19 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Лихтенштейна и Люксембурга. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Лихтенштейн — Люксембург: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лихтенштейн

Сборная Лихтенштейна — слабейшая в этой группе. У команды совершенно не клеится игра. В семи матчах зафиксировано семь поражений.

Вряд ли что-то изменится и в грядущем поединке. Наверное, даже сами фанаты сборной Лихтенштейна не верят в успех. Разница в классе все же явная.

Коэффициенты матча Лихтенштейн — Люксембург 1X2Новым игрокам 17.006.501.20Бонус$9500

Лихтенштейн проиграл во всех восьми предыдущих матчах. Сборная уступила Португалии (0:4), Исландии (0:7), Люксембургу (0:2), Словакии (0:1), Боснии и Герцеговине (1:2 и 0:2), Словакии (0:3) и Исландии (0:4).

Все прогнозы на Евро-2024

Коллектив не побеждает вот уже три года во всех турнирах, включая товарищеские встречи, а серия поражений составляет 22 поединка, так что у хозяев мизерные шансы не проиграть.

Люксембург

Люксембург попал в сложную службу, где выступают Португалия, Словакия и Исландия. Но команда смотрится очень достойно. Люксембург не выглядел аутсайдером и создавал трудности даже безоговорочным фаворитам.

Она располагается на третьем месте в отборочной группе Евро-2024. Команда набрала 14 очков в восьми встречах и уже не имеет шансов на выход в финальную часть Евро-2024.

Тем не менее, преследователям уже не удастся подвинуть сборную с третьей строчки в таблице, так что она вправе гордиться своим выступлением в квалификации.

Разгром Боснии и Герцеговины (4:1) в прошлом туре прервала безвыигрышную серию коллектива при двух поражениях и одной ничьей, но в игре с таким соперником любая форма позволит ему победить.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом Люксембург, коэффициент на победу которого равен 1,24. Успех Лихтенштейна оценивается в 13,50, ничья — в 6,20.

В пяти из восьми последних матчей хозяева проиграли как 1-й тайм, так и сам поединок при тотал больше 2,5 голов в трех из пяти их последних матчей.

Поэтому наши прогноз и ставка — Люксембург выиграет 1-й тайм и матч при тотал больше 2,5 голов за 2,38.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,06, ведь в пяти из восьми последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.