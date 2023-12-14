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    Продлит ли «Серветт» свою удачную серию?

    «Славия» Прага — «Серветт». Прогноз и ставка (к. 1.80) на футбол 14 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Славия» Прага — «Серветт»
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    «Серветт»
    Пражская «Славия» на своем поле примет швейцарский «Серветт» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится 14 декабря и начнется в 20:45 по мск. «Славия» Прага — «Серветт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 14 Декабря 2023 года
    Славия П
  • Прага
    •  Славия П 20:45 Серветт Серветт
  • Лига Европы. Группа G
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    «Славия» Прага

    С 12 зачетными пунктами «Спарта» идет во главе своего квартета. От второй строки она оторвалась на два пункта, а от третьей — аж на семь.

    Пражский коллектив на этой стадии Лиги Европы потерпел только одно поражение, уступив в Риме «Роме» со счетом 0:2. Остальные же четыре игры он выиграл.

    Коэффициенты матча Славия П — Серветт

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    «Лоскутные» взяли реванш дома у римлян 2:0, одолели на выезде своего предстоящего оппонента 2:0 и дважды обыграли молдавский «Шериф» — 6:0 и 3:2.

    Все прогнозы на футбол

    Накануне этого поединка «Славия» выиграла матч чемпионата Чехии, где идет на второй позиции. Сейчас же у нее 6-матчевая беспроигрышная серия, в которой было пять викторий.

    «Серветт»

    «Серветт» уже точно завершит групповую стадию на третьей позиции и переместится в Лигу конференций. В пяти играх он набрал пять баллов.

    Швейцарский коллектив начал этот розыгрыш группового этапа ЛЕ с двух сухих поражений подряд, поочередно уступив дома «Славии» 0:2 и на выезде «Роме» 0:4.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Затем «гранатовые» набрали четыре пункта в играх с молдавским «Шерифом», сыграв на выезде вничью 1:1 и выиграв на своем поле 2:1. В прошлом туре они поделили очки в родных стенах с римлянами 1:1.

    В чемпионате Швейцарии «Серветт» идет в том-4, уступая лидеру пять баллов. К этой же игре он подходит с 12-матчевой беспроигрышной серией, в которой семь встреч выиграл.

    Между собой эти клубы провели пять очных встреч, три из которых выиграла «Славия», один поединок победителя не выявил и раз сильнее оказался «Серветт».

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Славии» предлагают — 1.40.

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    На викторию «Серветта» дают — 9.00, ничья оценена — в 5.27.

    Обе команды уже не имеют турнирной мотивации, поэтому должны сыграть в открытый и интересный футбол с изобилием забитых мячей.

    Плюс с этому, рискнем поставить с форой на гостей, которые набрали прекрасный ход и уже давно не проигрывают.

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    «Славия» Прага — «Серветт»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Серветт» свою удачную серию?
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