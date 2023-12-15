«Осасуна» — «Райо Вальекано». Матч пройдет в рамках 17-го тура испанской Примеры 15 декабря, начало — 23:00 (мск). «Осасуна» — «Райо Вальекано»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Осасуна»

Команда в нынешнем сезоне также не блистает. Текущее 14-е место вряд ли назовешь успехом, хоть отрыв от зоны вылета составляет 6 очков.

В плане реализации у команды относительный порядок. В 16 поединках Примеры игроки «Осасуны» сумели отличиться 18 забитыми мячами.

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В минувшем туре Примеры команда добыла один зачетный пункт. «Осасуна» на выезде довольствовалась мировым исходом в матче с «Кадисом» (1:1).

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Вот только не побеждает команда уже полтора месяца. На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в шесть поединков во всех турнирах, так что с такой формой ему будет непросто взять три очка.

«Райо Вальекано»

После 16-ти матчей «Райо Вальекано» пока располагается на 10-м месте с 20 очками и показывает довольно привлекательный футбол, которому не изменяет даже после ухода Андони Ираола.

Но в последнее время подопечные Франа Родригеса испытывают некий спад и не знают побед на протяжении уже шести туров. За это время команда сыграла три раза вничью и три раза уступила.

Правда, в предпоследнем матче мадридцы сумели выиграть, но случилось это во втором раунде Кубка Испании против представителя низших дивизионов «Йеклано» (2:0).

Этот успех остается единственным в шести последних поединках во всех турнирах, поэтому коллективу будет непросто взять три очка, пусть даже соперник и идет среди аутсайдеров.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Райо Вальекано» коэффициент на победу которого равен 1,72. Успех «Осасуны» оценивается в 2,10, ничья — в 3,25.

В шести последних матчах во всех турнирах хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,02.

Еще один вариант ставки — ничья за 3,25, ведь в трех из четырех последних матчей «Осасуны» был реализован именно такой сценарий.