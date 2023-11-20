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    Ожидает ли Данию похмелье после выхода на Евро-2024?

    Северная Ирландия — Дания. Ставка (к. 1.86) и прогноз на Евро-2024 20 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Северная Ирландия — Дания
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    Дания — фаворит матча
    20 ноября в матче последнего тура квалификации Евро-2024 сыграют сборные Северной Ирландии и Дании. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Северная Ирландия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H 20 Ноября 2023 года
    Северная Ирландия
  • Евро-2024. Квалификация. Группа H
    •  Северная Ирландия 22:45 Дания Дания
  • Копенгаген
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    Северная Ирландия

    Сборная уже давно не претендует на выход в основной этап Евро-2024. За тур тура до конца квалификации Северная Ирландия занимает 5-е место в группе Н с 6-ю очками в активе.

    На протяжении всего отбора сборная играла в закрытый футбол, пытаясь поймать соперника на контратаках. За 9 встреч команда пропустила 13 голов при 7-ми забитых.

    Коэффициенты матча Северная Ирландия — Дания

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    В последних двух поединках Ольстер потерпел поражения. Сперва она проиграла Словении (0:1) на своем поле, а затем была разгромлена Финляндией (0:4).

    Все прогнозы на Евро-2024

    В восьми последних поединках, которые пришлись на отбор Евро-2024, коллектив проиграл семь раз и одержал лишь одну победу — над Сан-Марино, так что у хозяев откровенно ужасная форма.

    Дания

    Сборная уже вышла основной этап Евро-2024. Дания занимает в группе Н 1-е место, которое уже не отдаст, с 22 очками в активе, опережая Словению на три балла.

    Ютландцы также занимает 1-ю строчку по забитым голам в квалификации. Сборная поразила ворота соперников 19 раз в 9-ти встречах при 8-ми пропущенных.

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  • 05/11/2023

    • За весь период квалификации Дания проиграла только Казахстану (2:3), 7 раз победила и однажды сыграла вничью. В последнем туре команда обыграла конкурента Словению (2:1).

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в семь поединков во всех турнирах при пяти победах кряду в последних, так что хозяева — явный фаворит матча.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Данию, коэффициент на победу которой равен 1,18. Успех Северной Ирландии оценивается в 8,05, ничья — в 6,35.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,86.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,97, ведь в четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

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    Северная Ирландия — Дания: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 20.11.2023. Прогнозы на футбол. Ожидает ли Данию похмелье после выхода на Евро-2024?
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