, набрав в 15 турах 21 очко.

    «Монца» потерпела лишь одно поражение в шести предыдущих матчах. При этом в трех случаях на этом отрезке была зафиксирована ничья, во всех случаях — 1:1.

    Более того, с таким счетом в этом сезоне завершились уже пять матчей с участием клуба из пригорода Милана.

    Все прогнозы на Серию А

    Ранее в декабре команда Раффаэле Палладино уступила на своем поле «Ювентусу» (1:2) и одержала победу над «Дженоа» (1:0).

    «Монца» пропустила девять мячей в семи гостевых матчах Серии А.

    Прогноз и ставка

    На «Милан» в этом матче можно поставить за 1.63, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Монцы» — за 5.30.

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    В прошлом сезоне «Милан» дважды обыграл «Монцу» — 4:1 дома и 1:0 на выезде. Скорее всего, «россонери» снова поставят на место дерзких гостей.

    Команда Пиоли сейчас на эмоциональном подъеме после успешного визита в Англию. Этот момент нельзя не учитывать.

    Ставка — победа «Милана» + тотал больше 1,5 за 1.95.

    Также можно рассмотреть смелую ставку на голы «Милана» в обоих таймах за 2.49.

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    «Милан» — «Монца»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на футбол. «Милан» и «Монца» сыграют вничью?
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