«Портсмут» сыграет на своем поле с «Болтоном » в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 23:00 мск. «Портсмут» — «Болтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Портсмут»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за подъем в Чемпионшип. «Портсмут» находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем в 19 матчах чемпионата команда проиграла лишь однажды. А вот побеждает «Помпея» исправно: 12 викторий.

В минувшем туре чемпионата «Портсмут» снова победил. На выезде команда отправила три безответных мяча в ворота «Нортхэмптона».

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Правда, не так «Портсмут» умудрился разгромно проиграть в родных стенах «Блэкпулу» (0:4). Тем не менее, на матч с «Болтоном» у «помпеи» будет особый настрой.

И уж наверняка хозяева постараются оторваться от главного преследователя. Да и вообще, команда относительно неплохо обороняется.

«Болтон»

Эта команда в нынешнем сезоне также бьется за повышение в классе. Сейчас «Болтон» второй, но лишь на три пункта отстает от «помпеи».

В плане реализации у команды полнейший порядок. В 15 поединках чемпионата игроки «Болтона» забили 37 мячей.

В минувшем туре чемпионата команда добыла один зачетный пункт. «Болтон» не сумел переиграть «Оксфорд Юнайтед» (0:0).

После того команда добыла две победы в кубковых поединках. Однако главной целью все же остается выход в Чемпионшип.

Наверняка «Болтон» сыграет на своих козырях. Гости будут полагаться на квалификацию своей главной ударной силы Диона Чарльза.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Портсмута» предлагают — 2.34.

На викторию «Болтона» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.40.

Гости выглядят сильнее, к тому же имеют достаточно квалифицированный подбор атакующих исполнителей .

Наш прогноз — Победа «Болтона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.97. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.