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    Сможет ли «Дженоа» выбить «Лацио» из Кубка Италии?

    «Лацио» — «Дженоа». Ставки (к. 1.80) и прогноз на Кубок Италии 5 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Дженоа»
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    «Лацио» — фаворит матча
    Матч за выход в четвертьфинал Кубка Италии между «Лацио» и «Дженоа» состоится на «Олимпико» (Рим) 5 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Лацио» — «Дженоа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Кубок 05 Декабря 2023 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 23:00 Дженоа Дженоа
  • Генуя
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    «Лацио»

    Команда напрямую попала в 1/8 финала Кубка Италии и претендует на трофей в нынешнем сезоне. «Лацио» попала на «Дженоа», который является не самым приятным соперником.

    Команда не самым лучшим образом стартовала в нынешнем сезоне. После 14-ти туров Серии А «Орлы» занимают лишь девятое место в таблице с 20 очками в активе. Команда отстает от зоны еврокубков всего на один балл.

    Коэффициенты матча Лацио — Дженоа

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    При этом «бьянкочелести» успешно выступают в Лиге чемпионов, где за тур до завершения группового раунда обеспечили себе путевку в плей-офф в группе с «Атлетико», «Фейеноордом» и «Селтиком».

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    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при трех победах и одной ничьей, так что сопернику будет очень сложно выиграть, да еще и на выезде.

    «Дженоа»

    Команда уже успела провести два матча в Кубке Италии. Сначала «Дженоа» обыграл «Модену» (4:3), затем в 1/16 финала разобрался с «Реджаной» (2:1) и в 1/8 финала вышел на «Лацио».

    Генуэзцам при этом приходится активно сражаться за выживание в Серии А. Пока же отрыв от опасной зоны составляет пять очков.

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    • В минувшем туре чемпионата команда показала себя заурядно. «Россоблу» на на своем поле разошлась миром со счетом 1:1 с «Эмполи».

    Впрочем, «Грифоны» иногда способны удивить. Два месяца назад команда на своем поле разгромила «Рому» — 4:1.

    В последних 13-ти поединках во всех турнирах коллектив одержал четыре победы при шести поражениях и трех ничьих, так что гости явно не в лучшей форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Лацио» коэффициент на победу которого равен 1,77. Успех «Дженоа» оценивается в 4,32, ничья — в 3,53.

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    В шести из семи последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,80.

    Еще один вариант ставки — «Лацио» выиграет за 1,77, ведь хозяева победили в двух последних матчах и демонстрируют хорошую форму.

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    «Лацио» — «Дженоа»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 05.12.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Дженоа» выбить «Лацио» из Кубка Италии?
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