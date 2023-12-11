«Портсмут»
Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за подъем в Чемпионшип. «Портсмут» находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем в 19 матчах чемпионата команда проиграла лишь однажды. А вот побеждает «Помпея» исправно: 12 викторий.
В минувшем туре чемпионата «Портсмут» снова победил. На выезде команда отправила три безответных мяча в ворота «Нортхэмптона».
Правда, не так «Портсмут» умудрился разгромно проиграть в родных стенах «Блэкпулу» (0:4). Тем не менее, на матч с «Болтоном» у «помпеи» будет особый настрой.
И уж наверняка хозяева постараются оторваться от главного преследователя. Да и вообще, команда относительно неплохо обороняется.
«Болтон»
Эта команда в нынешнем сезоне также бьется за повышение в классе. Сейчас «Болтон» второй, но лишь на три пункта отстает от «помпеи».
В плане реализации у команды полнейший порядок. В 15 поединках чемпионата игроки «Болтона» забили 37 мячей.
В минувшем туре чемпионата команда добыла один зачетный пункт. «Болтон» не сумел переиграть «Оксфорд Юнайтед» (0:0).
После того команда добыла две победы в кубковых поединках. Однако главной целью все же остается выход в Чемпионшип.
Наверняка «Болтон» сыграет на своих козырях. Гости будут полагаться на квалификацию своей главной ударной силы Диона Чарльза.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Портсмута» предлагают — 2.34.
На викторию «Болтона» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.40.
Гости выглядят сильнее, к тому же
Наш прогноз — Победа «Болтона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.97. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.