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    Берлинцы не заметят «Аугсбург»

    «Унион» — «Аугсбург». Ставка (к. 3.50) и прогноз на футбол, Бундеслига, 25 ноября 2023 года

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    «Аугсбург»
    «Унион» сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 17:30 мск. «Унион» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 25 Ноября 2023 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 17:30 Аугсбург Аугсбург
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    «Унион»

    Эта команда в нынешнем сезоне откровенно разочаровывает. Берлинцы сенсационно замыкают турнирную таблицу Бундеслиги.

    Главной проблемой команды является слабая реализация. В 11 матчах игроки «Униона» забили всего лишь 11 мячей.

    Коэффициенты матча Унион — Аугсбург

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    В предыдущем туре чемпионата «Унион» снова потерпел коллизию. Команда пропустила четыре безответных мяча от «Байера».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Вообще, в текущем чемпионате Германии команда выиграла всего 2 раза в 11 матчах. Да и оборона ошибается уж слишком часто: 26 пропущенных мячей.

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Берлинцам пора выбираться со дна таблицы, да и оппонента не назовешь мощным.

    «Аугсбург»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в элите. Правда, сейчас «Аугсбург» поднялся на 10 место.

    В плане реализации у команды относительный порядок. В 11 поединках игрокам «Аугсбурга» удалось отличиться 20 точными ударами.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Аугсбург» дома не смог переиграть «Хоффенхайм» (1:1).

    А вот до того команда расписала мировую еще и с «Кельном» (1:1). А вот с «Вольфсбургом» удалось справиться (3:2).

    Наверняка «Аугсбург» постарается как можно эффективнее использовать контратаки. Гости вполне будут рады и ничьей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Униона» предлагают — 1.99.

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    На викторию «Аугсбурга» дают — 4.01, ничья оценена — в 3.78.

    Берлинцы явно находятся не на своем месте, так что наверняка будут активны у ворот соперника.

    Наш прогноз — Фора «Униона» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.50. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.78.

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