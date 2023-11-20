20 ноября в матче последнего тура квалификации Евро-2024 сыграют сборные Северной Ирландии и Дании. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Северная Ирландия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Северная Ирландия

Сборная уже давно не претендует на выход в основной этап Евро-2024. За тур тура до конца квалификации Северная Ирландия занимает 5-е место в группе Н с 6-ю очками в активе.

На протяжении всего отбора сборная играла в закрытый футбол, пытаясь поймать соперника на контратаках. За 9 встреч команда пропустила 13 голов при 7-ми забитых.

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В последних двух поединках Ольстер потерпел поражения. Сперва она проиграла Словении (0:1) на своем поле, а затем была разгромлена Финляндией (0:4).

Все прогнозы на Евро-2024

В восьми последних поединках, которые пришлись на отбор Евро-2024, коллектив проиграл семь раз и одержал лишь одну победу — над Сан-Марино, так что у хозяев откровенно ужасная форма.

Дания

Сборная уже вышла основной этап Евро-2024. Дания занимает в группе Н 1-е место, которое уже не отдаст, с 22 очками в активе, опережая Словению на три балла.

Ютландцы также занимает 1-ю строчку по забитым голам в квалификации. Сборная поразила ворота соперников 19 раз в 9-ти встречах при 8-ми пропущенных.

За весь период квалификации Дания проиграла только Казахстану (2:3), 7 раз победила и однажды сыграла вничью. В последнем туре команда обыграла конкурента Словению (2:1).

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в семь поединков во всех турнирах при пяти победах кряду в последних, так что хозяева — явный фаворит матча.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Данию, коэффициент на победу которой равен 1,18. Успех Северной Ирландии оценивается в 8,05, ничья — в 6,35.

В четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,86.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,97, ведь в четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.