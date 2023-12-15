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    Вернется ли «Осасуна» к победам?

    «Осасуна» — «Райо Вальекано». Ставка (к. 2.02) и прогноз на чемпионат Испании 15 декабря 2023 года

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    «Осасуна» идет на 10-м месте
    «Осасуна» — «Райо Вальекано». Матч пройдет в рамках 17-го тура испанской Примеры 15 декабря, начало — 23:00 (мск). «Осасуна» — «Райо Вальекано»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Декабря 2023 года
    Осасуна
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    •  Осасуна 23:00 Райо Вальекано Райо Вальекано
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    «Осасуна»

    Команда в нынешнем сезоне также не блистает. Текущее 14-е место вряд ли назовешь успехом, хоть отрыв от зоны вылета составляет 6 очков.

    В плане реализации у команды относительный порядок. В 16 поединках Примеры игроки «Осасуны» сумели отличиться 18 забитыми мячами.

    Коэффициенты матча Осасуна — Райо Вальекано

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    В минувшем туре Примеры команда добыла один зачетный пункт. «Осасуна» на выезде довольствовалась мировым исходом в матче с «Кадисом» (1:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Вот только не побеждает команда уже полтора месяца. На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в шесть поединков во всех турнирах, так что с такой формой ему будет непросто взять три очка.

    «Райо Вальекано»

    После 16-ти матчей «Райо Вальекано» пока располагается на 10-м месте с 20 очками и показывает довольно привлекательный футбол, которому не изменяет даже после ухода Андони Ираола.

    Но в последнее время подопечные Франа Родригеса испытывают некий спад и не знают побед на протяжении уже шести туров. За это время команда сыграла три раза вничью и три раза уступила.

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    • Правда, в предпоследнем матче мадридцы сумели выиграть, но случилось это во втором раунде Кубка Испании против представителя низших дивизионов «Йеклано» (2:0).

    Этот успех остается единственным в шести последних поединках во всех турнирах, поэтому коллективу будет непросто взять три очка, пусть даже соперник и идет среди аутсайдеров.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Райо Вальекано» коэффициент на победу которого равен 1,72. Успех «Осасуны» оценивается в 2,10, ничья — в 3,25.

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    В шести последних матчах во всех турнирах хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,02.

    Еще один вариант ставки — ничья за 3,25, ведь в трех из четырех последних матчей «Осасуны» был реализован именно такой сценарий.

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    «Осасуна» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 15.12.2023. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Осасуна» к победам?
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