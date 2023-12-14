Пражская «Славия» на своем поле примет швейцарский «Серветт» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится 14 декабря и начнется в 20:45 по мск. «Славия» Прага — «Серветт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Славия» Прага

С 12 зачетными пунктами «Спарта» идет во главе своего квартета. От второй строки она оторвалась на два пункта, а от третьей — аж на семь.

Пражский коллектив на этой стадии Лиги Европы потерпел только одно поражение, уступив в Риме «Роме» со счетом 0:2. Остальные же четыре игры он выиграл.

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«Лоскутные» взяли реванш дома у римлян 2:0, одолели на выезде своего предстоящего оппонента 2:0 и дважды обыграли молдавский «Шериф» — 6:0 и 3:2.

Все прогнозы на футбол

Накануне этого поединка «Славия» выиграла матч чемпионата Чехии, где идет на второй позиции. Сейчас же у нее 6-матчевая беспроигрышная серия, в которой было пять викторий.

«Серветт»

«Серветт» уже точно завершит групповую стадию на третьей позиции и переместится в Лигу конференций. В пяти играх он набрал пять баллов.

Швейцарский коллектив начал этот розыгрыш группового этапа ЛЕ с двух сухих поражений подряд, поочередно уступив дома «Славии» 0:2 и на выезде «Роме» 0:4.

Календарь и таблица Лиги Европы

Затем «гранатовые» набрали четыре пункта в играх с молдавским «Шерифом», сыграв на выезде вничью 1:1 и выиграв на своем поле 2:1. В прошлом туре они поделили очки в родных стенах с римлянами 1:1.

В чемпионате Швейцарии «Серветт» идет в том-4, уступая лидеру пять баллов. К этой же игре он подходит с 12-матчевой беспроигрышной серией, в которой семь встреч выиграл.

Между собой эти клубы провели пять очных встреч, три из которых выиграла «Славия», один поединок победителя не выявил и раз сильнее оказался «Серветт».

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Славии» предлагают — 1.40.

На викторию «Серветта» дают — 9.00, ничья оценена — в 5.27.

Обе команды уже не имеют турнирной мотивации, поэтому должны сыграть в открытый и интересный футбол с изобилием забитых мячей.

Плюс с этому, рискнем поставить с форой на гостей, которые набрали прекрасный ход и уже давно не проигрывают.