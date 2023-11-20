20 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Албании и Фарерских островов. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Албания — Фареры: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Албания

Албания уже выполнила главную задачу в квалификации. Сборная досрочно завоевала путевку в финальную часть Евро-2024. Последняя игра отбора уже не имеет никакого турнирного значения.

В заключительной встрече албанцы примут Фареры. У тренерского штаба есть возможность провести эксперименты с составом. Наверняка игровую практику получит ближайший резерв.

Коэффициенты матча Албания — Фарерские острова 1X2Новым игрокам 1.285.7013.00Бонус$9500

Албания на данный момент лидирует в группе. Высока вероятность, что сборная закончит квалификацию именно на первом месте. Албанцы в семи встречах набрали 14 очков.

Календарь и таблица Евро-2024

У Албании за всю квалификацию было только одно поражение. Неудача произошла 27 марта. Тогда команда в гостях уступила Польше со счетом 0:1.

Фарерские острова

Фареры провалили отборочный цикл. Команда разочаровывала своих болельщиков практически в каждом поединке. В семи матчах зафиксировано шесть поражений.

Только в одной игре команда не уступила. Удачным оказался выездной поединок с Молдовой, который состоялся 24 марта. Та встреча закончилась вничью 1:1.

Сейчас у Фарер кошмарная серия из восьми поражений подряд. Исправить ситуацию будет крайне сложно. Албания на своем поле вряд ли сыграет спустя рукава, даже несмотря на досрочный выход на Евро-2024.

Фареры не только постоянно проигрывают в последнее время, но и не забивают. С сентября по ноябрь было сыграно 5 матчей, в которых сборная пропустила 8 мячей и ни разу не поразила ворота соперников.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Их победа котируется за 1.27. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 13.00. Ничья оценена — в 5.90.

Сенсации не случится. Хозяева успешно завершат квалификацию Евро-2024.

Можно сделать ставку на победу Албании с форой (-1.5) с коэффициентом 2.12.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 1.96.