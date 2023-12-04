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    «Оружейники» обыграют дубль «Вильярреала»

    «Вильярреал-2» — «Эйбар». Прогноз и ставка (к. 1.97) на футбол 4 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вильярреал-2» — «Эйбар»
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    «Эйбар»
    Дубль «Вильярреала» сыграет с «Эйбаром» в домашнем поединке в рамках 18-го тура Сегунды. Встреча пройдет 4 декабря и начнется в 22:30 по мск. «Вильярреал-2» — «Эйбар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Сегунда 04 Декабря 2023 года
    Вильярреал-2
  • Испания. Сегунда
    •  Вильярреал-2 22:30 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
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    «Вильярреал-2»

    Дубль «Вилльяреала» с 17 очками после 17 сыгранных туров находится на 18 месте в турнирной таблице второй испанской лиги. Причем зону вылета он обходит лишь на балл.

    Резерв «подводников» в текущем первенстве отпраздновал четыре виктории, пять встреч свел вничью и потерпел восемь поражений, забил 20 голов при 27 пропущенных.

    У «желтых» только одна победа за минувшие семь игр первенства. Также в этот период они раз сыграли вничью и потерпели пять фиаско. Одно из них было в прошлом туре в Сантандере от «Расинга» 0:2.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В восьми домашних поединках данного розыгрыша Сегунды «Вильярреал-2» по три раза побеждал и уходил с поля поверженным, а также дважды сыграл вничью.

    «Эйбар»

    На текущий момент «Эйбар» с 30 набранными очкам идет на пятой позиции в таблице Сегунды. Причем отставание от второй составляет лишь два балла.

    Баски за всю турнирную дистанцию смогли одержать девять викторий, три матча они еще свели вничью и потерпели четыре поражения, забили 30 голов при 20 пропущенных.

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом туре «оружейники» дома переиграли «Леванте» 3:1, а ранее проиграли на выезде 1:2 «Овьедо», тем самым прервав на тот момент свою беспроигрышную серию из 12 встреч, выиграв в этом отрезке семь из них.

    Вне родных стенах «Эйбар» в текущем розыгрыше Сегунды выиграл четыре поединка, столько же встреч он еще проиграл и расписал одну мировую.

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    В прошлогоднем чемпионате в Вильярреале эти коллективы сыграли вничью со счетом 2:2, а в Эйбаре выиграли хозяева 2:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Эйбара» — 1.97, победа «Вильярреала-2» — 3.70, ничья — 3.56.

    В данном противостоянии прогнозируем, что один из претендентов на повышение обыграет одного из аутсайдеров лиги, даже на его поле.

    И также от данного поединка ждем результативного футбола и ставим на тотал больше.

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    «Вильярреал-2» — «Эйбар»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 04.12.2023. Прогнозы на футбол. «Оружейники» обыграют дубль «Вильярреала»
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