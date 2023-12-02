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    «Нант» — «Ницца». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Лига 1, 2 декабря 2023 года

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    «Нант»
    «Нант» сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 23:00 мск. «Нант» — «Ницца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Декабря 2023 года
    Нант
  • Франция. Лига 1
    •  Нант 23:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    «Нант»

    Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. «Нант» сейчас находится на скромном 11 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Правда, совсем недавно в клубе произошла тренерская рокировка. Уволенного Пьера Аристуи на тренерском мостике сменил Жослен Гурвеннек.

    Коэффициенты матча Нант — Ницца

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    В своем последнем поединке команда снова опростоволосилась. «Нант» дома не сумел переиграть скромный «Гавр» (0:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Последняя победа «канареек» случилась еще месяц назад. Сейчас же расчет сделан на то, что неплохой мотиватор Гурвеннек быстро оживит команду.

    Вообще, «Нант» не столь успешно играет с «Ниццей». Из пяти последних очных поединков выигран всего лишь один.

    «Ницца»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. На данный момент «Ницца» пребывает на 2 позиции.

    Отставание от лидера чемпионата ПСЖ минимальное. При этом «Ницца» еще ни разу не проигрывала, пропустив всего 4 раза.

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    • Последний поединок для команды сложился удачно. Дома «Ницца» с минимальным счетом переиграла «Тулузу».

    Более того, команда не пропускает уже на протяжении 8 (!) последних поединков. Последний раз мяч в сетке ворот «Ниццы» оказался еще в середине сентября.

    И уж точно гости постараются воспользоваться проблемами «Нанта». «Ницца» явно сыграет на своих главных козырях.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ниццы» предлагают — 2.09.

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    На викторию «Нанта» дают — 3.91, ничья оценена — в 3.56.

    «Ницца» выглядит явно мощнее оппонента, к тому же почти образцово обороняется.

    Наш прогноз — Победа «Ниццы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.07.

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    «Нант» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на футбол. «Канарейкам» не поможет смена тренера
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