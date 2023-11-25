«Унион» сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 17:30 мск. «Унион» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

Эта команда в нынешнем сезоне откровенно разочаровывает. Берлинцы сенсационно замыкают турнирную таблицу Бундеслиги.

Главной проблемой команды является слабая реализация. В 11 матчах игроки «Униона» забили всего лишь 11 мячей.

Коэффициенты матча Унион — Аугсбург 1X2Новым игрокам 2.003.653.85Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Унион» снова потерпел коллизию. Команда пропустила четыре безответных мяча от «Байера».

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Вообще, в текущем чемпионате Германии команда выиграла всего 2 раза в 11 матчах. Да и оборона ошибается уж слишком часто: 26 пропущенных мячей.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Берлинцам пора выбираться со дна таблицы, да и оппонента не назовешь мощным.

«Аугсбург»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в элите. Правда, сейчас «Аугсбург» поднялся на 10 место.

В плане реализации у команды относительный порядок. В 11 поединках игрокам «Аугсбурга» удалось отличиться 20 точными ударами.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Аугсбург» дома не смог переиграть «Хоффенхайм» (1:1).

А вот до того команда расписала мировую еще и с «Кельном» (1:1). А вот с «Вольфсбургом» удалось справиться (3:2).

Наверняка «Аугсбург» постарается как можно эффективнее использовать контратаки. Гости вполне будут рады и ничьей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Униона» предлагают — 1.99.

На викторию «Аугсбурга» дают — 4.01, ничья оценена — в 3.78.

Берлинцы явно находятся не на своем месте , так что наверняка будут активны у ворот соперника.

Наш прогноз — Фора «Униона» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.50. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.78.