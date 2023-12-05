Матч за выход в четвертьфинал Кубка Италии между «Лацио» и «Дженоа» состоится на «Олимпико» (Рим) 5 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Лацио» — «Дженоа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лацио»

Команда напрямую попала в 1/8 финала Кубка Италии и претендует на трофей в нынешнем сезоне. «Лацио» попала на «Дженоа», который является не самым приятным соперником.

Команда не самым лучшим образом стартовала в нынешнем сезоне. После 14-ти туров Серии А «Орлы» занимают лишь девятое место в таблице с 20 очками в активе. Команда отстает от зоны еврокубков всего на один балл.

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При этом «бьянкочелести» успешно выступают в Лиге чемпионов, где за тур до завершения группового раунда обеспечили себе путевку в плей-офф в группе с «Атлетико», «Фейеноордом» и «Селтиком».

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В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при трех победах и одной ничьей, так что сопернику будет очень сложно выиграть, да еще и на выезде.

«Дженоа»

Команда уже успела провести два матча в Кубке Италии. Сначала «Дженоа» обыграл «Модену» (4:3), затем в 1/16 финала разобрался с «Реджаной» (2:1) и в 1/8 финала вышел на «Лацио».

Генуэзцам при этом приходится активно сражаться за выживание в Серии А. Пока же отрыв от опасной зоны составляет пять очков.

В минувшем туре чемпионата команда показала себя заурядно. «Россоблу» на на своем поле разошлась миром со счетом 1:1 с «Эмполи».

Впрочем, «Грифоны» иногда способны удивить. Два месяца назад команда на своем поле разгромила «Рому» — 4:1.

В последних 13-ти поединках во всех турнирах коллектив одержал четыре победы при шести поражениях и трех ничьих, так что гости явно не в лучшей форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Лацио» коэффициент на победу которого равен 1,77. Успех «Дженоа» оценивается в 4,32, ничья — в 3,53.

В шести из семи последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,80.

Еще один вариант ставки — «Лацио» выиграет за 1,77, ведь хозяева победили в двух последних матчах и демонстрируют хорошую форму.