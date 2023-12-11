В 13-м туре чемпионата Португалии «Жил Висенте» примет «Морейренсе». Встреча состоится 11 декабря в 23:15 мск. «Жил Висенте» — «Морейренсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Жил Висенте»

Клуб находится у зоны вылета с 11 набранными баллами, при этом от нее он оторвался всего на 2 пункта.

Последние туры хозяева не побеждают. К примеру, в пяти прошедших матчах «Жил Висенте» потерпел 3 поражения и дважды сыграл вничью.

Коэффициенты матча Жил Висенте — Морейренсе 1X2Новым игрокам 2.803.502.45Бонус$9500

Из последних результатов отметим поражение от «Фамаликана» 1:3 и «Спортинга» с тем же счетом, а также ничью с «Риу Аве» 1:1.

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Всего в сезоне чемпионата Португалии «Жил Висенте» выиграл 3 раза, дважды сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

«Морейренсе»

Турнирное положение гостей можно оценивать как положительное. Клуб идет на 6-м месте в 7 очках от зоны еврокубков. На его счету 21 пункт.

В прошлом туре «Морейренсе» добился нулевой ничьи с «Бенфикой». До этого было три победы подряд с минимальным результатом.

Команда одолела «Ароку», «Виторию Гимарайнш» и «Эштрелу». Отметим, что «Морейренсе» не проигрывает в турнире на протяжении семи туров подряд.

Также команда выиграла 3 последних выездных поединка и сделала это всухую.

Прогноз и ставка

2.90 и 2.46 — явных фаворитов здесь нет, но «Морейренсе» имеет небольшой перевес.

Гости идут на хорошей серии. Последний матч с «Бенфикой» показал, что они в хорошей форме и способны отобрать очки даже у гранда.

Вдобавок стоит отметить удачную игру команды в обороне, которая отыграла на ноль в 5 из 6 матчей чемпионата. Можно поставить на победу «Морейренсе».

Также стоит рискнуть и взять вариант с сухой победой гостей за 4.00.