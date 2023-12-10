«Салернитана»
Эта команда нынешний сезон проводит провально. «Салернитана» находится на самом дне турнирной таблицы.
С реализацией у команды имеются значительные трудности. В 14 поединках чемпионата забито всего 10 мячей.
Коэффициенты матча Салернитана — Болонья
В предыдущем туре команда снова потерпела поражение. На выезде «Салернитана» пропустила три безответных мяча от «Фиорентины».
Да и выиграла «Салернитана» лишь в одном матче чемпионата. Причем из 14 сыгранных поединков проиграно 8.
Хозяевам срочно нужно набирать очки. Вот только непонятно, за счет чего клуб из Салерно разживется искомыми баллами.
«Болонья»
Эта команда в нынешнем сезоне показывает интересные результаты. «Болонья» сейчас пребывает на 7 месте, сражаясь за выход в еврокубки.
Интересно, что в 14 своих поединках «Болонья» 7 раз сыграла вничью. Зато проиграно всего лишь две встречи.
Свой последний поединок команда провела не столь продуктивно. «Болонья» подписала мировое соглашение с «Лечче» (1:1).
До того команда переиграла крепкий «Торино» (2:0). А вот с «Фиорентиной» вышло не столь успешно — поражение 1:2.
Наверняка «Болонья» будет активно атаковать. Забивать в составе гостей есть кому. Например, Джошуа Зиркзее, отличившемуся уже 5 раз в нынешнем чемпионате.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Болоньи» предлагают — 2.15.
На викторию «Салернитаны» дают — 3.83, ничья оценена — в 3.46.
«Болонья»
Наш прогноз — Победа «Болоньи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.46.