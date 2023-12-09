Амстердамский «Аякс» на своем поле примет «Спарту» из Роттердама в 15-м туре нидерландской Эредивизии. Матч состоится 9 декабря и начнется в 20:45 по мск. «Аякс» — «Спарта» Роттердам: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аякс»

«Аякс» с 21 зачетным пунктом идет шестым в таблице Эредивизии. От пятой строки он отстает всего на балла, а вот топ-4 он проигрывает значительно.

«Божьи сыновья» в 14 проведенных матчах первенства шесть раз побеждали, пять раз уступали, а также трижды играли вничью. Забили они 31 мяч, а пропустили на четыре меньше.

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Амстердамский коллектив в рамках чемпионата Нидерландов не уступает вот уже на протяжении шести встреч. В этот период он добился пяти викторий и раз сыграл вничью.

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На своей арене в текущем чемпионате «Аякс» выиграл четыре поединка из шести проведенных и дважды уходил с поля поверженным.

«Спарта» Роттердам

«Спарта» имеет на своем счету такое же количество набранных баллов, но разместилась на строку ниже из-за дополнительных показателей.

Коллектив из Роттердама также выиграл шесть встреч из 14 проведенных, три матча свел еще вничью и потерпел пять поражений, разница мячей составляет 19:18.

В отрезке пяти последних встреч в рамках первенства команда дважды уступала и три поединка она выиграла. В прошлом туре был повержен «Хераклес» со счетом 1:0.

Вне родных стен в текущем розыгрыше Эредивизии «Спарта» отпраздновала четыре виктории в семи встречах, дважды терпела фиаско и раз сыграла вничью.

«Аякс» выиграл у «Спарты» в 13 последних очных противостояниях. В прошлогоднем чемпионате амстердамцы победили 4:0 и 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Аякса» — 1.37, победа «Спарты» — 7.50, ничья — 5.35.

Прогнозируем, что «Аякс» вновь обыграет такого удобного для себя соперника. И не исключаем, что виктория будет уверенной.

И также ставим еще на то, что хозяева смогут забить в каждом из таймов.