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    «Аякс» продолжит подъем по таблице

    «Аякс» — «Спарта» Роттердам. Прогноз и ставка (к. 2.00) на футбол 9 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Спарта» Роттердам
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    «Аякс»
    Амстердамский «Аякс» на своем поле примет «Спарту» из Роттердама в 15-м туре нидерландской Эредивизии. Матч состоится 9 декабря и начнется в 20:45 по мск. «Аякс» — «Спарта» Роттердам: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 09 Декабря 2023 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 20:45 Спарта Роттердам Спарта Роттердам
  • Роттердам
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    «Аякс»

    «Аякс» с 21 зачетным пунктом идет шестым в таблице Эредивизии. От пятой строки он отстает всего на балла, а вот топ-4 он проигрывает значительно.

    «Божьи сыновья» в 14 проведенных матчах первенства шесть раз побеждали, пять раз уступали, а также трижды играли вничью. Забили они 31 мяч, а пропустили на четыре меньше.

    Коэффициенты матча Аякс — Спарта Роттердам

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    Амстердамский коллектив в рамках чемпионата Нидерландов не уступает вот уже на протяжении шести встреч. В этот период он добился пяти викторий и раз сыграл вничью.

    Все прогнозы на футбол

    На своей арене в текущем чемпионате «Аякс» выиграл четыре поединка из шести проведенных и дважды уходил с поля поверженным.

    «Спарта» Роттердам

    «Спарта» имеет на своем счету такое же количество набранных баллов, но разместилась на строку ниже из-за дополнительных показателей.

    Коллектив из Роттердама также выиграл шесть встреч из 14 проведенных, три матча свел еще вничью и потерпел пять поражений, разница мячей составляет 19:18.

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    • В отрезке пяти последних встреч в рамках первенства команда дважды уступала и три поединка она выиграла. В прошлом туре был повержен «Хераклес» со счетом 1:0.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Эредивизии «Спарта» отпраздновала четыре виктории в семи встречах, дважды терпела фиаско и раз сыграла вничью.

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    «Аякс» выиграл у «Спарты» в 13 последних очных противостояниях. В прошлогоднем чемпионате амстердамцы победили 4:0 и 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Аякса» — 1.37, победа «Спарты» — 7.50, ничья — 5.35.

    Прогнозируем, что «Аякс» вновь обыграет такого удобного для себя соперника. И не исключаем, что виктория будет уверенной.

    И также ставим еще на то, что хозяева смогут забить в каждом из таймов.

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    «Аякс» — «Спарта» Роттердам: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на футбол. «Аякс» продолжит подъем по таблице
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