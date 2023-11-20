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    Албания — Фареры. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 20 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Албания — Фареры
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    Тренер сборной Албании Силвиньо
    20 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Албании и Фарерских островов. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Албания — Фареры: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа E 20 Ноября 2023 года
    Албания
  • Тирана
    •  Албания 22:45 Фарерские острова Фарерские острова
  • Евро-2024. Квалификация. Группа E
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    Албания

    Албания уже выполнила главную задачу в квалификации. Сборная досрочно завоевала путевку в финальную часть Евро-2024. Последняя игра отбора уже не имеет никакого турнирного значения.

    В заключительной встрече албанцы примут Фареры. У тренерского штаба есть возможность провести эксперименты с составом. Наверняка игровую практику получит ближайший резерв.

    Коэффициенты матча Албания — Фарерские острова

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  • 1.285.7013.00Бонус$9500
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    Албания на данный момент лидирует в группе. Высока вероятность, что сборная закончит квалификацию именно на первом месте. Албанцы в семи встречах набрали 14 очков.

    Календарь и таблица Евро-2024

    У Албании за всю квалификацию было только одно поражение. Неудача произошла 27 марта. Тогда команда в гостях уступила Польше со счетом 0:1.

    Фарерские острова

    Фареры провалили отборочный цикл. Команда разочаровывала своих болельщиков практически в каждом поединке. В семи матчах зафиксировано шесть поражений.

    Только в одной игре команда не уступила. Удачным оказался выездной поединок с Молдовой, который состоялся 24 марта. Та встреча закончилась вничью 1:1.

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    • Сейчас у Фарер кошмарная серия из восьми поражений подряд. Исправить ситуацию будет крайне сложно. Албания на своем поле вряд ли сыграет спустя рукава, даже несмотря на досрочный выход на Евро-2024.

    Фареры не только постоянно проигрывают в последнее время, но и не забивают. С сентября по ноябрь было сыграно 5 матчей, в которых сборная пропустила 8 мячей и ни разу не поразила ворота соперников.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Их победа котируется за 1.27. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 13.00. Ничья оценена — в 5.90.

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    Сенсации не случится. Хозяева успешно завершат квалификацию Евро-2024.

    Можно сделать ставку на победу Албании с форой (-1.5) с коэффициентом 2.12.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 1.96.

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    Албания — Фареры: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 20.11.2023. Прогнозы на футбол. Хозяева добьются успеха в домашней встрече
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