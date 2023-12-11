ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Борнмут»В поисках нового дна. «Борнмут» опозорил «МЮ» на «Олд Траффорд» Квинси Промес после своего голаМорозная победа без Абаскаля. «Спартак» разбил «Крылья» и завершил год на мажорной ноте «Жирона» Мечта о Лиге чемпионов и богатые владельцы. Как далеко может зайти «Жирона»?
  • 09:07
    • «Лейкерс» выиграли у «Индианы» в финале Внутрисезонного турнира НБА
  • 08:07
    • «Вашингтон» победил «Нью-Йорк Рейнджерс», Овечкин не отметился результативными действиями
  • 00:40
    • «Интер» легко обыграл «Удинезе»
  • 22:48
    • Дортмундская «Боруссия» уступила дома «Лейпцигу»
  • 22:37
    • «Реал Сосьедад» разгромил в гостях «Вильярреал»
  • 22:27
    • Лидер АПЛ «Арсенал» уступил в гостях «Астон Вилле»
  • 22:04
    • Голевой пас Миранчука помог «Аталанте» одержать победу над «Миланом»
    Все новости спорта

    «Морейренсе» снова наберет очки?

    «Жил Висенте» — «Морейренсе». Ставки (к. 2.46) и прогноз на чемпионат Португалии 11 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Жил Висенте» — «Морейренсе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Морейренсе»
    В 13-м туре чемпионата Португалии «Жил Висенте» примет «Морейренсе». Встреча состоится 11 декабря в 23:15 мск. «Жил Висенте» — «Морейренсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 11 Декабря 2023 года
    Жил Висенте
  • Барселуш
    •  Жил Висенте 23:15 Морейренсе Морейренсе
  • Морейра-де-Конегуш
    •

    «Жил Висенте»

    Клуб находится у зоны вылета с 11 набранными баллами, при этом от нее он оторвался всего на 2 пункта.

    Последние туры хозяева не побеждают. К примеру, в пяти прошедших матчах «Жил Висенте» потерпел 3 поражения и дважды сыграл вничью.

    Коэффициенты матча Жил Висенте — Морейренсе

    1X2Новым игрокам
  • 2.803.502.45Бонус$9500
    •

    Из последних результатов отметим поражение от «Фамаликана» 1:3 и «Спортинга» с тем же счетом, а также ничью с «Риу Аве» 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    Всего в сезоне чемпионата Португалии «Жил Висенте» выиграл 3 раза, дважды сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

    «Морейренсе»

    Турнирное положение гостей можно оценивать как положительное. Клуб идет на 6-м месте в 7 очках от зоны еврокубков. На его счету 21 пункт.

    В прошлом туре «Морейренсе» добился нулевой ничьи с «Бенфикой». До этого было три победы подряд с минимальным результатом.

  • Копа Америка 2024: Прощальная гастроль Аргентины, неопределенность Бразилии, шанс США
  • Изучаем результаты жеребьевки группового этапа Кубка Америки, который пройдет в США и Мексике
  • 08/12/2023

    • Команда одолела «Ароку», «Виторию Гимарайнш» и «Эштрелу». Отметим, что «Морейренсе» не проигрывает в турнире на протяжении семи туров подряд.

    Также команда выиграла 3 последних выездных поединка и сделала это всухую.

    Прогноз и ставка

    2.90 и 2.46 — явных фаворитов здесь нет, но «Морейренсе» имеет небольшой перевес.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Гости идут на хорошей серии. Последний матч с «Бенфикой» показал, что они в хорошей форме и способны отобрать очки даже у гранда.

    Вдобавок стоит отметить удачную игру команды в обороне, которая отыграла на ноль в 5 из 6 матчей чемпионата. Можно поставить на победу «Морейренсе».

    Также стоит рискнуть и взять вариант с сухой победой гостей за 4.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Факел — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Ницца — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Паке — Бюрель
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Сочи — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эвертон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Монца — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Клермон — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Мец — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Страсбург — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Штутгарт — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Жил Висенте» — «Морейренсе»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 11.12.2023. Прогнозы на футбол. «Морейренсе» снова наберет очки?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры