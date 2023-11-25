«Унион»
Эта команда в нынешнем сезоне откровенно разочаровывает. Берлинцы сенсационно замыкают турнирную таблицу Бундеслиги.
Главной проблемой команды является слабая реализация. В 11 матчах игроки «Униона» забили всего лишь 11 мячей.
Коэффициенты матча Унион — Аугсбург
В предыдущем туре чемпионата «Унион» снова потерпел коллизию. Команда пропустила четыре безответных мяча от «Байера».
Вообще, в текущем чемпионате Германии команда выиграла всего 2 раза в 11 матчах. Да и оборона ошибается уж слишком часто: 26 пропущенных мячей.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Берлинцам пора выбираться со дна таблицы, да и оппонента не назовешь мощным.
«Аугсбург»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в элите. Правда, сейчас «Аугсбург» поднялся на 10 место.
В плане реализации у команды относительный порядок. В 11 поединках игрокам «Аугсбурга» удалось отличиться 20 точными ударами.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Аугсбург» дома не смог переиграть «Хоффенхайм» (1:1).
А вот до того команда расписала мировую еще и с «Кельном» (1:1). А вот с «Вольфсбургом» удалось справиться (3:2).
Наверняка «Аугсбург» постарается как можно эффективнее использовать контратаки. Гости вполне будут рады и ничьей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Униона» предлагают — 1.99.
На викторию «Аугсбурга» дают — 4.01, ничья оценена — в 3.78.
Берлинцы
Наш прогноз — Фора «Униона» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.50. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.78.