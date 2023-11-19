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    Люксембург достойно закончит отбор на Евро-2024

    Лихтенштейн — Люксембург. Ставка (к. 2.38) и прогноз на Евро-2024 19 ноября 2023 года

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    Люксембург досрочно заняла 3-е место в группе
    19 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Лихтенштейна и Люксембурга. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Лихтенштейн — Люксембург: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J 19 Ноября 2023 года
    Лихтенштейн
  • Вадуц
    •  Лихтенштейн 22:45 Люксембург Люксембург
  • Люксембург
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    Лихтенштейн

    Сборная Лихтенштейна — слабейшая в этой группе. У команды совершенно не клеится игра. В семи матчах зафиксировано семь поражений.

    Вряд ли что-то изменится и в грядущем поединке. Наверное, даже сами фанаты сборной Лихтенштейна не верят в успех. Разница в классе все же явная.

    Коэффициенты матча Лихтенштейн — Люксембург

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  • 17.006.501.20Бонус$9500
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    Лихтенштейн проиграл во всех восьми предыдущих матчах. Сборная уступила Португалии (0:4), Исландии (0:7), Люксембургу (0:2), Словакии (0:1), Боснии и Герцеговине (1:2 и 0:2), Словакии (0:3) и Исландии (0:4).

    Все прогнозы на Евро-2024

    Коллектив не побеждает вот уже три года во всех турнирах, включая товарищеские встречи, а серия поражений составляет 22 поединка, так что у хозяев мизерные шансы не проиграть.

    Люксембург

    Люксембург попал в сложную службу, где выступают Португалия, Словакия и Исландия. Но команда смотрится очень достойно. Люксембург не выглядел аутсайдером и создавал трудности даже безоговорочным фаворитам.

    Она располагается на третьем месте в отборочной группе Евро-2024. Команда набрала 14 очков в восьми встречах и уже не имеет шансов на выход в финальную часть Евро-2024.

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    • Тем не менее, преследователям уже не удастся подвинуть сборную с третьей строчки в таблице, так что она вправе гордиться своим выступлением в квалификации.

    Разгром Боснии и Герцеговины (4:1) в прошлом туре прервала безвыигрышную серию коллектива при двух поражениях и одной ничьей, но в игре с таким соперником любая форма позволит ему победить.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом Люксембург, коэффициент на победу которого равен 1,24. Успех Лихтенштейна оценивается в 13,50, ничья — в 6,20.

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    В пяти из восьми последних матчей хозяева проиграли как 1-й тайм, так и сам поединок при тотал больше 2,5 голов в трех из пяти их последних матчей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Люксембург выиграет 1-й тайм и матч при тотал больше 2,5 голов за 2,38.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,06, ведь в пяти из восьми последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

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    Лихтенштейн — Люксембург: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 19.11.2023. Прогнозы на футбол. Люксембург достойно закончит отбор на Евро-2024
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