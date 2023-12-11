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    Сумеет ли «Болтон» забраться на вершину?

    «Портсмут» — «Болтон». Ставка (к. 2.97) и прогноз на футбол, 1 лига, 11 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Портсмут» — «Болтон»
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    Дион Чарльз
    «Портсмут» сыграет на своем поле с «Болтоном » в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 23:00 мск. «Портсмут» — «Болтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Первая лига 11 Декабря 2023 года
    Портсмут
  • Англия. Первая лига
    •  Портсмут 23:00 Болтон Уондерерс Болтон Уондерерс
  • Англия. Первая лига
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    «Портсмут»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за подъем в Чемпионшип. «Портсмут» находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем в 19 матчах чемпионата команда проиграла лишь однажды. А вот побеждает «Помпея» исправно: 12 викторий.

    В минувшем туре чемпионата «Портсмут» снова победил. На выезде команда отправила три безответных мяча в ворота «Нортхэмптона».

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    Правда, не так «Портсмут» умудрился разгромно проиграть в родных стенах «Блэкпулу» (0:4). Тем не менее, на матч с «Болтоном» у «помпеи» будет особый настрой.

    И уж наверняка хозяева постараются оторваться от главного преследователя. Да и вообще, команда относительно неплохо обороняется.

    «Болтон»

    Эта команда в нынешнем сезоне также бьется за повышение в классе. Сейчас «Болтон» второй, но лишь на три пункта отстает от «помпеи».

    В плане реализации у команды полнейший порядок. В 15 поединках чемпионата игроки «Болтона» забили 37 мячей.

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    • В минувшем туре чемпионата команда добыла один зачетный пункт. «Болтон» не сумел переиграть «Оксфорд Юнайтед» (0:0).

    После того команда добыла две победы в кубковых поединках. Однако главной целью все же остается выход в Чемпионшип.

    Наверняка «Болтон» сыграет на своих козырях. Гости будут полагаться на квалификацию своей главной ударной силы Диона Чарльза.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Портсмута» предлагают — 2.34.

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    На викторию «Болтона» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.40.

    Гости выглядят сильнее, к тому же имеют достаточно квалифицированный подбор атакующих исполнителей.

    Наш прогноз — Победа «Болтона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.97. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.

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    «Портсмут» — «Болтон»: прогноз, ставка (2.97), статистика, коэффициенты матча 11.12.2023. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Болтон» забраться на вершину?
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