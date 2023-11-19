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    Сумеют ли сербы разгромить болгар?

    Сербия — Болгария. Ставка (к. 2.92) и прогноз на Евро-2024 19 ноября 2023 года

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    Сербия сыграет на своем поле с Болгарией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 17:00 мск. Сербия — Болгария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G 19 Ноября 2023 года
    Сербия
  • Белград
    •  Сербия 17:00 Болгария Болгария
  • София
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    Сербия

    Сербы перед заключительным туром имеют все шансы на успех. Победа точно отправляет команду на Евро, но и ее может не понадобиться.

    Если черногорцы не одолеют Венгрию, Сербия будет, как минимум, второй. Впрочем, сербы надеются исключительно на свои силы!

    Коэффициенты матча Сербия — Болгария

    1X2Новым игрокам
  • 1.226.7015.00Бонус$9500
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    Свой последний поединок Сербия провела не лучшим образом. В контрольной встрече балканцы уступили сборной Бельгии (0:1).

    Все прогнозы на Евро-2024

    До того команда переиграла черногорцев (3:1). Да и вообще, сербы в любой момент способны прибавить, к тому же и в кадровом аспекте у них полный ажур.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются победить. Сербы явно пойдут в атаку с первых минут встречи.

    Болгария

    Эта команда провалила очередной отборочный цикл. В 7 поединках «братушки» не победили ни разу, набрав всего 3 очка.

    Нынешнее поколение игроков сборной Болгарии по именам выглядит скромно. Да и вообще, давненько болгары не радовали результатами.

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    • В своем последнем поединке команда упустила победу над Венгрией (2:2). Причем Алекс Петков срезал мяч в собственные ворота в самом эндшпиле встречи.

    Последняя победа случилась еще год назад. Болгария тогда переиграла киприотов в контрольном поединке (2:0).

    Нет сомнений, что болгары упрутся в этой встрече. Вот только пропускает команда в среднем почти два гола за матч.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сербии предлагают — 1.26.

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    На викторию Болгарии дают — 13.00, ничья оценена — в 5.90.

    Сербы явно бросят все силы в атаку, да и сборная Болгарии имеет явные проблемы с надежностью своих тылов.

    Наш прогноз — Фора Сербии -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.92. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.84.

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    Сербия — Болгария: прогноз, ставка (2.92), статистика, коэффициенты матча 19.11.2023. Прогнозы на футбол. Сумеют ли сербы разгромить болгар?
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