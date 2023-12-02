«Нант» сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 23:00 мск. «Нант» — «Ницца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нант»

Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. «Нант» сейчас находится на скромном 11 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Правда, совсем недавно в клубе произошла тренерская рокировка. Уволенного Пьера Аристуи на тренерском мостике сменил Жослен Гурвеннек.

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В своем последнем поединке команда снова опростоволосилась. «Нант» дома не сумел переиграть скромный «Гавр» (0:0).

Все прогнозы на Лигу 1

Последняя победа «канареек» случилась еще месяц назад. Сейчас же расчет сделан на то, что неплохой мотиватор Гурвеннек быстро оживит команду.

Вообще, «Нант» не столь успешно играет с «Ниццей». Из пяти последних очных поединков выигран всего лишь один.

«Ницца»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. На данный момент «Ницца» пребывает на 2 позиции.

Отставание от лидера чемпионата ПСЖ минимальное. При этом «Ницца» еще ни разу не проигрывала, пропустив всего 4 раза.

Последний поединок для команды сложился удачно. Дома «Ницца» с минимальным счетом переиграла «Тулузу».

Более того, команда не пропускает уже на протяжении 8 (!) последних поединков. Последний раз мяч в сетке ворот «Ниццы» оказался еще в середине сентября.

И уж точно гости постараются воспользоваться проблемами «Нанта». «Ницца» явно сыграет на своих главных козырях.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ниццы» предлагают — 2.09.

На викторию «Нанта» дают — 3.91, ничья оценена — в 3.56.

«Ницца» выглядит явно мощнее оппонента , к тому же почти образцово обороняется.

Наш прогноз — Победа «Ниццы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.07.