«Салернитана» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 20:00 мск. «Салернитана» — «Болонья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Салернитана»

Эта команда нынешний сезон проводит провально. «Салернитана» находится на самом дне турнирной таблицы.

С реализацией у команды имеются значительные трудности. В 14 поединках чемпионата забито всего 10 мячей.

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В предыдущем туре команда снова потерпела поражение. На выезде «Салернитана» пропустила три безответных мяча от «Фиорентины».

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Да и выиграла «Салернитана» лишь в одном матче чемпионата. Причем из 14 сыгранных поединков проиграно 8.

Хозяевам срочно нужно набирать очки. Вот только непонятно, за счет чего клуб из Салерно разживется искомыми баллами.

«Болонья»

Эта команда в нынешнем сезоне показывает интересные результаты. «Болонья» сейчас пребывает на 7 месте, сражаясь за выход в еврокубки.

Интересно, что в 14 своих поединках «Болонья» 7 раз сыграла вничью. Зато проиграно всего лишь две встречи.

Свой последний поединок команда провела не столь продуктивно. «Болонья» подписала мировое соглашение с «Лечче» (1:1).

До того команда переиграла крепкий «Торино» (2:0). А вот с «Фиорентиной» вышло не столь успешно — поражение 1:2.

Наверняка «Болонья» будет активно атаковать. Забивать в составе гостей есть кому. Например, Джошуа Зиркзее, отличившемуся уже 5 раз в нынешнем чемпионате.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Болоньи» предлагают — 2.15.

На викторию «Салернитаны» дают — 3.83, ничья оценена — в 3.46.

«Болонья» выглядит куда сильнее соперника , который к тому же слишком часто пропускает в свои ворота.

Наш прогноз — Победа «Болоньи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.46.