Сербия сыграет на своем поле с Болгарией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 17:00 мск. Сербия — Болгария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сербия

Сербы перед заключительным туром имеют все шансы на успех. Победа точно отправляет команду на Евро, но и ее может не понадобиться.

Если черногорцы не одолеют Венгрию, Сербия будет, как минимум, второй. Впрочем, сербы надеются исключительно на свои силы!

Коэффициенты матча Сербия — Болгария 1X2Новым игрокам 1.226.7015.00Бонус$9500

Свой последний поединок Сербия провела не лучшим образом. В контрольной встрече балканцы уступили сборной Бельгии (0:1).

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До того команда переиграла черногорцев (3:1). Да и вообще, сербы в любой момент способны прибавить, к тому же и в кадровом аспекте у них полный ажур.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются победить. Сербы явно пойдут в атаку с первых минут встречи.

Болгария

Эта команда провалила очередной отборочный цикл. В 7 поединках «братушки» не победили ни разу, набрав всего 3 очка.

Нынешнее поколение игроков сборной Болгарии по именам выглядит скромно. Да и вообще, давненько болгары не радовали результатами.

В своем последнем поединке команда упустила победу над Венгрией (2:2). Причем Алекс Петков срезал мяч в собственные ворота в самом эндшпиле встречи.

Последняя победа случилась еще год назад. Болгария тогда переиграла киприотов в контрольном поединке (2:0).

Нет сомнений, что болгары упрутся в этой встрече. Вот только пропускает команда в среднем почти два гола за матч.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сербии предлагают — 1.26.

На викторию Болгарии дают — 13.00, ничья оценена — в 5.90.

Сербы явно бросят все силы в атаку , да и сборная Болгарии имеет явные проблемы с надежностью своих тылов.

Наш прогноз — Фора Сербии -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.92. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.84.