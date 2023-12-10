ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиКопа Америка 2024: Прощальная гастроль Аргентины, неопределенность Бразилии, шанс США Столичное дерби на «Мегаспорт Арене»Безумие на «Мегаспорт Арене», дерби Дальнего Востока, серии «Торпедо» и «Салавата Юлаева» Конор Макгрегор5 главных любимчиков Даны Уайта
    Все новости спорта

    «Болонья» снимет скальп с аутсайдера

    «Салернитана» — «Болонья». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Серия А, 10 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Салернитана Прогнозы на Болонью Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Болонья»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Болонья»
    «Салернитана» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 20:00 мск. «Салернитана» — «Болонья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 10 Декабря 2023 года
    Салернитана
  • Салерно
    •  Салернитана 20:00 Болонья Болонья
  • Болонья
    •

    «Салернитана»

    Эта команда нынешний сезон проводит провально. «Салернитана» находится на самом дне турнирной таблицы.

    С реализацией у команды имеются значительные трудности. В 14 поединках чемпионата забито всего 10 мячей.

    Коэффициенты матча Салернитана — Болонья

    1X2Новым игрокам
  • 3.953.402.05Бонус$9500
    •

    В предыдущем туре команда снова потерпела поражение. На выезде «Салернитана» пропустила три безответных мяча от «Фиорентины».

    Все прогнозы на Серию А

    Да и выиграла «Салернитана» лишь в одном матче чемпионата. Причем из 14 сыгранных поединков проиграно 8.

    Хозяевам срочно нужно набирать очки. Вот только непонятно, за счет чего клуб из Салерно разживется искомыми баллами.

    «Болонья»

    Эта команда в нынешнем сезоне показывает интересные результаты. «Болонья» сейчас пребывает на 7 месте, сражаясь за выход в еврокубки.

    Интересно, что в 14 своих поединках «Болонья» 7 раз сыграла вничью. Зато проиграно всего лишь две встречи.

  • Серия А. «Интер» сохранил лидерство
  • Итоги 14-го тура чемпионата Италии по футболу
  • 05/12/2023

    • Свой последний поединок команда провела не столь продуктивно. «Болонья» подписала мировое соглашение с «Лечче» (1:1).

    До того команда переиграла крепкий «Торино» (2:0). А вот с «Фиорентиной» вышло не столь успешно — поражение 1:2.

    Наверняка «Болонья» будет активно атаковать. Забивать в составе гостей есть кому. Например, Джошуа Зиркзее, отличившемуся уже 5 раз в нынешнем чемпионате.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Болоньи» предлагают — 2.15.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Салернитаны» дают — 3.83, ничья оценена — в 3.46.

    «Болонья» выглядит куда сильнее соперника, который к тому же слишком часто пропускает в свои ворота.

    Наш прогноз — Победа «Болоньи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.46.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Алавес — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Верона — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Унион — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.17
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Вердер — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Брайтон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Салернитана» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 10.12.2023. Прогнозы на футбол. «Болонья» снимет скальп с аутсайдера
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры