«Осасуна»
Команда в нынешнем сезоне также не блистает. Текущее 14-е место вряд ли назовешь успехом, хоть отрыв от зоны вылета составляет 6 очков.
В плане реализации у команды относительный порядок. В 16 поединках Примеры игроки «Осасуны» сумели отличиться 18 забитыми мячами.
Коэффициенты матча Осасуна — Райо Вальекано
В минувшем туре Примеры команда добыла один зачетный пункт. «Осасуна» на выезде довольствовалась мировым исходом в матче с «Кадисом» (1:1).
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Вот только не побеждает команда уже полтора месяца. На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в шесть поединков во всех турнирах, так что с такой формой ему будет непросто взять три очка.
«Райо Вальекано»
После 16-ти матчей «Райо Вальекано» пока располагается на 10-м месте с 20 очками и показывает довольно привлекательный футбол, которому не изменяет даже после ухода Андони Ираола.
Но в последнее время подопечные Франа Родригеса испытывают некий спад и не знают побед на протяжении уже шести туров. За это время команда сыграла три раза вничью и три раза уступила.
Правда, в предпоследнем матче мадридцы сумели выиграть, но случилось это во втором раунде Кубка Испании против представителя низших дивизионов «Йеклано» (2:0).
Этот успех остается единственным в шести последних поединках во всех турнирах, поэтому коллективу будет непросто взять три очка, пусть даже соперник и идет среди аутсайдеров.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Райо Вальекано» коэффициент на победу которого равен 1,72. Успех «Осасуны» оценивается в 2,10, ничья — в 3,25.
В шести последних матчах во всех турнирах хозяев забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,02.
Еще один вариант ставки — ничья за 3,25, ведь в трех из четырех последних матчей «Осасуны» был реализован именно такой сценарий.